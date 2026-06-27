Спилберг устраивает «День разоблачения» для власти: США скрывают инопланетян? Как отреагирует человечество, когда узнает, что инопланетяне существуют? Размышления Стивена Спилберга в упаковке блокбастера с Эмили Блант, Джошом О’Коннором, Колином Фёртом.

Перед выходом фильма «День разоблачения» Стивен Спилберг начал рассказывать, что верит в инопланетян, чем сразу же подогрел интерес у всего мира. Правда режиссёр так считает или нет – не важно, это точно сыграло как отличный пиар для долгожданного проекта. В главный ролях: Эмили Блант, Джош О’Коннор и Колин Фёрт. А в центре сюжета – теории заговора, инопланетяне и тайны, которые правительство скрывает от людей.

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Специалист в кибербезопасности Даниэль Келлнер (Джош О’Коннор) крадет сверхсекретные файлы, показывающие, что инопланетяне существуют, и хочет их рассекретить. Ему пытается помешать компания Wardex. Параллельно с этим ведущая прогноза погоды Маргарет (Эмили Блант) начинает очень странно себя вести: переключается на разные языки, читает мысли людей, чем привлекает внимание Wardex.

Стивен Спилберг снял «Челюсти» аж в 1975 году и с тех пор находился в топе Голливуда. За это время у него четыре «Оскара», еще шесть номинаций, а также 200 продюсерских проектов и 60 фильмов, где он режиссер. В общем, живой классик. Инопланетяне для него всегда были особенной темой. Про них он снял три проекта: «Близкие контакты третьей степени», «Инопланетянин», «Война миров». Как говорил сам режиссер, идею «Дня разоблачения» он вынашивал почти 40 лет. А вот наконец-то он до нее добрался. Сценарий написан в соавторстве с Дэвидом Кеппом. Среди продюсеров, конечно же, сам Спилберг.

Актерский состав внушительный: Эмили Блант, Джош О’Коннор («Корона»), оскароносный Колин Фёрт («Король говорит!»), Ив Хьюсон («Заговор сестёр Гарви»), Колман Доминго («Синг-Синг»).

Автор фото: IMDb Автор фото: IMDb

Неудивительно, что все основные актеры великолепны. Каждый из них имеет в кармане хотя бы пару номинаций на самые престижные актерские награды. Но среди всех особенно выделяется перформанс Блант. Она говорит здесь на двух языках. Несколько раз по сюжету у нее как будто бы менялась личность. И каждый раз она справлялась. А ее эмоциональные выплески ближе к кульминации фильма – отдельная вишенка на торте. Даже обидно, что часто зрители недооценивают эту актрису. Пока все восхищаются Зендеей и Сидни Суини, Блант продолжает блистать и доказывать все на экране, а не в соцсетях.

Обычно в подобных фильмах либо ищут инопланетян, либо пытаются с ними контактировать, либо вообще сражаются с зелеными человечками. Особенность «Дня разоблачения» в том, что он исследует человека и общество в целом. По сути это фильм не про другую цивилизацию. А про то, какие мы, как мы бы на это отреагировали, что делали бы. Инопланетяне здесь не так интересны Спилбергу. Он не пытается придумать для них новый внешний вид, необычную форму коммуникации, как в «Прибытии», например. Режиссер использует все стереотипы (зеленые человечки с большими головами, круги на полях) как отражение представлений большинства людей.

Автор фото: IMDb Автор фото: IMDb

«День разоблачения» – это авторский фильм в шкуре летнего блокбастера. Есть здесь и погони, и детективные линии, которые развлекают зрителя. Шкура качественная, но моль все-таки проела пару кусочков. Пытаясь создать максимальную интригу, сценаристы допустили несколько явно глупых моментов, сюжетных недоразумений, которые выбивают из погружения. Но все это искупает последние 20 минут фильма, когда ты не можешь оторваться от просмотра, а во время последнего кадра некоторые в зале кинотеатра даже прикрикнули.

Фильм в первую очередь – это авторские размышления Спилберга о человечестве. Главный вопрос фильма: «Можно ли скрывать важнейшую информацию от человечества?» Каждый из героев отвечает по своему. Причем эта тема не просто затрагивается в начале и на нее дают ответ в конце. На протяжении двух с половиной часов этот вопрос рассматривается под самыми разными углами: право знать важнее последствий знания? Важная подтема – отношение инопланетных цивилизаций и религии. Противоречит ли вера в бога вере в жизнь на других планетах? Самое любопытное размышление, на мой взгляд: будут ли люди воспринимать инопланетян как богов? А если будут, то разрушатся ли все остальные религии, потому что живые боги перед ними? Дополнительно в фильме упоминается любопытный тезис, что сочувствие – главное эволюционное преимущество, про которое людям нельзя забывать. В итоге Спилберг два с половиной часа задает сам себе и зрителю эти вопросы, а вы потом остаетесь с ними один на один. «День разоблачения» — это проект, который будет с тобой долгое время.

Автор фото: IMDb Автор фото: IMDb

Конечно, все эти авторские идеи и задумки бьют по динамике сюжета, блокбастерной составляющей. И от этого многие могут просто заскучать. Интересная картинка складывается с оценками – тот редкий случай, когда критики оценили проект намного выше, чем обычные зрители: 74 против 53 на «Метакритике», 7,2 против 6,3 на «Кинопоиске».

По ощущением «День разоблачения» похож на серьезные ответы ученых на детские вопросы: «А если драконы существовали, то как они дышали бы огнем?», «А если бы снежный человек существовал, то чем бы он питался?»

Вместе с этим фильм, конечно, ближе к «Бугонии» и «Не смотрите вверх», чем к «Инопланетянину». В XXI веке развелось столько теорий заговора, которые особенно укрепил 2020 год и ковид, что топовые режиссеры продолжают высказываться на эти темы.

Спилберг повзрослел. У него, видимо, остались те же интересы, но ему уже скучно постоянно развлекаться и рассказывать душещипательные, приключенческие истории. Последние его фильмы – это размышления, анализ, приправленные его великолепной режиссурой. Стивен может снять обычный диалог эпичнее, чем взрыв машин в «Форсаже», чем продолжает заниматься в «Дне разоблачения». Но главное для него теперь – это высказаться, поразмышлять на темы, которые его беспокоят, и заставить зрителей думать об этом спустя дни и недели после похода в кино.