«Зовите Витю!» с Ильей Соболевым и Сашей Бортич пока лучшая комедия 2026 года Разбираем новый сериал про мошенника-экстрасенса, который начинает видеть призраков.

Очень тихо и почти без какой-либо рекламы на KION вышли сразу все серии комедийного сериала «Зовите Витю!» с Ильей Соболевым и Александрой Бортич в главных ролях. Тема максимально актуальная - мошенники, экстрасенсы и прочие жизненные коучи. Создатели добавили мистики: герой реально видит призраков. Вдобавок к стебу над всеми актуальными темами, здесь еще цепляющий сюжет. Неужели это лучшая комедия за последнее время со времен «Олдскула» ?

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

У Вити (Илья Соболев) есть сверхспособность: он очень круто разводит людей, притворяясь экстрасенсом. Однажды на него выходит блогерша Саша, которая снимает про него разгромное разоблачения. Но происходит невероятное – мошенник Витя реально начинает видеть призраков, что полностью меняет его и Сашину жизнь.

На V фестивале контента стриминговых платформ ORIGINAL+ жюри признало «Зовите Витю» самым ожидаемым. А также отметило Илью Соболева в номинации «Оригинальный актер». Этот проект – настоящий шанс для дебютантов. Первая большая работа для режиссера Дениса Тяпичева, сценариста Тимура Амина. На самом деле и для комика Ильи Соболева это первая главная роль в кино. Проект курируют опытные продюсеры, среди которых Максим Филатов ( «Бар «Один звонок»» ), Илья Бурец ( «Коммерсант» ), Анна Пармас («Исправление и наказание») и Леонид Тележинский ( «Аутсорс» ).

В главных ролях вышеупомянутый Илья Соболев и Александра Бортич («Между нами химия»). Это комедийный проект, но у каждого из актеров есть довольно драматические сцены. Соболев, на удивление многих, справляется с ними весьма неплохо. Не возникает ощущения, что это просто комик, медийная личность в кино. Этим сериалом Илья доказывает, что может восприниматься широкой публикой как полноценный актер. Про то, что все комедийные эпизоды он отыгрывает максимально профессионально, даже говорить не стоит. Бортич почему-то очень многие не любят. Когда второй сезон «Фишера» вышел без нее, зрители радовались. Но здесь актриса смотрится очень хорошо. Такая комедийная роль с драматическими элементами понравится, возможно, даже ее персональным хейтерам. Также в сериала снялись: легендарный Сергей Рост («Осторожно, модерн!»), Риналь Мухаметов («Притяжение»), Мария Смольникова («Я знаю, кто тебя убил»), Святослав Рогожан ( «Встать на ноги» ).

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Признавайтесь, сколько раз вы ходили к экстрасенсу, тарологу или бабке, которая обладает какими-то способностями? Если ни разу, то ваши знакомые, друзья, родственники точно ходили. Уже многие годы это одна из самых популярных тем. Выходцы из «Битвы экстрасенсов» через свои соцсети берут людей на консультации за сотни тысяч рублей. Некоторые даже книги мистической поэзии потом пишут (разбор произведений Александра Шепса можно найти тут ). В общем, актуальность у проекта невероятная. При этом в кино уже не раз затрагивалась эта проблема.

Сценарный концепт, конечно, избит до дыр. Где-то переворачивается один Патрик Суэйзи, и надеемся, Соболев его видит. Очередной киношный мошенник-экстрасенс из-за стечения обстоятельств по-настоящему начинает видеть призраков, и должен с этим разобраться. Напарница главного героя – молодая блогерша, которой нужна сенсация, вот она и носится с ним. У каждого из героев хорошо прописана мотивация. Помимо основной линии здесь также много времени уделяют личным проблем персонажей. Это разбавляет основной приключенческий сюжет, а также лучше раскрывает героев, делая их более живыми.

