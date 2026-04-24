«Коммерсант» – лучший фильм с Александром Петровым Нет, это не типичный проект про 90-е и бандитов. Разбираем драму о выживании в тюрьме с Елизаветой Базыкиной, рэпером Хаски, Артуром Ивановым и одним из главных российских актеров.

Александр Петров уже на протяжении многих лет один из самых главных, если не главный актер в России. При этом люди регулярно хейтят его и все фильмы, где он снимается. В его карьере есть действительно потрясающий проект «Звоните ДиКаприо!», но это сериал. И, возможно, «Коммерсант», станет тем фильмом, который общепризнанно будет крутым. К счастью, это не очередная сказка, не глупая комедия, и даже не фантастика, а небольшая, но очень четкая и понятная история. Действительно ли этой лучший фильм с Петровым – давайте разбираться.

Москва, 1996 год. У молодого банкира Андрея Рубанова есть свое успешное дело и семья: жена и маленький ребенок. Рубанов вписывается в крупную сделку со своим лучшим другом, но все заканчивается арестом и тюрьмой. Андрей оказывается в переполненной камере «Матросской тишины» – ужасном и жестоком месте, где ему предстоит выжить, а потом вернуться в привычный мир.

Режиссеры и сценаристы – братья Федор и Никита Кравчуки. Первому 26 лет, второму 24. За их юными плечами только короткометражки и небольшой сериал «Френдзона». Они - дети известного режиссера Андрея Кравчука, который выигрывал топовые призы на Берлинском кинофестивале, а также снимал очень крупные российские проекты: «Викинг», «Адмиралъ», «Союз Спасения». Среди продюсеров очень много опытных профессионалов: Максим Филатов («Эпидемия»), Илья Бурец («Беспринципные»), Игорь Мишин («Полицейский с Рублёвки»). А вот кого не ожидаешь увидеть – Александр Петров в качестве креативного продюсера. Это всего лишь второй его полнометражный проект в таком амплуа.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Многие очень скептически относятся к Петрову, но здесь он очарует даже своих хейтеров. Это довольно нетипичная для него роль (не настолько оригинальная, как было в «Камбэке», но и не надменный бабник). К тому же, фильм действительно удался.

Возможно, что вы ожидаете услышать что-то про Елизавету Базыкину («Слово пацана. Кровь на асфальте»), потому что она красуется на постере рядом с Петровым, в титрах идет второй. Маркетологи буквально говорят зрителю: «Она здесь одна из главных героинь». Но это невероятный обман. У актрисы в фильме буквально пять минут экранного времени. Это как минимум странно. А вот что приятно удивляет, так это роль рэпера Хаски. Он начинает все чаще и чаще появляется в кино. Был небольшой эпизод в «Искуплении» , скоро выйдет «Шурале» с его участием. Опыт «Коммерсанта» показывает, что Хаски может круто смотреться в кадре, плюс у него довольно внушительная и колоритная роль «смотрящего за хатой», с которой он реально хорошо справился.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

История основана на реальных событиях. Точнее, на автобиографическом романе Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». На этой основе сценаристы сделали довольно крепкую и добротно рассказанную историю. Каких-то головокружительных поворотов не ждите, но сюжет не отпускает прямо до титров. Во время них, кстати, показывают фотографии прототипов персонажей в той самой хате, где происходит действие всего фильма. В «Коммерсанте» зрителя также знакомят с тюремной жизнью, объясняют понятия и правила. Так уж сложилось, что многие в нашей стране немало знают про некоторые порядки на зоне. Поэтому создатели не объясняют самые базовые вещи, концентрируясь на малоизвестных терминах. Вряд ли после фильма вы будете в совершенстве ботать по фене, но кругозор немного расширится.

Концепция «Коммерсанта» заключается в том, что 70% фильма – это одна тюремная камера. Чтобы зритель не устал смотреть на единственную локацию, ее максимально разнообразили. Чего стоит только уголок, где сидит смотрящий – все закрыто коврами, внутри куча каких-то вещей, деталей, у них даже свой алтарь Иисуса Христа есть. Визуально чем-то напоминает модные фильмы от А24 , например, недавний «Марти Великолепный» . Чувствуется, что проект создавали молодые ребята, которые голодны до всего нового и свежего. Отдельно хочется похвалить киноязык, который сложился в «Коммерсанте». Создатели с помощью видео и звука не столько рассказывают историю, сколько передают эмоции и ощущения героя: сменяющийся фокус, дрожание, вспышки, ассоциативный монтаж. Это дополнительно подчеркивает, что создателям важна не сама история и события, а чувства главного героя.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Несмотря на тюремную тематику, это не российский «Побег из шоушенка» или другой фильм, где герой попадает на зону. Это, скорее, больше похоже на фантастические фильмы в духе «Аватара», где люди попадают на другие планеты, узнают новые правила, учат язык, пытаются завести друзей. Или даже на проекты в духе «Выжившего», где вместо медведя герой сражается с зеками.

«Коммерсант» умело погружает в свою темную тюремную атмосферу. У фильма такое ощущение, будто ты оказался в грязной курилке на промышленном заводе, где дым выедает глаза, очень жарко, неприятно, и от каждого мужика там исходит опасность. А ты вообще оказался здесь случайно, не куришь, никого не знаешь. И надеешься, что с тобой ничего в итоге не произойдет.

События происходят в 1996 году, книга вышла в 2006 году, но фильм, вышедший в 2026, оказался невероятно актуальным. Главный посыл «Коммерсанта» – выжить можно в любом месте, и не просто выжить, а еще остаться при этом хорошим человеком.