«История игрушек 5» не сдулась, а стала еще более острой Пускаем слезы ностальгии и разбираем один из самых громких анимационных проектов года.

Оригинальная «История игрушек» вышла аж 31 год назад. Чтобы вы понимали, режиссерка пятой части старше первого мультфильма всего лишь на год. Вот настолько давно это было. «История игрушек» – культовая франшиза во всем мировом кино, не только в мире анимации. У нее четыре «Оскара», а главное — невероятная любовь зрителей и культовый статус. Основная история закончилась еще в 2010-м, но спустя девять лет вышла четвертая часть, которая вызывала опасения, но все равно оказалась отличным проектом. Спустя еще семь лет выходит квинтиквел (пятая часть). Вокруг проекта много споров и догадок, сможет ли проект оправдать ожидания и не испортить франшизу.

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Старые добрые игрушки во главе с Джесси сталкиваются с новой проблемой: у их хозяйки, восьмилетней Бонни, новая любимка – планшет ЛилиПад.

Самая важная вещь, которую сделал Pixar при создании новой «Истории игрушек», – сохранил костяк старой команды и смешал ее с новыми лицами. Сорежиссер и сценарист опытный Эндрю Стэнтон, у которого два «Оскара» (плюс он один из создателей всей франшизы). Кстати, забавный факт: Стэнтон был режиссером в «Очень странных делах» и «Лучше звоните Солу». Вместе с ним за режиссуру и сценарий отвечала молодая 32-летняя Маккенна Харрис со своим свежим взглядом. Как режиссер и сценарист она работала над короткометражками от Disney, а также в отделе анимации над мультфильмами «Лука», «Райя и последний дракон». Среди продюсеров опытнейшие «пиксаровские» специалисты: Пит Доктер ( «Прыгуны» , «Душа») – он точно вылечит любую проблемную франшизу, Джонас Ривера («Вверх»), Линдси Коллинз («ВАЛЛ·И»).

Мультфильм актуальнее, чем «История игрушек 5», сейчас сложно представить. Абсолютно каждый родитель или тот, кто думает о том, чтобы им стать, сталкивается с дилеммой – когда стоит давать ребенку гаджеты? Кто-то со спокойной душой сует свой смартфон трехлетнему ребенку, чтобы он успокоился. Некоторые же запрещают айфоны чуть ли не до подросткового возраста. Масло в огонь подливают новости, когда создатели IT-компаний, например Билл Гейтс, запрещают своим детям до 14 лет пользоваться смартфонами. Телефоны заменили игрушки – а хорошо ли это, какие последствия могут быть? Вокруг этих вопросов и строится мультфильм. Вдобавок создатели, возможно, неосознанно играют в «Черное зеркало» : планшеты имеют своё сознание, живут самостоятельной жизнью без людей, сами отправляют сообщения и делают все, что захотят. Я даже испугался и решил убрать телефон подальше, но никак не мог его найти…

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Франшиза «Истории игрушек» — одна из тех, что любили в том числе и взрослые. Мультфильмы миксовали жанры (от хоррора до боевика), в них было множество отсылок (от «Звездных войн» до «Чужого»), а также хороший юмор, эмоциональная глубина, сложная и многоуровневая драматургия. Так или иначе пятая часть наследует все эти составляющие, но с пропорцией и концентрацией не так гладко.

Важное сценарное отличие от предыдущих частей – поменяли главного героя. Теперь в центре истории кукла-ковбой Джесси, а не Вуди. Помимо того что это просто освежает сюжет, с ней история выглядит более взрослой и осознанной. Вуди был слишком неуклюжим, эгоистичным. Джесси в разы легче сопереживать, вдобавок здесь раскрывается ее драматическая предыстория – это сближает зрителя с героиней. По классике здесь несколько сюжетных линий, которые объединятся в конце. Слегка только появляются вопросы из-за присутствия Вуди – он здесь нужен только для того, чтобы порадовать фанатов, никакого сюжетного влияния нет. Через него также показывается взросление игрушек. Если раньше на персонажах рисовали трещинки и царапины, то сейчас у Вуди появилась полноценная лысина. Помимо полдесятка смешных шуток на эту тему, это очень яркий образ. С юмором здесь все так же хорошо. Есть над чем посмеяться и детям, и взрослым. В хорошем смысле удивляет гаджет, который нужен, чтобы маленький ребенок ходил в туалет. Как ни странно, ни одна туалетная шутка ни разу не скатилась в пошлость.

