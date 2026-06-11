Кристина Асмус про «Холоп 3»: «Было много трюков, травм, падений, полётов, драк» GALA одними из первых увидела «Холоп 3» и собрала все слухи от Кристины Асмус про съемки фильма.

Франшиза «Холоп» – одна из самых успешных в России. Общие сборы первых двух частей больше четырех миллиардов рублей. Третья часть только увеличивает обороты. Значительная часть съемок проходила в Турции. По сюжету перевоспитывают уже не одного мажора, а семью. Клим Шипенко собрал свою команду «Мстителей»: Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Аня Чиповская. GALA побывали на премьере фильма и спросили у Кристины Асмус про съемки фильма, работу с Павлом Прилучным и опасные трюки, которые актриса делала сама.

Кристина Асмус эксклюзивно по своей инициативе привезла «Холоп 3» в Казань, пока играет здесь в спектакле — до премьеры здесь его еще нигде не показывали: ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Даже актеры еще не смотрели кино. Асмус сама смотрела фильм впервые. Кроме режиссера, продюсеров постпродакшена и генеральных продюсеров, кино никто не видел: ни съемочная группа, ни актеры. Вместе с Кристиной приехала ее дочь Настя, потому что тоже не могла дождаться московской премьеры.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Синопсис и команда

Супруги Лена (Кристина Асмус) и Борис (Павел Прилучный) Вяземские в процессе развода: они продают семейную компанию и хотят побыстрее забыть друг друга. Только их дети Милана и Елисей не собираются мириться с решением родителей. Они обращаются к Грише (Милош Бикович) и его команде, чтобы они перевоспитали родителей. Мажоры отправляют в эпоху Петра I, где их ждут морские приключения и разборки с турецким султаном, чтобы переосмыслить прошлое и осознать, что семья важнее всего.

Команда «Холопа» практически не меняется. Режиссер и один из сценаристов – Клим Шипенко, который сделал первые две части. Над историей также работали Савва Минаев («Плевако») и Максим Кудымов («Беспринципные»). Среди продюсеров Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Антон Златопольский, Вадим Верещагин, Таймураз Бадзиев, Давид Цаллаев, которые создавали первые две части.

К уже полюбившимся зрителям актерам: Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Софья Зайка, — добавились новые лица. В центре истории будут Павел Прилучный и Кристина Асмус, а также Аня Чиповская («Пророк. История Александра Пушкина»), Виталия Корниенко («Буратино»), Степан Шевяков («Авиатор»).

Асмус и Прилучный

Асмус рассказывает, что с Павлом Прилучным они знакомы больше 20 лет. Учились вместе в 2005 году, но удивительно, что продюсеры никогда не ставили их вместе в пару ни на одних пробах, не было ни одного совместного кастинга. Актеры разными путями и дорогами пришли к третьему «Холопу».

— Каково целоваться с Прилучным?, — игриво выкрикивает вопрос женщина из зала.

— Нормалёк, – с улыбкой отвечает Кристина.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Актриса поделилась интересной деталью: она узнала, что Павел Прилучный будет в касте «Холопа 3» задолго до съёмок. Ей об этом Клим Шипенко сказал по секрету.

— Пашу пригласили, потому что он великолепный актёр и он невероятно подходит. И ещё его хочется перевоспитать. Как родненький встаёт в эту конструкцию!, – шутит Асмус.

Дуэт Прилучного и Асмус смотрится действительно органично, как и все в этом кино. Особенно впечатляет грим во время турецких сцен, где по сценарию герои измученные. Их лица выглядят не как у гламурных моделей с обложки журналов. У них красные от воды глаза, грязь, пот. Такое внимание к деталям подкупает, зритель за счет этого на сто процентов верит в происходящее. В фильме вообще практически нет компьютерной графики, все локации были настоящими: корабль, турецкая крепость.

Кровь и прыжки с 25-метровой башни

Асмус делится, что съёмки проходили на настоящем трехмачтовом действующем корабле - копии корабля Петра Первого. Съемочная группа на пять дней вышла в открытое море. Качки, шторм, ливни, морская болезнь, подъем в 3:30 утра, сложные смены — было всё. Получился настоящий боевик, приключенческий блокбастер.

