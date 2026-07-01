Книги никто не читает? Гонорары российских писателей могут с этим поспорить Современная литература жива, и мы сейчас это докажем. Берем востребованных писателей десятых и двадцатых годов, смотрим их тиражи и рассчитываем, сколько миллионов они могли заработать.

Сейчас часто говорят о том, что люди больше не читают книг. Особенно современную литературу. Так что профессия «писатель» постепенно умирает, если уже не умерла, а на смену ей приходят тиктокеры и инфлюенсеры. Мягко говоря, это вообще не так. Книги читают, писатели нужны. Что уж говорить — даже блогеры пишут книги, прости Господи (обзоры на эти шедевры можно прочитать тут).

В этой статье мы попытались проанализировать на примере топовых современных российских авторов, сколько сейчас зарабатывают топовые авторы. Под наш объектив попали: Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Александр Цыпкин (с которым мы лично обсуждали его заработок), Алексей Сальников и дебютантка Светлана Тюльбашева. Причем не будем рассматривать живых классиков: Виктора Пелевина, Владимира Сорокина, Алексея Иванова. Также вычеркнем популярных писателей бульварных романов и дешевых детективов вроде Донцовой.

Автор фото: личный архив Александра Цыпкина Автор фото: Из личного архива/ Георгий Кардава

Порывшись в открытых источниках можно найти несложную формулу. Считаем, какой тираж у книги (часто это открытая информация), умножаем это на себестоимость книги (делим цену на два), и берем процент роялти, которые получает писатель. У начинающих это 6-8%. Для профессионалов – 10-15%. Если вы звезда, то цифры доходят до 20-30%. Не забываем про налог (4-6%). И на выходе получаем примерную сумму. К ней можно добавить деньги за аудиоверсии книг (обычно это плюс 10-30% к доходу от печатной версии). За экранизации также очень хорошо платят, но здесь нет даже примерных цифр. Если книга известна, то сумма варьируется от около миллиона до бесконечности.

Гузель Яхина

Она мечтала поступить во ВГИК и стать сценаристом, а стала одной из самых успешных российских писательниц. У нее четыре романа: «Зулейха открывает глаза», «Дети мои», «Эшелон на Самарканд» и «Эйзен», – и множество почетных литературных премий, причем не только российских. А начиналось все как у всех. Закончила факультет иностранных языков в казанском пединституте и переехала в Москву работать в сфере рекламы. Спустя 12 лет в столице Яхина поступила на сценарный факультет Московской школы кино. Собственно говоря, «Зулейха открывает глаза» изначально создавалась как домашняя работа для вуза. В 2015 году работа над романом была завершена, но издатели не торопились его публиковать. Гузель отправляла рукопись всем издательствам, но был лишь игнор или отказ. Вместе с литературным агентством книгу удалось издать. А дальше как с казке: за 11 лет тираж книги — более 500 тысяч копий, роман переведен более чем на 40 языков.

Подсчитать, сколько Яхина получила за «Зулейху» даже примерно очень сложно, потому что за десять лет очень сильно изменился процент, который полагается автору. Если взять базовые 10% роялти, цену книги за 1149 рублей, то получится примерно 27 миллионов рублей, плюс от 2,7 миллионов до 8,1 миллионов за аудиокнигу. Также была громкая экранизация, и эта сумма может быть заоблачной. А говорят, что на литературе заработать нельзя.

Автор фото: Читай-город Автор фото: Читай-город

Евгений Водолазкин

Помимо своего писательского ремесла, Водолазкин – ученый. Он литературовед, доктор филологических наук и специалист по древнерусской литературе. Такой бэкграунд не мог не оставить след и на его романах. Не зря его часто сравнивают с Умберто Эко за сочетание исторической достоверности и интригующего сюжета. Автор смешивает жанры (в «Авиаторе» есть элементы дневниковых записей, мемуаров, автобиографии) и экспериментирует с языком (часто в его текстах можно встретиться древнерусские слова, старославянскую лексику). Он лауреат множества престижных литературных премий, а его роман «Лавр» вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге по версии газеты Guardian.

Для расчетов возьмем одну из последних работ – «Чагин» 2022 года. Тираж: 45 000 экземпляров. Неизвестно, какой процент роялти у Водолазкина, так как он уже опытный и именитый автор, возьмем 10%. Роман стоит 1399 рублей. С помощью нехитрых расчетов вычисляем, что при этих вводных писатель заработал почти 3 миллиона рублей. Сверху еще процент от аудиокниг.