Автор фото: IMDb Автор фото: IMDb

Пятая часть бедна на отсылки к современной поп-культуре. Ей далеко до «Зверополиса» и первых частей «Истории игрушек». Микс жанров здесь присутствует. Новая часть играет со шпионскими боевиками и кадрами из вестернов. Это выглядит эпично, но до хоррор-составляющей из четвертой части ей далеко.

В 1995 году «История игрушек» произвела революцию в компьютерной графике – это был первый мультфильм в истории, который полностью создан с помощью компьютерной анимации. С тех пор технологии развивались с космической скоростью и реалистичность достигла небывалых высот. В пятой части очень много животных в кадре. Проработанность их шерсти вызывает восторг. Но такая детализированность уже надоела зрителям. Самая модная и современная анимация удивляет совсем другими вещами: смесь 2D и 3D, яркие контуры, занижают частоту кадров, появляются мазки и полосы во время движения. Самые яркие примеры: «Кот в сапогах 2: Последнее желание», «Человек-паук: Через вселенные» и «Нэчжа побеждает Царя драконов» . А потом посмотрите на почти классическую рисовку «Прыгунов» – разница колоссальная. Pixar и Disney продолжают максимально отрицать это явление, но «История игрушек 5» постепенно ломает этот тренд. Здесь есть несколько вставок, когда герои фантазируют и играют с игрушками, и они выглядят свежо и современно. Меньше проработанности, больше различных штрихов и нестандартных решений. А главное – рисовка полностью уходит от реализма, она похожа на рисунок акварельными красками. Настоящий импрессионизм в анимации.

Автор фото: IMDb Автор фото: IMDb

Как и всегда, «История игрушек» не выносит мораль и не бьет по лбу уроками. Смысл мягко и аккуратно вплетается в сюжет и реплики персонажей. Помимо того что здесь в очередной раз показывают очень сложное принятие взросления и течения жизни, главное – это тема детей и гаджетов. Создатели не занимают строгую и категорическую позицию. Смартфоны и планшеты с нами всегда. Полностью ограничивать детей — глупо, они все равно вырастут и доберутся до них. Отсутствие гаджетов скорее всего усложнит социализацию и приведет к развитию комплекса неполноценности. Но позволять ребенку бесконтрольно пользоваться всеми технологиями очень вредно и даже опасно: могут появиться проблемы с общением, поиском друзей, развитием воображения. Здесь даже отдельно вынесли тему детской жестокости, которая в Сети только усиливается. Важен баланс – разрешать гаджеты только в определенное время и не забывать, что они показывают ребенку разнообразие мира, который не ограничивается компьютерными играми и общением в социальных сетях.

«История игрушек 5» вызывала множество опасений. Риск оказаться провалом был высок. Но при этом продолжение достойно встает рядом с по-настоящему культовыми первыми частями. Да, наверное, с точки зрения сюжета и яркости второстепенных персонажей проект уступает оригинальной трилогии. Но при этом, на мой взгляд, на целую игрушечную голову лучше четвертой части, от которой буквально разило, что создатели очень уж хотят продолжать франшизу. Здесь же конфликт игрушек и гаджетов настолько актуален и важен, что было бы странно, если бы пятая часть вообще не появилась. А если сравнить с горе-продолжениями других серий, то «История игрушек 5» — настоящий шедевр или как минимум очень достойный и точный для нашего времени мультфильм.