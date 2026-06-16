Книги блогеров ужасны? Разбираем труды звезд: от Арсения Попова до Вали Карнавал Александр Шепс, Прохор Шаляпин, Юлия Гаврилина — имена, точно не ассоциирующиеся с литературой. Но эти люди написали книги. Зачем и за что, вопрос открытый.

Пока все говорят, что литература умирает, а книги никто не покупает, блогеры и прочие медийные личности продолжают выпускать свои произведения в печатном виде. Скорее всего, это просто дополнительный заработок. Денег лишних не бывает. Посидел пару вечеров с гострайтером, потом полистал верстку – вот и твоя книжка на полке, а за ней очередь из фанатов. Издатели также нашли в этом отличную выгоду. Книги продаются, рекламировать их особо не надо, аудитория сама все сделает. Появляются отдельные серии, например, «Звезда блога», чтобы люди сразу видели – это не покупать мне интересно. А может быть, действительно людям хочется высказаться, поделиться своей мудростью и что-то сообщить этому миру? Мы собрали пять книг авторства Арсения Попова, Александра Шепса, Прохора Шаляпина, Вали Карнавал и Юлии Гаврилиной, чтобы разобрать и оценить их. А чтобы быть максимально объективными, также посмотрим на оценки обычных пользователей и их отзывы.

Автор фото: uberiteribu.ru Автор фото: соцсети Вали Карнавал Автор фото: соцсети Прохора Шаляпина Автор фото: соцсети Александра Шепса

Автор фото: соцсети «Тася и Граф», Арсений Попов Попов – один из участников «Импровизаторов», участвует в огромном количестве известнейших юмористических шоу. Он написал мистический роман. Да, не просто автобиографию, не мотивирующую книжку для фанатов. Это полноценное художественное произведение. «Тася и Граф» - история 14-летней девочки, которая страдает из-за лишнего веса. Она встречает 300-летнего вампира графа Арсельдора де Кровофобиуса, который помогает ей и мотивирует изменить свою жизнь к лучшему. Ох, здесь все вызывает вопросы. Очень хаотичный сюжет с параллельными реальностями, воровством нефти и кипящем чане с жвачкой (что?). Довольно своеобразный слог и диалоги, проблема с редактурой, много опечаток. А главное – очень странный посыл и мораль. Сам Арсений говорит, что это история о мотивации. Но как будто это скорее фэт шэйминг (дискриминация из-за веса и внешнего вида), чем вдохновение на перемены в жизни. Вообще, удивительно, как образованный и интеллигентный человек написал такую подростковую литературу сомнительного качества. Если вы не знали, то про всех участников «Импровизаторов» пишут просто килотонны фанфиков, по большей части сексуализированных, которые очень не нравятся юмористам. Как забавно, что Арсений по сути дела сам написал фанфик. Герой фанфиков стал автором фанфика с собой же. Также мне очень нравится теория, что «Тася и Граф» – это супер стеб и метаирония над фанатами и авторами фанфиков. Но в нее, к сожалению, верится с трудом. На livelib пользователи оценили книгу на 2,4 балла. Некоторые отмечают, что им понравильись идея и сюжет, в котором совмещены разные миры. Читать такое точно нескучно. Персонажи вызывают эмоции. «Тася и Граф» явно лучше почти всех типичных книг от блогеров. А кто-то действительно видит тут мотивацию. Но большинство, конечно, ополчились на Попова. Многие фанаты разочарованы, сюжет называют похожим на лихорадочные сны. Осуждения за вес и внешний вид подростка, полное отсутствие иронии.

«Астральные секреты. Тайное собрание. TRINITY III», Александр Шепс

Шепс – один из самых известных победителей «Битвы экстрасенсов». В первую очередь за счет большого количества мемов с его участием: «Позовите Олега», «Зеленый забор». Вместе с этим Александр еще очень плодовитый писатель. Согласно некоторым источникам,му него порядка 14 книг, в том числе в соавторстве. В официальных источниках я нашел только 9. Среди них самая интригующая «Как стать экстрасенсом», написана в соавторстве с другими великими магами. Но мы ознакомились с самым свежим сборником стихотворений, третьей частью «Тайного собрания. Trinity». Не знаю, как вы, а лирику про астральные секреты я еще не читал.

