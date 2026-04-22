Как победить нарцисса: разбираем на примере Лебедева и Иванченко Как победить и… не заплакать?

Мы как суперкрутые взрослые все интересуемся, что такое ипотека, хорошая работа и здоровое питание. Но согласитесь: есть и более животрепещущие вопросы. Например, кто круче: команда Джоли или команда Энистон? Какое платье на самом деле – бело-золотое или сине-черное? И главный вопрос: кто прав – Артемий Лебедев или Олеся Иванченко?

Неважно, на чьей стороне вы были в недавнем выпуске «Натальной карты». Мы постарались понять, как защищаться в споре с человеком, который нас раздражает, и здесь нет разницы, молодая ли вы красивая кокетка или скептик, сформировавший чувство юмора в ЖЖ. В этом нам помогла психолог и гипнотерапевт Лилия Юсупова.

На правой стороне ринга Артемий Лебедев

Да простит нас Артемий, мы все-таки покопаемся в травмах. Психологически Лебедева можно описать как «избегающего» (кстати, по словам Артемия, его так назвала одна из бывших девушек) нарцисса. Это люди, в детстве которых не было эмоциональной близости. Родители руководствуются методом «отсутствующего присутствия» в их воспитании. Это когда мама вас накормила и обула, но как только вы бежите к ней показывать рисунок, она отвечает что-то в духе: «Мне некогда». Функционально он закрывает все потребности малыша, но эмоционально – ничуть.

Когда такие дети взрослеют, то решают, что лучше всегда быть отстраненным, чтобы никто не сделал больно. Если это мужчина, у которого в детстве была холодная мама, он может конкурировать с женщинами (потому что идет проекция на одного из родителей), вести себя с ними холодно и «высокоинтеллектуально» и применять жестокие манипуляции.

На левой стороне ринга – Олеся Иванченко

В психотипе Олеси наш эксперт усмотрела истероидный компонент – это всегда игривая, экспрессивная, кокетливая и порою «капризная женщина», которая обладает врожденным талантом к актерству. Даже если такой человек решает не реализовать себя на театральном поприще – весь мир для него как сцена. А мы, простые смертные, – зрители.

Это яркие люди, которые иногда напоминают поведением ребенка. Олеся любит коверкать слова, менять строгую лексику на артланг (вымышленный язык), выглядеть наивной, «легкой» и улыбаться. Зачастую за этой игривой маской скрывается страх и неготовность к конфронтации.

Немного контекста

Несколько лет назад Олеся участвовала в шоу, где открыто высмеивала Артемия – так предполагал классический формат «прожарки». А девиз как дефицитарного нарцисса, так и грандиозного: «Я не злопамятный, у меня просто память хорошая». Так что вполне возможно, это была провокация для лидерского эго. Когда он приходит «на территорию» Олеси, он – ключевая фигура, которая не просто конфликтует. Она воспроизводит старый сценарий. В жизни вы тоже могли встречать что-то похожее: вы встречаетесь с человеком, он запоминает один из ваших поступков, и в момент, когда вы ждете юмора, легкости и приятного общения, он ищет повода подтвердить свою доминирующую роль через унижение.

Руководство для общения с нарциссами

Нарцисс – это не приговор. Но среди вашего окружения могут быть такие люди – начальники, партнеры, друзья и родители. Так что учимся с ними дружить. Вот несколько «спусковых крючков» для будущего конфликта на примере Олеси и Артемия:

Что говорила Олеся?

«Ты чего на такой улыбочке зашел?». Олеся-Олеся… Вопрос, с которого не следовало начинать. Это фраза, которую какой-нибудь невротик воспримет как легкую шутку, бьет по ядру личности нарцисса. Для него это приглашение в конфликт. Гораздо безопаснее, по мнению психолога, было бы сказать что-то вроде: «Вау, твоя улыбка озарила студию, спасибо, что сияешь». Такие слова были бы отличным стартом для прогрева гостя и «поглаживания» его эго. «Всем желаю терпения, особенно – себе…». За этими словами нарцисс слышит: «Ты невыносимый человек, и мне приходится терпеть тебя». Для нарцисса, который обладает тонкой кожей, это прямое обвинение в том, что собеседник тяжелый и давящий. «Ты раненый ребенок, и это абсолютно понятно. [...] Девочки, психологические разборы – ФАС!». Мы чувствуем, как постепенно натягиваются струны. Эта фраза бьет по бессознательной части человека: он и сам, возможно, чувствует где-то глубоко «раненого ребенка», но для него такой диалог – сродни подглядыванию в замочную скважину. Старой, запертой, древней комнаты. Артемий в этом случае изначально более-менее открытый к разговору, закрывается и начинает защищать себя подобно овчарке. Олесю в итоге начинает рвать на куски.