Автор фото: Кинопоиск Автор фото: Читай-город

Александр Цыпкин

Это писатель, который не любит, чтобы его называли писателем. Да и писателем Цыпкин становиться не собирался. Александр закончил факультет международных отношений в СПбГУ, работал в международных организациях, был бренд-директором и PR-директоров в различных компаниях. Писательская деятельность началась с постов в соцсетях, в которых Цыпкин рассказывал различные истории из жизни. Они набирали большие охваты. Когда их скопилось достаточно, то Александр издал сборник этих рассказов «Женщины непреклонного возраста и другие беспринцЫпные истории». А дальше были «БеспринцЫпные чтения» с топовыми актерами и самим автором, культовый сериал «Беспринципные», пьесы, которые ставят в ведущих театрах России и множество книг.

В случае с Цыпкиным посчитать доход от книг проще. Драматурга всегда спрашивают о деньгах, и он часто отвечает. В 2019 году Александр говорил, что за каждую книгу получает от 20 до 40 рублей. Скорее всего эти доходы выросли в разы за семь лет, но все равно возьмем усредненную цифру в 30 рублей за экземпляр. В 2023 году издание «АСТ» делились, что совокупный тираж книг Цыпкина превысил 500 000 копий. Если просто перемножить эти два числа, то получится красивая цифра в 15 миллионов рублей. Вы должны понимать, что это невероятно минималистично рассчитанный роялти. Сюда можно прибавить аудиокниги и проданные права от экранизаций. Даже страшно представлять эту сумму. Александр явно человек не бедный.

Автор фото: Читай-город Автор фото: соцсети Александра Цыпкина

Алексей Сальников

Уральский писатель, лауреат престижных литературных премий. Самый известный роман – это «Петровы в гриппе и вокруг него». Перед тем, как стать известным писателем, жизнь неслабо помотала Сальникова. С ранних лет он жил на Урале. Окончил два курса сельскохозяйственной академии, проучился один семестр на факультете литературного творчества. До того момента, как литература приносила деньги, Алексей работал сторожем, автослесарем, ремонтировал квартиры и даже трудился разнорабочим в котельной. Позже, конечно, стал копирайтером. И как сам признавался писатель, когда он для статей составлял спецификации каких-то сложных деталей, то на сто процентов все выдумывал, потому что от него требовали уникального контента. В 2011 году, когда Сальников написал свой первый роман «Нижний Тагил», он частично издал его на свои деньги, вложил 25 тысяч рублей, но книгу просто не брали в книжный. Им не нравился мат и то, что автор неизвестен. Коробки с этим изданием до сих пор хранятся у писателя.

Самый известный роман автора «Петровы в гриппе и вокруг него» издался тиражом 114 тысяч экземпляров. Стоимость одной книги 964 рубля. Процент с 2018 года за роялти явно менялся, но остановимся на десяти. По формуле получается, что писатель с этого заработал 5,165 миллиона рублей. Также надо прибавить доход от аудиокниг. Еще были и известная экранизация, где снялись топовые актеры (Юра Борисов и Юлия Пересильд), за которую писатель, скорее всего, получил неплохие деньги.

Автор фото: Читай-город Автор фото: Кинопоиск

Светлана Тюльбашева

В качестве исключения можно даже рассмотреть дебютанта. В 2024 вышел первый роман Тюльбашевой «Лес». Это хоррор с двумя основными сюжетными линиями: две девушки, приехали в Карелию и заблудились в лесу; жизнь деревни, в которой начали пропадать люди после приезда странной семьи. Книга стала лауреатом премии «Сделано в России», роман вошел в топ-10 художественных произведений года по версии «Яндекс. Книг», многие критики довольно высоко оценили роман, книжные блогеры начали делать свои обзоры и сарафан окончательно закрутился. В «Читай-городе» указывают, что только они продали 11 тысяч экземпляров, почти тысяча человек поставили оценку, средний балл – 4,5. Причем Тюльбашева – обычная девушка, ей 36 лет, родилась в Пущино, закнчила физфак МГУ. Она много лет работает продакт-менеджером в IT, начинала в Москве, сейчас живет и работает в Барселоне. Причем Светлана сама говорила: «Я не думала, что столько людей читают книги».

Автор фото: Кинопоиск Автор фото: соцсети

Тираж «Леса» - 100 000 экземпляров. Цена за одну книгу – 1049 рублей. Если взять приблизительную формулу, минимальный процент роялти, налог самозанятого, то за полностью проданный тираж можно получить почти 3 миллиона рублей. Сверху можно прибавить примерно 300 тысяч рублей за аудиокниги. В ноябре выйдет экранизация романа с Кариной Разумовской и Никитой Кологривым – за это тоже должна быть очень приличная сумма. В общем, очень неплохо для дебюта в литературе.