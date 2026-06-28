Вопросы, на которые чаще всего отвечает персональный тренер Проверим — а вдруг что-то изменится, если задать их в миллионный раз?

Персональный фитнес-тренер совмещает в себе функции наставника, диетолога, психолога, иногда таролога, не часто, но бывает стилиста — мы уже писали о том, как найти подходящего именно вам профессионала . Иными словами, сталкивается с запросами от клиентов, часто выходящими за рамки его узкой специализации. А именно помогает не только скинуть жирок и накачать мышцу, но и подбадривает, мотивирует, отвечает на непрекращающиеся вопросы новичков. Самый глупый вопрос — это тот, который не задан, но мы решили не мучать нашего постоянного эксперта и сократили наш список до сугубо профессиональных и касающихся только спорта. В очередной раз самые распространённые мифы развеет, а факты подтвердит телеведущая, персональный тренер, диетолог, мастер спорта международного класса по фехтованию, победительница первенства мира по фехтованию и многократная чемпионка России по фехтованию Дарья Пожарова .

Начнём с «любимого» вопроса Даши о том, как быстро накачать пресс и попу. К сожалению, люди не задумываются, что они годами едят неправильную еду, пьют алкоголь и газировки, но за месяц до лета вдруг вспоминают, что нужно быстро привести тело в порядок, чтобы влезть в мини, ажурные топы и неприлично облегающие джинсы (мода может меняться от сезона к сезону, а желание влезть в давно пройденный размер — нет). Миллион раз говорили Дарья Пожарова и другие эксперты, было опубликовано миллионы видео и статей с единственным вердиктом — это сделать невозможно. Нет смысла до одурения качать пресс, необходимо уменьшать жировую прослойку в области живота и талии, и только тогда он проявится, потому что как таковой пресс есть у нас у всех, только скрывается под слоем жира. Даша разбивает наши мечты о камни: нет ни одного супер-волшебного упражнения, которое поможет быстро построить рельеф тела. Потребуется как минимум семь-восемь, а может и больше месяцев, всё будет зависеть от дисциплины, режима питания и распорядка дня и, конечно, усилий на тренировках.

Что есть до и после зала? Запоминаем: белок — это строительный материал для мышц, а углеводы дают энергию. Получается, что лучше до тренировки есть пищу с высоким содержанием сложных углеводов (речь про крупы, а не про тортики и пирожные), а после тренировки лучше всего закрывать белково-углеводное окно, а не просто белок (творог, яйца, мясо). — Если вы хотите не только накачать мышцы, но немного подсушиться, то лучше есть белок. Как диетолог не рекомендую есть только его — это тяжело перевариваемая и тяжелоусваиваемая пища, поэтому обязательно добавляйте к нему клетчатку, то есть овощи и зелень, — рассказала Дарья Пожарова. Что касается воды, то на некоторых тренировках вообще не рекомендуется пить. Например, во время высокоинтенсивных нагрузок во избежание неприятных ощущений в животе и тошноты нужно с осторожностью потреблять жидкости. Самое главное — закрывать свою норму воды в течение дня, что гораздо важнее, чем потребление воды во время тренировки. Нужны ли протеин и другие добавки? Протеин, к сожалению, тоже не обладает волшебными свойствами. Надо чётко понимать, что если в обычной жизни человек недополучает белок, то один приём протеина с неприятным искусственным вкусом не выровняет ситуацию. Наш эксперт напоминает, что необходимо полностью закрывать потребность в белке (формула простая — нужно два грамма на килограмм веса). Для подсчёта КБЖУ Даша рекомендует воспользоваться специальными приложениями для смартфона. Например, FatSecret, которым она сама пользуется. Правда ли, что можно убрать жир только с проблемных зон? Это самый большой миф, который подкрепляют видео в соцсетях, но наш тренер его опровергает — локального жиросжигания не существует. — Что такое жир? Это запас дополнительной энергии. Если вам не нравятся ваш живот или бёдра, это не значит, что вашему организму они не нравятся, он наоборот расценивает это как самые важные стратегические места, куда он отложил всё, что смог накопить. И для него это важно. Если делать до посинения сгибания, разгибания и приседания, жир будет уходить не только с бёдер, а абсолютно равномерно. Обычно люди называют проблемными зонами [излишне пышные места на теле], а в фитнесе это называется жировое депо. Вот взять и залезть в определённую точку жирового депо невозможно. Если вы хотите что-то в себе поменять локально, это только операция. С точки зрения фитнеса и диетологии это невозможно, это самый большой миф, — считает фитнес-тренер. Автор фото: magnific.com

Можно ли тренироваться дома без оборудования?

Тренироваться можно везде, считает Дарья Пожарова, но отмечает, что в домашних условиях организм очень быстро адаптируется к небольшой нагрузке. Если рассматривать эти занятия как зарядку для разогрева и пробуждения тела , для улучшения кровообращения и разогрева мышц, то это хороший вариант. Но за видимыми результатами и скульптурированием тела нужно идти в спортзал, где и нагрузка будет другая, и есть спортивный инвентарь.

Боль в мышцах после тренировки — это нормально?

— Боль в мышцах после тренировки, как я люблю говорить своим клиентам — это не результат хорошей тренировки, это показатель того, что вы недотренированы. Если у вас болят мышцы после каждого занятия, значит, что-то вы делаете неправильно. Обычно боль должна проявляться, если вы увеличили интенсивность нагрузки или поменяли направление спорта. Допустим, до этого вы тренировались в тренажёрном зале, а потом пошли вдруг на единоборства, тогда ощутите дискомфорт в мышцах. Боль — это нормальная реакция на то, что вы что-то поменяли [не занимались в зале и начали это делать], но если она на постоянной основе, то это нехорошо и нужно рассказать об этом тренеру или врачу. Чтобы уменьшить дискомфорт в мышцах после тренировок, нужно вывести из них молочную кислоту при помощи сауны, бани, массажа, раскатки на ролле, растяжки — это всё даст облегчение, — говорит Даша Пожарова.

Автор фото: magnific.com

Можно ли тренироваться при месячных/беременности?

Женский тренировочный график отличается от мужского — наш эксперт рекомендует внимательно слушать своё тело.

Во время месячных: если сильные боли, необходимо тренировку отменить, если самочувствие нормальное, то можно заниматься. Но в интенсивные дни цикла нельзя поднимать тяжёлый вес, делать скручивания на пресс и прыжковые упражнения (особенно рожавшим), чтобы не провоцировать осложнения.

Во время беременности: тренировки допустимы, но только для тех, кто занимался до неё. И бросать, и начинать занятия во время беременности — одинаково стрессово для организма.