Чем отвечает Артемий?

«Ты умная девочка, но талант свой тратишь на всякую (ерунду)». Лебедев применяет классическую технику эмоциональных качелей. Проще говоря – оскорблимент. Он одновременно хвалит и унижает: это выбивает почву из-под ног собеседника, попытавшегося «снять» маску с нарца. Наш эксперт предлагает, как обезоружить такую провокацию: «Благодарю, Артемий, что твоя проницательность и видение моего таланта так точны! Но моя деятельность не (ерунда), а искусство юмористического жанра, которое многим нравится, и мне тоже. Я обожаю свое дело!». Такой ответ устанавливает границу между личной оценкой и профессиональной деятельностью. «Пообещай, что больше не будешь так делать! / Пообещай, что выучишь русский язык». Олеся здесь сделала две важные вещи: обозначила границы («со мной так нельзя разговаривать») и отделила незнание языка от права оскорблять. Это, по сути, правильный ответ на абьюз: она не соглашается быть «жертвой», если ее что-то обидело, и требует уважения. И дело тут не в контексте оскорбления, а в том, что если вас что-то задело – даже если кому-то это покажется мелочью, важно сообщить об этом.

Почему в тет-а-тет схватке победил Лебедев, а в интернете – Олеся?

Артемий (или его медийный образ) не умеет вступать в теплый, открытый диалог на камеру. Он использует каждую возможность, чтобы подчеркнуть доминирование. Для него подобные шоу – идеальное окно для самовыражения. Когда он доводит Олесю до слез и окончательно «наказывает» за то, что она не «вывозит» такого гостя – он не просто ее злит – он получает удовольствие от победы. По мнению нашего эксперта, это видно по его мимике.

А вот у Олеси тактика не совсем зрелая в ситуации такого конфликта. Сначала она пытается сгладить его агрессию, потом переходит к открытому конфликту, и, в конце концов, под натиском эмоций и накопленного за время передачи негатива, плачет. С точки зрения психологии, это последняя инстанция самозащиты ребенка, который не умеет защитить себя словами. Ей действительно неприятно и она искренна в своей опечаленности. В интернете все дихотомично, поэтому ей посочувствовал весь Рунет, а Артемий Лебедев из категории «нарцисс» перешел в категорию «коварный коршун».

Ключевые правила в таких ситуациях

Ругаетесь – вставайте и уходите. Главное правило как в шоу, так и в жизни: если человек переходит на оскорбления, унижения – вы имеете полное право встать и уйти, лишив его возможности продолжать токсичную игру.

Не идти в открытый диалог. Нарциссы не любят милосердие посторонних. Они не умеют его получать, потому что никогда такого опыта не было с близкими. Попытка «разобрать» на атомы портрет Лебедева на публике только усилит агрессию.

Заранее изучайте архетип собеседника, если встреча неизбежна. Безусловно, лучше быть подготовленным – неважно, это диалог с начальником, с гостем в шоу или с парнем или девушкой. Узнайте про его болевые точки, попробуйте проанализировать речь и то, что обычно задевает человека – и сыграйте на этом.

Каков итог?

Олеся повела себя невежественно, по-детски, хотя она взрослая женщина, а не пятилетний ребенок. Когда человек не подготовлен — не знает, как себя вести, что сказать или как реагировать, — в арсенале остаются только слезы как крайняя мера самозащиты. Ведь Дима, ее третий партнер, в этот момент ее не защитил!

Она не симулировала: ей действительно стало обидно. Но Лебедев лишь ответил на ее собственные провокации. В его словах не было ничего личного — ему она безразлична. Он просто дал честную обратную связь, исходя из своего нарциссического характера.