Автор фото: Читай-город Автор фото: соцсети Александра Шепса

К сожалению, мы не сможем привести примеры потрясающих строк поэта-экстрасенса. Очень уж нас напугала формулировка, что любое использование материалов книги без разрешения правообладателя запрещена. Суда мы не боимся, собирались же только цитировать. А вот проклятия или порчу от Александра получить не хотелось бы. Как никак, победитель «Битвы экстрасенсов». Поэтому поверьте на слово или проверьте сами, сборник можно урвать по скидке всего лишь за 849 рублей.

Как же разочарование я испытал, когда вместо эзотерической поэзии, магических строф и мистических метафор нашел произведения про ревность, любовь, разбитое сердце и оргазм(!). Причем неразделенная любовь не с принцессой Нибиру, нет, самая обычная девушка. В целом, типичный набор тем, который есть у каждого графомана. Оказывается, проблемы и мысли у обычных людей и экстрасенсов не отличаются.

Очень часто скачет ритм, и нужно прикладывать усилия, чтобы заново находить его. Рифмы порой бывают уровня пятиклассника, который хочет признаться в любви старшекласснице. А самое неприятное, что поэт, простите за это слово, порой не до конца понимает смысла используемых слов и вставляет их для рифмы, что, конечно, сильно печалит. При этом нельзя сказать, что это самые бездарные стихотворения, что я читал. Все-таки это третий сборник Шепса, опыт чувствуется. При желании и особой фанатичной любви к экстрасенсу можно найти здесь глубокий смысл, а иногда даже пустить слезу. Отсюда и положительные отзывы.

Читатели оценили книгу на 4,2 балла на «Читай-городе». Здесь очень много положительных отзывов, особенно если сравнивать с другими книгами подборки. Фанаты говорят, что Шепс открылся для них с новой творческой стороны, причем отмечают большой потенциал Александра. Но даже любители экстрасенса понимают, что произведение подойдет только для фанатов Шепса, любителей эзотерики или тех, кто нестандартно мыслит… Из минусов отмечают слабую лирику, ритм и рифмы. Наличие смысла и мудрости произведения не несут.

«Главное - не уработаться! Дневник легкой жизни», Прохор Шаляпин

Прохор – один из заново взорвавшихся звезд нулевых. Довольно резко он стал появляться буквально везде, превратился в мем и современного философа-гедониста. Его белоснежная улыбка вместе с позитивными высказываниями поднимает настроение многим зрителям. Неудивительно, что на волне такой невероятной популярности и появилась эта книга.

Главная проблема этой книги – ее позиционирование как биографии. Потому что если вы ее откроете, то поймете, что автор писал с девизом, как в названии — не уработаться. Действительно, совсем не уработался. Это скорее небольшой сборник историй с мыслями и рассуждениями. Причем настолько маленький, что даже с десятками страниц, где нужно выполнять домашние задания в духе: «Придумай, как и чем ты побалуешь себя на следующей неделе», «Если у меня нет планов на свидания в ближйшее время, то я найду, чем себя побаловать», «Мои любимые занятия в жизни – это…», – книги еле добралась до 111 страниц и полутора страниц в аудиоверсии.

Автор фото: Читай-город Автор фото: соцсети

Прохор Шаляпин – это красивый Дейл Карнеги на минималках. Говорит простые истины, что надо любить себя, научиться говорить «нет», найти баланс между работой и отдыхом. Будем честны, иногда каждому из нас неплохо бы вспомнить об этом и отвлечься от проблем. И книга Шаляпина далеко не самый плохой вариант, чтобы сделать это. Вместе с этим здесь немало юмора и неплохой слог (в отличии от книг Вали Карнавал и Юлии Гаврилиной, которые очень тяжело читать).

Пользователи поставили книге оценку 3,8 на «Читай-городе». Почти все отмечают невероятный позитив, юмор, легкость в чтении, интересные истории от автора. Многие люди разделяют философию Прохора и с удовольствием его слушают. Кто-то даже называет произведение настоящим антидепрессантом. Безусловно, немало критики за банальность высказываний и отсутствие глубоких мыслей. Но такое в целом свойственно всем «мотивационным книгам». А вот действительно важный недостаток – книга совсем не тянет на автобиографию даже с натяжкой, что многих разочаровало.

«Здарова, бандиты! Мечтай и ничего не бойся», Валя Карнавал

Карнавал – одна из самых популярных девушек-блогеров современности. У нее почти 30 миллионов подписчиков в тиктоке. И во всех остальных соцсетях абсолютно невероятные охваты. Притом, что ей всего 24. Перед нами не биография, а истории из жизни, сплетенные с мотивационными советами. В конце каждой главы вопросы, ответы на которые читатель оставляет в книге.

