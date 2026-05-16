Эти бьюти-способы из соцсетей испортят вам внешность Ждите необратимых последствий, если сделаете это с собой.

Кто из нас не любит позалипать в соцсетях? Смешные котики дарят порцию дофамина, а хитрые рекомендации психологов о том, как влюбить себя в мужчин, повышают уверенность в себе. Вот только, помимо пользы, короткие ролики нередко имеют и обратный эффект. Например, странные бьюти-лайфхаки (способы), которые снимают блогеры, могут привести к необратимым последствиям. Поверьте, огурцы на глаза и домашний отвар для роста волос из крапивы здесь рядом не стояли – все куда серьёзнее. Чтобы знать врага в лицо, мы собрали для вас самые опасные советы, способные не просто навредить, но даже изуродовать внешность. Страшно? Да у нас самих мурашки бежали от увиденного. Но кто предупрежден – вооружен.

Использование солнцезащитного крема для контуринга Еще один опасный трюк заключается в том, чтобы использовать санскрин (защиту от солнца) не против солнца, а, наоборот, для него. Суть в том, что девушки наносят средство для защиты от солнца на все лицо, кроме тех зон, где обычно делается контуринг, и загорают под палящим солнцем. Благодаря такому способу получается добиться эффекта естественных теней. Правда, в комплекте обычно идут ожоги, повышается риск онкологии и преждевременного старения. Категорически не советуем. Отбеливание перекисью Хотите испортить себе эмаль? Мы нашли идеальный способ сделать это быстро и очень болезненно. Отбеливание зубов с помощью перекиси водорода разрушает структуру зубов и вызывает ожоги десен. Если вы не планируете обращаться к стоматологу за профессиональным уходом, но мечтаете о белоснежной улыбке, то попробуйте более безопасный способ с кокосовым маслом. Этот лайфхак не шибко эффективный, зато точно не нанесет вреда ни вам, ни вашим тридцати двум красавцам. Суперклей для увеличения губ

Химический ожог заказывали? Именно его вы получите, если попробуете увеличить губы суперклеем. Девушки в прямом смысле приклеивают себе губу к коже над ней, чтобы добиться эффекта, который дает гиалуроновая кислота. Пожалуй, из плюсов в этом способе можно выделить отсутствие нужды в косметологе, игле и денежных затратах. Из минусов – возможность оторвать себе верхний слой кожи и сильную аллергическую реакцию. Автор фото: magnific.com

Бритье лица

Пожалуйста, оставьте бритву и пену мужчинам. Мы не знаем, кто придумал этот сумасшедший тренд, но брить лицо девушкам категорически нельзя. Блогеры обещают кожу как у младенца после данной процедуры, но женская дерма слишком нежная и не создана для таких опасных манипуляций. «Острый» способ ухода за собой может спровоцировать акне, ведь если есть воспаления, бритва разнесет бактерии по всему лицу. Также есть риск получить в подарок вросшие волосы и обзавестись пигментацией, от которой не так уж и просто избавиться. Про сухость, раздражение и шелушение говорить не приходится – все идет в комплекте. Так что даже не думайте о таких экспериментах.

Зубная паста против акне

Салициловая кислота? Цинк? Ретинол? Зачем использовать безопасные косметические средства для устранения высыпаний, если есть старый и проверенный способ – зубная паста. Желательно еще мятная. Та, которую когда подносишь к носу, из глаз аж слезы начинают течь от резкого запаха. Чтобы не только прыщ убрать, но и верхний слой кожи вместе с ним. А еще заработать себе дерматит и закупорить поры. Кстати, ожог тут тоже не редкость. Поэтому лечить акне нужно с умом, а не первым тюбиком, который попадется под руку. Не испытывайте судьбу и будет вам счастье.

Лубрикант вместо праймера

Это явно придумал какой-то гений маркетинга. Видимо, у одного из бренда товаров для взрослых сильно упали продажи, а находчивые рекламщики были тут как тут – и изобрели новый способ использования лубриканта. Да-да, блогеры советуют наносить его прямо на лицо вместо праймера или базы под макияж. Кроме странного ощущения, что что-то пошло не так, вы получите акне, сальные нити и аллергические реакции. В общем, полный букет новых впечатлений. Стоит ли оно того? Определенно нет.

Автор фото: magnific.com Домашние инъекции Нет, это не метафорическое описание очередного странного лайфхака. Все вещи названы своими именами. Мы говорим про случаи, когда девушки стали настолько сильными и независимыми, что уже самостоятельно вводят себе филеры в лицо в домашних условиях. Мы сразу хотим отговорить вас от этих реально опасных манипуляций, поэтому запугаем последствиями так, чтобы не только мурашки побежали, но и зубы с коленками дрожали. Такие эксперименты со своей внешностью грозят инфекциями, некрозом (отмиранием) тканей, заметной асимметрией лица и даже слепотой! Подобные процедуры с иглой и препаратами должен выполнять только грамотный специалист с медицинским образованием. Не шутите с этим. Удаление родинок без врачей Не знаем, кто был первооткрывателем данного абсурда, но в соцсетях еще в 2025 году стали популярны видео, где девушки самостоятельно убирают себе нежелательные родинки и папилломы на лице с помощью обычных ниток, ножниц и опасных средств, выжигающих кожу. Такие действия опасны тем, что могут привести к инфицированию. А еще под видом папилломы иногда прячется меланома – рак кожи. Поэтому если вы хотите избавиться от невусов, обязательно обращайтесь к проверенному врачу.



Автор материала: Лайзет Савельева