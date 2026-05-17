Плюсы и минусы популярных фитнес-направлений: что вам точно не подходит Кому не рекомендованы джампинг, зумба, сайкл и другие групповые и индивидуальные занятия.

Мы уже много раз писали, что физическая активность нужна и важна. Хоть вы пешком на пятый этаж поднимаетесь, хоть потеете в спортзале — всё это полезно для телесного и ментального здоровья (после физической нагрузки активно вырабатываются гормоны радости, если вы не знали).

Мы уже рассказывали о том как не сломаться и не бросить спортзал — почитайте, если мотивации не хватает, а желание умять пачку чипсов пересиливает желание влезть в позапрошлогодний размер. Не осуждаем, понимаем.

А вообще, мы за принятие себя и любовь к своему телу, главное ведь жить в гармонии с собой. Но вот в чём дело — спорт и есть любовь к себе, это и есть забота о здоровье и инвестиции в него. Поэтому отвертеться не получится. В вопросах мотивации нам помогает телеведущая, персональный тренер, диетолог, мастер спорта международного класса по фехтованию, победительница первенства мира по фехтованию и многократная чемпионка России по фехтованию Дарья Пожарова .

Тренер с большим опытом работы в тренажёрном зале знает, что необходимо не просто скидывать вес, а набирать мышечную массу ( особенно это важно после 30 лет ): проведённые множественные исследования доказали прямую взаимосвязь между объёмом мышечного волокна и качеством жизни. Проще говоря, чем больше мышц, тем крепче здоровье, лучше работа сердца и гормональной системы. Поэтому все групповые программы Дарья Пожарова рассматривает как дополнительную кардионигрузку в том случае, если лень ходить на дорожке, ездить на велосипеде или заниматься на эллипсоиде. Потому что кардиотренажёры не могут помочь нарастить мышечную массу, как бы мы не старались, и об этом мы тоже уже писали .

Из-за того, что вы собираетесь большой группой, какой бы квалификацией тренер ни обладал, он всё равно не сможет следить за техникой выполнения упражнений. И это может быть абсолютно не страшно, если вы занимаетесь без веса и если тренер не захочет поднагрузить вас побольше. Но если вдруг руководитель группы будет понимать, что человек, который ходит уже больше одного-двух месяцев на групповые занятия, начинает скучать и решит докинуть вам веса, то это уже травматично. Как правило, человек перестаёт получать результат на второй месяц занятий интенсивными кардионагрузками: заметный эффект он, скорее всего, получит в первый месяц, а на втором прогресс остановится. Для улучшения результатов всё-таки увеличивать веса необходимо. Но почему это травматично? Потому что у вас не поставлена техника — невозможно поставить её группе, где больше трёх человек, тем более за месяц. А ещё на групповых интенсивных занятиях есть определённая быстрая музыка, под ритм которой все пытаются подстроиться, и это дополнительный риск травмироваться.