Первое, что бросается в глаза – это слог, он просто ужасный. И даже не сравниваем с плохо написанной книгой. Это косноязычно, даже если сравнивать с постам в социальных сетях, а они, напомню, бесплатные. Возможно, в этом и достоинство – есть ощущение, что это писал не гострайтер, а реально Валя, во что мы, конечно же, никогда не поверим.

Автор фото: Читай-город Автор фото: соцсети Вали Карнавал

Карнавал рассказывает фрагменты из своей жизни, при этом так неглубоко их раскрывает, будто ты читаешь сжатую выжимку из интервью. Хотя детство у Карнавал было очень непростое. Из этого материала с легкостью можно сделать отличную биографию и вдохновляющую историю, но для этого нужно постараться. Некоторые задания просто убивают своей абсурдностью: «Напиши, как выглядит свой дом», «Найди занятие, которое помогает тебе отвлечься», «Напиши пять своих любимых фильмов, которые поднимают тебе настроение». По-моему, такого издевательства даже инфоцыгане себе не позволяют в книгах. И это еще хоть можно было бы оправдать, если главы были бы длинными. Но часто соотношение такое: две страны книги - одна страница задание. Сейчас где-то в штатах Роберт Кийосаки кусает локти, потому что сам до этого не додумался и не заработал еще миллиарды. В 24-й главе, видимо, окончательно стало лень писать (возможно послушали совет Прохора Шаляпина), поэтому история занимает две с половиной страницы, а место для задания — три. А вот вам вишенка на торте: в конце появляется куар-код на клип Вали Карнавал «Психушка», дальше текст песни на две страницы, чтобы читатель слушал и подпевал.

Читатели оценили книгу на 2,4 балла по версии «Читай-город». Положительные отзывы делятся на два типа. Дети, которые восторгаются поддержкой со страниц, заданиями, а также красивыми фотографиями Карнавал в книге. Их это все вдохновляет. Также пишут родители, у которых дочери выпросили экземпляр. Им нравится, что Валя транслирует правильные человеческие ценности: любить и уважать родителей. Негативные отзывы, которых подавляющее большинство, говорят все об этом: все истории уже были в интервью, задания слишком простые, свободного места для них слишком много. Авторы просто пытались максимально увеличить объем книги.

«Ближе к звёздам! Не стесняйся, будь собой», Юлия Гаврилина

Гаврилина – видеоблогерша, певица под ником GAVRILINA. В тиктоке у нее более 20 миллионов подписчиков. Возможно, это описание вам напомнило о Вале Карнавал. Сходства здесь не заканчиваются, книги практически идентичные. Такой же формат: истории из жизни с мотивирующим посылом, а позже странные задания, чтобы забить страницы. Но здесь гострайтеры вышли на новый уровень лени. Одно из заданий – «Напиши, что надо купить в магазине под каждый новый стиль», – а дальше десять строчек под разные товары. И так еще два раза, потому что нужно собрать три образа. В этот момент мне стало жалко деревья. Теперь мне кажется, что не Шаляпин должен был написать книгу «Главное - не уработаться! Дневник легкой жизни», а авторы этого произведения.

Автор фото: Читай-город Автор фото: соцсети Юлии Граврилиной

Все начинается с фразы «Всем кискам – пис» и продолжается в таком же духе. Легкое чтение, язык соцсетей подростков. Только нюанс в том, что у Карнавал хоть и короткие истории из жизни про ее трудное детство, но они действительно интересные. Здесь же описывается практически обычная жизнь с момента, как девушка завела тикток. Погружение в ее жизнь и биографию практически минимальное.

Оценка пользователей — 2,8 баллов на «Читай-городе». На эту книгу совсем мало положительных отзывов. Выделяют вдохновляющий посыл, красивые фотографии Гаврилиной и шрифты. Среди негатива: практически все жалуются на плагиат книги Карнавал (даже на душе как-то легче, что не я один прочитал два этих произведения). Одна из пользовательниц дополняет, что книги трех тиктокерш (Катя Голышева, Карнавал и Гаврилина) одинаковые, сделанные под копирку. Также многие жалуются на тексты песен внутри издания. А обложка книги – это старая обложка с ее музыкального альбома.