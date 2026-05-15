Страшно довериться незнакомцу: как начать терапию, если вы боитесь открыться Многие годами откладывают общение с психологом только из-за страха продемонстрировать боль, показаться глупыми или, что ещё хуже, больными. И терапия, хоть и необходима, остаётся не начатой.

Бояться психологов — это нормально, это часть человеческой природы. Мы не хотим попадать в уязвимое положение, открываясь перед специалистом, которого видим впервые. Но психолог не осуждает и не обсуждает, а выслушивает, оценивает душевные раны и направляет в нужную сторону поток мыслей. Пока одни стесняются и не решаются на терапию, другие прорабатывают травмы, становятся увереннее и добиваются если не всего, то почти всего намеченного. Да, это так и работает.

Давайте попробуем начать сложный путь к себе без давления, стыда и тревоги. В этом нам поможет радиоведущая, врач-психиатр, психотерапевт Республиканской клинической психиатрической больницы им. Бехтерева, ассистент кафедры психотерапии и наркологии Казанской государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук Оксана Захарова.

Почему люди боятся и стесняются обращаться к психологу?

Наш эксперт считает, что чаще всего страх начать терапию связан с условностями, стереотипами и стигмой: многие до сих пор убеждены, что к психологам обращаются только те, кто «психически нездоров». Люди путают психолога, психотерапевта и психиатра, поэтому сам факт поиска помощи воспринимается как признание собственной неполноценности или даже болезни.

Часто люди боятся собственной уязвимости, ведь чтобы заговорить о проблемах, нужно сначала признаться себе, что вы не справляетесь. Всегда больно обнажать свои неудачи перед незнакомцем и принимать собственную слабость. Ещё один барьер — сопротивление переменам: психика по своей природе ригидна и стремится сохранить привычный уклад, даже если он причиняет боль. Поэтому распространена ситуация, когда человек записывается в момент отчаяния, а ближе к сеансу вдруг решает, что всё наладилось. Это не чудо, а защитный механизм — психика боится перемен и находит любые поводы избежать их. Терапия требует разрушения старого образа жизни, и сопротивление этому процессу — нормальная часть пути, о которой специалист обычно предупреждает заранее.

Когда это дань моде, а когда необходимость?

Обратиться к психологу можно по двум причинам: для собственного развития или по необходимости. Первый вариант подходит, когда в целом всё нормально, но хочется повысить качество жизни, лучше понимать свои реакции, наладить отношения или найти призвание. То есть не решить конкретную проблему, а позаботиться о себе и своём внутреннем покое.

Второй вариант подходит, когда помощь уже необходима. Тревога, нарушения сна и аппетита, апатия — вот симптомы, которые существенно снижают качество жизни. В таких случаях для решения проблем, физически мешающих нормально жить, стоит начать с клинического психолога. Он сможет оценить состояние и при необходимости направить к врачу-психотерапевту для назначения препаратов.

— Поводом для начала терапии становится жизнь «по кругу», когда зациклены одни и те же конфликты, повторяющиеся сценарии в отношениях, ошибки в работе. Когда вы замечаете, что снова наступаете на одни и те же грабли, когда начинаете задавать себе вопрос: «А может, я что-то делаю не так?» — самое время исследовать это со специалистом. Особый повод обратиться за помощью — тяжёлые события: развод, утрата, насилие, психологическая травма. Когда состояние мешает выполнять базовые функции — работать, общаться, ухаживать за собой — это уже не вопрос моды, а вопрос здоровья, необходимость, — подчеркивает Оксана Захарова.

Как перестать стесняться рассказывать всё постороннему человеку?

Здесь всегда нужно помнить о профессиональных границах и морально-этических нормах, которые специалист строго соблюдает, в том числе конфиденциальность. Психолог работает с механизмами психики, поэтому важно найти человека, с которым возникнет чувства доверия и принятия. Они не появляются мгновенно, а формируются в процессе отношений. Терапевтический альянс выстраивается постепенно, и клиент не обязан выкладывать все свои проблемы на первом сеансе.

Важно обозначить границы: всё, что происходит в кабинете, остаётся в кабинете. Клиент вправе проверять терапевта на безопасность, делиться постепенно, по мере того как растёт ощущение защищённости. На это может потребоваться разное время, уровень доверия и открытости повышается индивидуально для каждого. Главное, чтобы человек чувствовал, что может выговориться без страха осуждения, ведь терапия начинается не с исповеди, а с чувства безопасности.

Когда наступят первые результаты?

Результат в терапии — понятие размытое и строго индивидуальное. Иногда облегчение наступает уже после первой встречи: пациентам становится легче дышать от того, что их выслушали без осуждения. Симптоматические улучшения, такие как снижение тревоги и нормализация сна, обычно заметны в течение двух-трёх месяцев, когда человек начинает лучше отслеживать свои реакции. Однако глубинные трансформации требуют больше времени. Если запрос, с которым пришли, касается неуверенности в себе, то меняется структура личности: самооценка становится устойчивее, а жизненные сценарии пересматриваются.

— Говоря о глубинных изменениях, мы рассматриваем время от полугода и дольше, даже годы терапии могут пройти. Нужно понимать, что терапия — это не волшебная палочка, а вклад двоих: и клиента, и терапевта. Если вспомнить, что психика ригидна, то скорость зависит и от готовности самого человека соприкасаться с трудными, болезненными чувствами, и от защитных механизмов психики. Человек может говорить, что готов прорабатывать проблемы, а внутри всё равно сопротивляться, что притормозит результаты, — поделилась Оксана Захарова.

Это дорого?

Наш эксперт считает, что психотерапия не должна быть бесплатной или слишком дешёвой. Оплачивая сеансы, клиент вкладывается в себя и берёт на себя же ответственность за процесс. Ведь если услуга ничего не стоит, то она и не воспринимается как ценность. Но Оксана подчёркивает, что цена сеансов терапии должна быть подъёмной, а не разорительной для бюджета.

Стоимость можно рассматривать как инвестицию в долгосрочное здоровье. Если посчитать, сколько уходит на вредные привычки, импульсивные покупки или лечение психосоматических расстройств, терапия окажется выгоднее, ведь она помогает уменьшить эти траты в перспективе.

Для тех, кто ищет доступные варианты, есть начинающие специалисты, работающие под супервизией, и групповая терапия — она дешевле индивидуальной и эффективна для запросов, связанных с отношениями. Существуют бесплатные службы и горячие линии, но, по мнению нашей собеседницы, они предназначены для экстренных случаев: когда посещают суицидальные мысли, ощущается острый кризис или отсутствие средств заставляет думать о плохом. Для системной работы лучше найти специалиста для долгосрочного сотрудничества. Помните, что оплата терапии — это метафора заботы, так вы напоминаете себе, что комфорт и благополучие для вас ценны.