Актеры сами выполняли практически все трюки без дублеров. Во время любых, даже очень сложных акробатических приемов, видны лица Асмус и Прилучного. Это не только добавляет правдивости, но и сильно увеличивает зрелищность картины. Один из трюков — это оммаж фильму «Час Пик». Кристина повторила трюк, который в этой картине делал Джеки Чан. Дубль с этим трюком режиссёр фильма «Час Пик» посмотрел через минуту после того, как они его сняли. Актриса этим безумно гордится.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Спасение утопающих актеров дело рук самих утопающих

Помимо прыжков с высоты, актрисе приходилось еще и по-настоящему топиться. Кристина вспоминает, что совершила около 30 прыжков с палубы в воду с завязанными по-настоящему руками. Помимо этого, ей нужно было как можно дольше продержаться под водой: девушка выла, кричала, плакала, съемки этой сцены длились по несколько часов два дня. В первый день во время прыжков в воду начался шторм и турецкое правительство запретило продолжать съемки в этот день.

В «Холопе» саунды Icegergert

Фильм безумно яркий и насыщенный. Если говорить про турецкие сцены в замке или трюки – здесь все и так понятно, невероятная динамика и красота. Но Шипенко с Игорем Гринякиным, оператором, снимают любой диалог и деталь максимально эпично и сочно. При этом здесь какая-то невероятная плотность юмора. Буквально каждую минуту или даже 30 секунд есть шутка или микро-подкол. У некоторых их них довольно непростые конструкции, а для других необходимо знать контекст. Юмор здесь точно не поверхностный. Весь этот бесконечный движ идеально дополняет музыка. Когда включился трек Icegergert и SKY RAE «Наследство», одна из самых популярных песен последнего года, все зрители младше 30 буквально в шоке качают головой под бит. А во время боевых сцен на корабле была музыка, которая очень уж напоминает саундтреки из «Пиратов Карибского моря», от чего градус пафоса (в хорошем смысле слова) повышается до каких-то невероятных масштабов.

Феномен Клима Шипенко

Мы просто не могли после просмотра «Холопа 3» не спросить актрису про работу с Климом Шипенко. Клим — близкий друг Асмус и как признается Кристина один из ключевых людей в ее жизни. Они вместе работали над фильмами «Текст», «Хочу замуж» и «Декабрь».

— Клим — уникальный режиссер и человек. Как бы это банально ни прозвучало, но так редко бывает на площадке среди режиссёров: он абсолютно точно знает, чего хочет. В его голове фильм готов задолго до начала съёмок. Ему остаётся только его снять. Он абсолютно спокоен. Он уверен в себе, он невероятно готов, при этом он феноменально импровизирует. Он человеколюб. Он собрал невероятных людей на съёмочной площадке, лучших людей в индустрии и чуть ли не в стране на сегодняшний день, — делится Асмус.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Слезы и танцы

После того, как все сюжетные линии завершаются, довольный зритель начинает уже сходить с американских горок и думает, что фильм закончился. Но тут создатели не отпускают и делают финальную сцену с танцем, которая эмоционально добивает. Если вы не расплакались в финале, то пустите слезу здесь. А если глаза намокли до этого, то будет настоящий водопад.

Финал снимали сразу в первый съемочный день. Но репетировать всем вместе было невозможно. Актеры делали это по голосовым сообщениям, по видео, по «Скайпу», по «Зуму», в разных залах и даже странах, к кому-то прилетали хореографы, чтобы финальный флешмоб смотрелся максимально заражающе.

Сколько миллиардов соберет «Холоп 3»?

Главное удивление от «Холопа 3» – франшиза не стала хуже. Фильм легко может конкурировать с первой частью за звание лучшего. Шипенко не повторяется, а развивает старые идеи и добавляет новые. «Холоп» все такой же смешной, яркий, динамичный, а вместе с этим глубокий. Третья часть выглядит как летний отпуск мечты для всех: покататься на корабле, съездить в Турцию, сразиться с пиратами, увидеть российского императора вживую. Кому-то будет ближе история о том, как добиться любви, другим — о том, как сохранить семью. А кто-то просто хорошо проведет время. Можно даже делать ставки: побьет ли триквел сборы предыдущих частей?