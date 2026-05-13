«Дьявол носит Prada 2» — проходняк или достойное продолжение? Рассказываем, каким получился долгожданный сиквел с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй в главных ролях.

«Дьявол носит Prada 2» — один из главных фильмов этого года, который наконец-то начали показывать в России. Из каждого утюга и паблика про моду и кино о нем трубят уже два десятка месяцев. И это неудивительно. Первая часть действительно культовая. Все актеры, которые там снимались, сейчас безумные звезды (Мэрил Стрип всегда была такой, а остальные взлетели в небеса). Даже создатели оригинала вернулись, чтобы подарить миру продолжение. Прошло столько времени, что им, наверное, есть что сказать. Верно? Сейчас разберемся.

Главный редактор лучшего модного журнала Миранда Пристли борется за рекламные контракты со своей бывшей помощницей Эмили, которая сейчас работает в Gucci. Журнал «Подиум» попадает в скандал, и, чтобы спасти его, обращаются уже к опытной журналистке Энди Сакс, которая двадцать лет назад работала в «Подиуме».

Команда, делающая сиквел, та же, что была и на оригинальном проекте. Среди продюсеров: Венди Файнерман («Форрест Гамп»), Джон Бернард («Начало»), Джозеф М. Караччоло мл. («Логан»). А главное, что остались тот же режиссер и сценаристка: Дэвид Фрэнкел («Марли и я») и Алин Брош МакКенна («Круэлла»). Но есть один очень важный нюанс, который, возможно, и стал ключевым. Первый фильм был основан на книге Лорен Вайсбергер, а продолжение – это уже оригинальная история. Писательница выпустила продолжение в 2013 году «Месть носит Prada», и вроде как создатели брали ее во внимание, но всю историю они полностью переработали.

Как вы уже могли догадаться, история и персонажи – наверное, самое слабое место фильма. В оригинале были яркие и запоминающиеся герои. Здесь они скорее похожи на свои плоские бледные тени и самоповторы. Прошло двадцать лет, а Энди такая же наивная. Ее предыстория в том, что она все это время была серьезным журналистом, занималась важным делом. И весь фильм девушка мечется между своими желаниями, но это в итоге ни к чему не приводит. Ее любовная линия вообще не выдерживает никакой критики, она добавлена просто для галочки. Ни на что не влияет, ни для чего не нужна. Миранда стала более мягкой, такая эволюция выглядит логично, но шарм она потеряла. Найджела очень сильно пытались сделать объемным, со своими внутренними целями, но это все выглядит довольно натянуто. А вот линия Эмили здесь новая, уникальная, и во многом фильм держится на ее истории. Здесь и сюжетные повороты, и от любви до ненависти один шаг. Ее героиня сильно преобразилась.

У истории глобально две проблемы. Тут есть много интересных завязок, но они либо никак не завершаются, либо решаются за три минуты и буквально пять звонков. Я не шучу: что в начале, что в конце серьезные испытания исчезают по щелчку пальцев и парочки телефонных разговоров.

Спасает обаяние актеров. Если во время первого фильма Мэрил Стрип уже была легендой, то Энн Хэтэуэй и Эмили Блант начинали свою карьеру, а сейчас они уже большие, состоявшиеся актрисы. Стэнли Туччи, как и везде, держит свой уровень. Эта четверка – точно главное преимущество фильма.

Сиквел также наследует хороший юмор и диалоги у оригинала. Зрители расхватывали фразы персонажей из первой части и использовали их в жизни. Насколько цитаты разойдутся в этот раз, пока говорить рано, но для этого действительно есть все предпосылки. Из шуток больше всего порадовал стеб над современными тенденциями: бодипозитив и прочее. Не сказать, чтобы это было как-то особенно смело, но спасибо создателям, что не обошли современность стороной. За счет этих вещей фильм смотрится легко и приятно.

Все фанаты точно будут рады. Сиквел постоянно заигрывает со своей целевой аудиторией, особенно в начале. Нам показывают как отсылки, так чуть ли не прямые цитаты. Авторы выкручивает ностальгию на максимум. Хорошо это или плохо – все зависит от того, ярый вы фанат или нейтральный зритель.

Визуально картинка выглядит вылизано, как в типичном дорогом американском фильме, которым «Дьявол носит Prada 2 » и является. Иногда оператор начинает экспериментировать и играть с зумами, движением камеры, когда нужно показать быстрые скачки времени, но из разнообразия – это все.

У сиквела была безумная рекламная кампания. Причем не сказать, чтобы пиарщики сделали что-то из ряда вон выходящее, как, например, для «Марти великолепного» . Но каждый кадр со съёмок или выход актеров в свет вызывал такую бурную реакцию у общества, что, по личным ощущениям, это один из самых громких и долгожданных проектов за последнее время. Сборы это доказывают – на данный момент проект собрал более 430 миллионов долларов при бюджете в сотку, что очень хорошо.

Фильм выглядит как неплохой пример сиквела культовой франшизы. Здесь нет чего-то сверхъестественного, но он не порочит репутацию оригинала. А это уже лучше типичных продолжений и переосмыслений. «Дьявол носит Prada 2» ощущается как встреча с одноклассниками спустя 20 лет после выпуска. Кто-то изменился сильнее, кто-то нет, но все в целом остались такими же. Такие встречи нужны, чтобы вспомнить былое, поностальгировать, но не больше.

В картине затрагивается очень много актуальных тем: стремительное будущее, которое меняет жизни каждого, искусственный интеллект начинает заменять людей, работы и денег меньше, а что будет дальше – вообще неизвестно. Создатели ностальгируют по былым временам и сами задаются этими вопросами, но у них нет никаких ответов. Как и у фильма нет никакого вывода или итога. Если первая часть кричала о том, что простые человеческие ценности важнее любой карьеры, то вторая часть, во-первых, немного сама об этом забывает. А во-вторых, не говорит ничего в конце. Здесь нет высказывания и хоть какого-то посыла. Да, вопросы задавались, но про них после середины фильма все забыли.

Хоть главная и единственная цель сиквела – порадоваться фанатов и вызвать у них ностальгию, картина смотрится хорошо. Она веселая, хотя есть некий вычурный драматизм, но все равно довольно легкая и приятная.