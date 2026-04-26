Как перестать стесняться собственного тела И уже начать заниматься в спортзале без чувства неловкости.

Пора, девоньки, пора — лето на пороге, нужно задумываться об облегающем и светлом, лосинах и мини, в которые все дамы стремятся влезть с первыми плюсовыми прогнозами от Гидрометцентра. Будто там внутри этих лосин мёдом намазано, будто они дают плюс 100 очков к уверенности. Не осуждаем, а поддерживаем и часто пишем о модных тенденциях (интервью, обзоры красных дорожек и разборы трендов можно почитать здесь).

Автор фото: личный архив Дарьи Пожаровой Да и вообще мы за любовь к себе и своему телу — главное всегда принимать себя и хотеть заботиться. И в который раз напоминаем, что занятия спортом, даже пешие ежедневные прогулки, отказ от лифта или домашние тренировки — это про любовь к себе, про заботу и в первую очередь здоровье. К сожалению, даже доводы о полезности спорта для физического и ментального самочувствия часто не срабатывают, и многие всё равно не приобщаются к спорту из-за банального стеснения, неумелости, форм (как пышных, так и слишком угловатых), своей нелепости на тренажёрах. Это всё, как говорит редактор GALA, мирское. Пустое. Глупое. Придуманное. И все эти якобы боги Олимпа, игриво подёргивающие грудными мышцами и сосцами, тоже с чего-то начинали, тоже страдали из-за как-будто некрасивого тулова. Давайте примем тот факт, что комплексы есть у каждого, все мы не идеальные (а сладкие булочки, и чего вы нам сделаете?). Это мотивационный материал. Мы хотим донести до нашего читателя, что спортом нужно заниматься в удовольствие, а не на износ. Что результат после занятий в спортзале — это удовольствие и приятная усталость, а не заветные кубики на прессе (хотя и они тоже, но это мы просто завидуем) и ненависть ко всему с жирностью выше 1%. Спортом нужно заниматься в первую очередь для себя, а не ходить в зал как на выставку достижений телесного хозяйства. Перестать стесняться себя и сделать первые робкие шаги по направлению к спортзалу нам поможет телеведущая, персональный тренер, диетолог, мастер спорта международного класса по фехтованию, победительница первенства мира по фехтованию и многократная чемпионка России по фехтованию Дарья Пожарова.

Как известно, хороший тренер — это психолог для своего клиента, поэтому первые шаги Даша Пожарова рекомендует совершать именно с ним для поддержки и чувства локтя. Или подключите к своим занятиям друзей — вместе веселее и комплексы не так выпирают.

— Я слышала миллионы вариантов чего стесняются люди, но самый большой страх — это то, что группа спортивных людей окружит новичка, будет смотреть и смеяться. В каждом зале всегда есть удобные уголочки, где можно спокойно размяться и потренироваться без лишних взглядов. В своей работе использую этот вариант и новичка не сразу вывожу в общий зал, ведь так легче адаптироваться. Вообще оценивать других по внешности есть признак недалёкого ума. Люди, которые давно занимаются, приходят в зал уставшие, их главная задача — сделать всё и уйти. Либо они приходят группами, у них свои интересы, шутки, рассказы. Оценивание больше идёт со стороны новичков и, как правило, из страха. Самое важное, что говорю новым клиентам — тут всем на всех пофиг и без разницы, пришёл ты в растянутых трениках или в обтягивающих лосинах. Если ты сам не ведёшь себя вызывающе, то никто на тебя внимания не обратит, ты будешь спокойно тренироваться, —- поделилась тренер.

Должен пройти месяц адаптации в зале, там, где всё новое и непривычное. Уже после этого времени мы начнём понемногу получать удовольствие от тренировок, а дофамин и эндорфины станут компенсировать усталость.

Какую одежду выбрать для зала, чтобы было психологически комфортно?

Даша говорит, что ограничений в одежде для тренировок нет — главное, чтобы было удобно. Кто-то не может заниматься в широких штанах, предпочитая шорты, другим, наоборот, некомфортно в обтягивающем, когда всё прилипает, давит и жмёт.

Обычно новички приходят в чём-то объёмном, потому что сомневаются в своей фигуре, но по мере прогресса начинают чувствовать себя увереннее и позволяют себе больше открывать тело. Это не просто вопрос эстетики — когда человек видит своё тело, он гораздо лучше над ним работает. Некоторые тренеры даже рекомендуют клиентам дома в одиночестве ходить полуголыми, чтобы привыкнуть к своему отражению, перестать бояться и начать замечать, что именно требует работы, вместо того чтобы постоянно кутаться в мешковатую одежду и повторять: «Мне не нравится моё тело». В зале правило одно: носите то, в чём комфортно заниматься. Одни выбирают оверсайз, другие предпочитают более открытую одежду. И оба варианта правильные, если они помогают тренироваться эффективно.

Нужно ли отписаться от фитнес-блогеров, если после их фото/видео хочется не тренироваться, а плакать?

Желание отписаться — это защитная реакция, да и от всего мира скрыться не получится: на улице, проходя мимо красивых подтянутых людей, мы не сможем закрывать глаза, чтобы не уронить самооценку. Это путь в никуда — отписаться, закрыться, скрыться. Лучше принимать себя, но посмотреть, что сделать для того, чтобы стать более-менее похожим — посмотреть исходники. Большинство спортивных блогеров — профессиональные спортсмены в прошлом и естественно, что у них точка отправления другая. Не нужно соревноваться с людьми из интернета, нужно соревноваться с собой вчерашним и победить, добившись хороших результатов.

Что делать, если партнёр говорит, что ты и так красивый/ая?

Важно понимать мотив партнёра. Многие мужчины действительно любят женственные формы — небольшой животик, мягкие бока, целлюлит их не пугает, и, скорее, проблема в голове у женщин. Если комплименты искренние и продиктованы любовью (на ваш взгляд), доверьтесь им. Но иногда партнёр использует комплименты из корысти, чтобы вы не уделяли время себе, не становились лучше, а он на вашем фоне выглядел хуже. Задайте себе вопрос: эти слова для моего блага или для контроля? Искренний партнёр поддержит развитие, манипулятор же попытается остановить.

Можно ли чувствовать себя уверенно в теле, которое ещё не «идеальное»? Или уверенность — это награда за результат?

Очень много людей, у которых точно несовершенная фигура, но они собой довольны и любят себя такими, какие есть. Главное, чтобы это было не во вред здоровью. Люди с лишним весом могут говорить, что любят своё тело, девочки с идеальной фигурой могут себя не принимать из-за капельки жира на животе. И здесь больше разговор о том, как родители научили к себе относиться с детства. Говорили, что ты красивый и самый лучший? В любом неготовом теле будешь чувствовать себя хорошо. Говорили «Ой, фу, некрасивые кривые ноги» или что-то подобное, то даже дойдя до суперформы мы всё равно в зеркале будем видеть эти несовершенства.