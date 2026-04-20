Модные портативные светильники в интерьере Отменяем верхний холодный свет — это рекомендации дизайнеров.

А мы вам принесли новый повод для домашнего противостояния. Вечные споры между яблочниками и андроидолюбителями, читателями бумажных книг и электронных девайсов, любителями чая и кофе можно забыть хотя бы на время, ведь подоспел новый повод для ̶с̶р̶а холиваров.

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Дизайнеры определили один из трендов на этот год — отсутствие верхнего яркого света в квартирах и домах. Вместо него предлагается рассредоточить освещение по всему периметру за счёт ламп и торшеров, о чём мы уже писали . Объяснить это: мягкий рассеянный свет уменьшает тревожность и помогает расслабиться, снижая зашкаливающий уровень ежедневного стресса.

На бытовом уровне этот приём действует как мягкий релаксант, создающий ламповый уют квартиры, в которой приятно находиться и прятаться как в своей собственной крепости. Дизайнерски выбор в сторону светильников тоже легко объяснить — так можно зонировать даже небольшое помещение без лишних перегородок и нагромождений мебели: торшер или лампа создают островки света, визуально разделяя пространство. И это красиво. И практично — потолочные яркие светильники освещают всю пыль и беспорядок в комнате, а нижний свет их маскируют (хозяйке на заметку).

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Впрочем, зафиксированные на одном месте бра и торшеры тоже не финальная точка оформления. В моду врываются мобильные лампы, и дизайнеры в восторге от этого — переносные светильники не зависят от розеток, крепления в стене или проводов, их легко переставить, носить с собой по квартире и вписать в любую нишу.

Переносные светильники — это не новшество, а дань прошлому. Это перерождение керосиновых ламп, свечей, лучин и прочих осветительных приборов доэлектрофицированной эры. Основная особенность — отсутствие проводов и полная мобильность, что позволяет двигать и переносить лампу. Вопрос остаётся к экологичности предметов, ведь подавляющее большинство работает от батареек, а не от солнечных панелек.

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

В гонку включились модные дома — Ральф Лорен и Луи Виттон представили свои варианты переносных мобильных ламп за большие деньги, остальные на подходе. Независимые дизайнеры давно в теме и предлагают более демократичные цены и фривольные фасоны. Например, швейцарская художница Кармен Д'Аполлонио вдохновилась работами Сальвадора Дали и представила переносные светильники из обожённой глины и стекла как будто пластичной формы по цене от $ 2 500. Её работы выставляются в галереях современного искусства, а критик в восторге — говорят, что лампы художницы выполнены с юмором и эмоционально заполняют пространство.

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Дизайнеры черпают идеи в том числе из трендов — это гарантирует хорошие продажи. В 2026 году, если верить прогнозам Pinterest, в дизайне квартир и домов будут преобладать направления:

Автор фото: соцсети FunHaus (ФанХаус — игра слов, подразумевающая веселье, хаос и несерьёзность происходящего), воспевающий цирковую эстетику (мы в GALA ещё в середине прошлого лета предвосхитили тренды и устроили грандиозный модный показ в центре Казани в цирковой стилистике, собрав больше 11 тысяч человек — здесь вспоминаем как это было ). Автор фото: соцсети Стиль афрогема, объединяющий вычурную богемность киношных британских колонизаторов и афромотивы во всех проявлениях (марроканские светильники снова на острие моды).