Отдельная история — призраки. По классике всех процедурных сериалов за одну серию раскрывают историю одного призрака. Каждый из них уникален, со своей изюминкой, личной травмой, проблемой. Причем на их примере создатели несколько раз ломают ожидания зрителя: некоторые призраки вообще не хотят на тот свет, им и здесь хорошо, к некоторым нужен свой подход, а кто-то мудак и помогать ему не хочется. Точно такая же концепция была в сериале «Закрыть гештальт», но мы ни на что не намекаем. На примере призраков затрагиваются разные проблемы (представительство лучшего друга, измена), разные времена (от современности до 19 века) и травмы.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Несмотря на множество плюсов, есть и косяки, хоть и небольшие. Создатели сделали призраков черно-белыми, как будто ожили старые фотографии. С этой анимацией не всё гладко. По началу она выглядит довольно кринжово, и это немного выбивает из просмотра. Но со временем привыкаешь, и внешний вид персонажей начинает даже нравиться. Также заметил небольшой киноляп: машина, на которой весь сериал передвигаются герои, иногда меняет номера. Очевидно, что просто для съемок использовали несколько одинаковых машин, но порой номера меняются буквально три раза за три сцены. Причем это не общие планы, а на них крупно наводилась камера. Почему нельзя было исправить это на съемках или на постпродакшене – загадка.

Одно из главных правил комедии – зрителю должно быть интересно смотреть, даже если не будет шуток. С этим «Зовите Витю!» справляется на ура. История затягивает, хочется смотреть следующую и следующую серию. С юмором здесь тоже порядок. Иногда ты даже смеешься в голос, но чаще всего сидишь с улыбкой на лице. Комедия здесь также направлена на актуальные темы: телефонные мошенники, феминизм, психология. Тут, наверное, пошутили всевозможные шутки на счет призраков, магов и фокусников.

С точки зрения перевоспитания главного героя, конечно, прослеживается общее настроение с «Холопом» . Персонаж должен осознать, что жил неправильно, как он вредил людям, и так делать не надо. Если рассматривать стеб над мистикой, то есть что-то общее с «Волшебным участоком», «Чем мы заняты в тени». При этом у «Зовите Витю» действительно своя атмосфера и крутой сценарный концепт, который отличает сериал от других.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Хоть это дебют режиссера и сценариста, но кажется, что этот проект не мог не появиться. Слишком уж много вокруг экстрасенсов, мистиков и тарологов. Такое ощущение, что это всегда нас витало в воздухе, создатели дождались, пока тема созреет, схватили и сделали из неё стебный сериал.

Конечно, главная смысловая линия крутится вокруг вреда от мошенников-экстрасенсов, бизнес и жизненных коучей. Показывают негативные последствия от этой деятельности. Жить надо честно, не обманывать людей – иначе это выглядит низко, жалко и постыдно. Но в сериале есть еще одна важная смысловая линия – ценность умения близких людей разговаривать друг с другом напрямую о самых болезненных и сложных вещах. Часто многие рассуждают о том, что могут обидеть или задеть человека, поэтому лучше вообще не поднимать непричтную тему. Хотя из-за этого решения появляется еще больше проблем и получается бесконечный круг из несказанных важных вещей. Ведь порой даже простой десятиминутный честный разговор может многое улучшить. А иначе это может привести к ужасным последствиям: обиды и даже ненависть между самыми родными. Ведь можно даже умереть, не зная, что ненавидел и обижался ты на человека зря, а говорить уже поздно.

У сериала «Зовите Витю!» не было громкой рекламы. Режиссер и сценарист – молодые парни-дебютанты. А в главной роли впервые снялся Илья Соболев, который всю жизнь был комиком, и только недавно начал работать в кино. Мало кто ждал чего-то от этого сериала, но «Зовите Витю!» стал одним из самых оригинальных и интересных комедийных проектов за последний год, или даже годы. Парни довольно тихо пришли к успеху.