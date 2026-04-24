GALA

Автор фото: GALA

Еда

Автор материала: Денис Фокин

24 апреля 09:00

Салат-пятиминутка для худеющих гедонистов

Хотя мы привираем — этот вкусный, лёгкий и сытный салат готовится гораздо быстрее.

Думаете, что все просто так носятся с подсчётом калорий, закрытием углеводного окна и нормой белка в день? Нет, это м̶о̶д̶н̶о̶ важно для здоровья и красоты: дефицит калорий нужен худеющим, белок — набирающим массу, а углеводное окно закрывается для получения энергии, и об этом мы часто рассказываем в наших материалах. Предлагаем приготовить лёгкий, сытный и вкусный салат, в котором все КЖБУ сбалансированы, гармонично сочетаются и красиво подаются. Главное, что готовить мы будем из самых обычных и недорогих продуктов — их легко найти в самой ближайшей «Шестёрочке» за вменяемые деньги. В салате много клетчатки, есть белок и углеводы — это для следящих за питанием; соус сочетает разные вкусы — это для гедонистов, а благодаря лёгкому объёму за счёт овощей чувство насыщения наступит быстро — хоть тазик съешьте, не поправитесь. Хватит презентации, приступаем к готовке.

Салат-«пятиминутку» готовит студент Международного колледжа сервиса Федя Иваньшин. Вы могли его видеть в составе команды «Идущие к звезде Мишлен» — он и другие будущие шефы участвовал в гастрономическом конкурсе «GALA Ужин» от ИД «Вечерняя Казань» и журнала GALA и боролся за главный приз в 500 000 рублей (кстати, «GALA Ужин» попал в Гастрономическую книгу рекордов России, об этом мы писали в наших соцсетях).

Для приготовления одной порции нам понадобятся:

— 25 грамм листьев салата Айсберг;

— 25 грамм листьев салата Романо;

— 5 грамм листьев рукколы;

— 5 грамм листьев шпината;

— 15 грамм болгарского перца;

— 10 грамм помидорок черри;

— 40 грамм копчёной куриной грудки.

Для соуса:

— По 10 грамм мёда, зернистой горчицы, сока грейпфрута и оливкового масла;

— Соль, сахар и перец по вкусу.

Автор фото: GALA

Приготовление:

Начнём с соуса, для чего смешаем в блендере мёд, горчицу, оливковое масло и свежевыжатый сок грейпфрута. Болгарский перец нарежем соломкой, курицу — крупным кубиком, а помидорки черри — пополам. Микс из листьев салата, рукколы и шпината польём соусом (важное уточнение: добавляйте соус в салат, а не наоборот, потому что листья осядут, потеряв красивый объём и пористую структуру всего блюда). Далее добавим куриную грудку, болгарский перец и черри, слегка перемешаем, чтобы не нарушить целостность продуктов, добавим специи и быстро съедим.

Источник: GALA

Вам понравится — этот привычный салат раскрывается по-новому благодаря роскошной горечи грейпфрута и лёгкой дымке копчёной грудки.

Приятного аппетита!

соцсети

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.