Как не упустить свою жизнь? Показывает сериал «Паша» с Аскаром Ильясовым Проект, в котором почти каждый увидит себя или своего знакомого.

Убийцы, олигархи, вампиры, детективы, мошенники, подростки, которые вляпались в большие проблемы – типичные главные герои в большинстве сериалов. На таком фоне часто не хватает жизненных историй про обычных людей, где легко можно узнать себя, друга, брата, маму, папу, тетю. Когда у них проблемы – откололся зуб, а заменить его стоит 50 тысяч рублей, а не убили родственника, и теперь необходимо мстить. После «Зовите Витю!» , «Дома дракона» , «Фишера» , «Первой ракетки» вышел сериал «Паша» на Амедиатеке, который даже на уровне названия выделяется. Ведь это история про обычного парня-неудачника, который потерялся по жизни.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Паша Белов - коренной москвич с восточными корнями. Ему 32 года, он работает настройщиком пианино, живет с мамой, занимает деньги у старшего брата и не отдает. Парень просто плывет по течению. Но неожиданное стечение обстоятельств: вынужденный переезд, сломанный зуб, финансовые проблемы, – заставляют его начать двигаться.

Режиссеры, они же и сценаристы сериала: Антон Коломеец («Чики») и дебютантка Евгения Тамахина. Среди продюсеров: Анна Шалашина («Красный 5») и Александра Нелюбина («Душегубы»). Вместе с Аскаром Ильясовым, который делился впечатлениями о съемках этого сериала в интервью, в ролях: Ирина Горбачёва, Татьяна Догилева ( «Вампиры средней полосы» ), Сергей Соцердотский ( «Холоп 3» ), Михаил Тарабукин («Кухня»).

Актерская игра – одно из главных достоинств сериала. Проект устроен так, что 90% времени в кадре главный герой. С этой точки зрения на Ильясова ложится большая ответственность: если актер не справится, то насмарку идет все остальное. Но Аскар блестяще выполняет эту задачу. Эта роль для него далеко нетипичная. То, что Ильясов может отлично справляться с драматическими эпизодами, и так известно. Самое интересное тут, как актер грустит в кадре – это завораживает, сразу же к нему подключаешься и чувствуешь такое же разочарование и отчаяние. Остальные актеры появляются в кадре не так часто, при этом они поддерживают высокий уровень игры.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

У сценария есть одна большая проблема – он очень долго разгоняется. Сейчас вышло две первые 30-минутные серии, и даже они не закончили экспозицию. Официальный синопсис рассказывает больше информации, чем сериал за один час. Вместе с этим «Паша» не стремится сразу обозначить цель героя или вставить в конце крючок, за который можно зацепиться. Вдобавок проблемы с темпом повествования: либо недостаточно событий, либо не хватает предыстории, либо есть лишние сцены. Как будто во время монтажа вообще ничего не вырезали. Вставили все, что сняли, не думая о темпоритме.

«Паша» – это драмеди с большим уклоном именно в драму. Здесь есть хорошие и неожиданные шутки, но режиссеры не пытаются смешить зрителя каждые 30, 60 секунд. Фокус смещен на личные переживания и проблемы героя. От комедии здесь легкость повествования, позволяющая не скатиться окончательно во мрак.

Есть два типа сериалов-антидепрессантов. Одни веселят тебя, а другие как «Паша» показывают боль и проблемы героев, которые тебе откликаются, и ты можешь разделить их с героями. Тем самым человеку становится легче. В такие моменты понимаешь, что не только тебе плохо. И вместе с этим сериал дарит надежду на лучшее будущее: проблемы решатся и наступит белая полоса. «Паша» выглядит как неудачный период твоей жизни. Уволили с работы, расстался с девушкой, не понятно, где тебе жить, денег нет. Думаешь, как дожить до завтра, а по дороге еще вляпался в несколько нелепых проблем. Такое ощущение, будто весь мир объединился против тебя. Не смотря на все проблемы героев, атмосфера очень располагающая. Сам Паша как будто зовет зрителя в гости, посмотреть на его жизнь без прикрас, а тебе нравится, и ты хочешь там остаться, прожить с ним этот период.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Важная тема для сериала – это рассизм. Паша наполовину узбек, и из-за этого ловит косые взгляды, сталкивается со стереотипами, недоверием со стороны других людей и откровенным, неприкрытым хамством. Причем создатели не занимаются морализаторством. Они показывают ситуации так, что зритель буквально сам с этим сталкивается. Тебе неловко и стыдно за этих людей с предубеждениями, а иногда буквально ненависть вскипает. Режиссеры демонстрируют это с драматичной стороны, но и высмеивают подобные моменты. Также в одной из сцен они касаются очень редкой темы (не только в кино, но и общественных дискуссиях) – обратный расизм. Например, когда восточные национальности ставят выше других.

Помимо расизма и настройки своей жизни, сериал также изучает тему равнодушия современного общества. Когда человеку плохо, ему нужна помощь, а толпа проходит мимо, не обращая внимания ни на кого. Человечность, взаимопонимание и поддержка – это сейчас вымирающие качества. «Паша» не пытается занести их в красную книгу, создать заповедник хорошего поведения и спасти их. Но, как минимум, обращает на них внимание. Возможно, что и после просмотра со зрителями останется хотя бы частичка этого света, который передает сериал.

У многих раз в пару лет случается «Паша», когда нет работы, денег, не понятно, где жить и как вообще эту жизнь наладить.