Что такое стекловидные волосы и как за ними ухаживать? Рассказываем, почему иметь прямые волосы – круто.

Есть два определения слова «стекловидный тип волос» – научное и бытовое. Первое подразумевает под собой совсем не то, что мы привыкли воображать: в этом случае стекловидные волосы – это синдром, редкое заболевание, которое превращает еще с самого рождения волосы детей в один пушистый нерасчесываемый одуванчик, который ничем невозможно уложить. Связано это с тем, что у таких волосков другая структура.

Что же до простого, будничного восприятия этого термина? Стекловидный тип волос — это тип прядей с минимальной пористостью. Чешуйки кутикулы (и на этом мы остановимся чуть подробнее позже) плотно прижаты друг к другу. Такая особенность придает им по итогу зеркальный блеск, шелковистость и «эффект кератина». Уход за ними – одновременно простое и сложное занятие. Волос напоминает стеклянный, потому что он гладкий. Если вы подбираете правильные уходовые средства, можете избежать жирности, утяжеления и молниеносного загрязнения. И мы поделимся несколькими секретами, как добиться роскошной укладки и привлечь к себе внимание абсолютно всех – от друзей до вторых половинок.

Как распознать стекловидный тип волос?

Если с волнистыми и кудрявыми волосами дела обстоят сложно, то с прямыми – легко. Скорее всего, если вашу укладку не держат никакие суперфиксирующие средства, вы понимаете, каково иметь такие волосы. Но давайте пройдемся по пяти ключевым характеристикам и все-таки поймем, как понять, какой у вас вид волос.

Есть давно проверенный способ, который позволит вам определить, насколько сильно у вас пористые волосы: после мытья головы аккуратно выдерните один волос и опустите его в стакан воды примерно на 3-4 минуты. Если он утонул – значит, он имеет высокую пористость. Если всплыл – значит, вы счастливая обладательница стекловидных волос.

Как мы уже сказали, стекловидные волосы имеют низкую пористость. Это значит, что они сохнут гораздо дольше, чем волосы с «открытыми чешуйками». Иногда на естественную сушку требуется в районе 8 часов. Если волос тонкий – процесс чуть более ускоренный.

Голова выделяет себум, а прямые волосы прилегают к коже головы плотнее. Поэтому человеку со стекловидной структурой приходится чаще мыть голову: волосы быстрее пачкаются. Причем необязательно для этого иметь от природы жирную кожу головы.

Стекловидные волосы, в отличие от волнистых и уж тем более кудрявых, гораздо мягче на ощупь. Попробуйте пройтись гребешком или пальцами по пряди: если вам это дается легко и непринужденно, а волосы на ощупь как шелк – то они у вас стекловидные.

Прямые волосы впитывают влагу гораздо хуже. Это и плюс, и минус: никакой проливной дождь или снег не сможет превратить в волны такую структуру, и не придется их по несколько раз укладывать. Но есть и обратная сторона: как раз таки если вы сделали укладку, держаться она будет хуже всего (если не 3-4 минуты от силы).

Стекловидные волосы не нуждаются в разных сильных укладывающих средствах (как бы парадоксально это ни звучало). Масло утяжеляет их, ровно как и остальной уход с пленкообразующими компонентами, поэтому гораздо лучше им подходят термо-спреи и увлажняющие маски 1-2 в неделю.

Плюсы и минусы

Таков уж закон подлости: кудрявые люди в список уходовых процедур непременно раз в жизни добавляют пунктик «кератин», а обладатели прямых волос бегут делать в протест начавшемуся жизненному кризису или болезненному расставанию биозавивку. Тем, кто всегда мечтал обладать прямыми волосами, но не имел такой возможности – расскажем о минусах. А с теми, кто никак с ними не может подружиться, поделимся плюсами.

Из минусов – трудно придавать желаемый вид волосам. Реально. Любые погодные условия – даже самые безобидные – разрушают ваш труд, героически проделанный на пару с плойкой и самым сильным фиксатором на свете. Нельзя редко мыть голову – она быстро пачкается. В противном случае вы рискуете выйти в свет с укладкой а-ля сосулька. К сожалению, склонность к слипанию (особенно если у вас густые волосы) усложняет расчесывание прядей и их разделение. В жару необходимы сухие шампуни: голова потеет и волосы быстрее пачкаются. Завить стайлерами такие волосы иногда не получается: для фена они слишком тяжелые и неподатливые.

Что же до плюсов? Первый – прямые волосы реже сталкиваются с сечением. Второй – при правильной укладке они выглядят роскошно и придают всему образу элегантный вид. Третье – пряди в любую погоду, от жары до мороза, – не электризуются и не требуют постоянного выравнивания. Наконец, таким волосам редко нужны салонные процедуры и сложные стрижки (о которых мы вам расскажем позже) – можно глубоко очистить кожу головы с помощью пилинга, нанести увлажняющие средства и подобрать своим волосам спрей для волос.

Причины появления стекловидной структуры волос

Основная причина, конечно, генетика. Если очень грубо говоря, то из формулы «кудрявый папа + кудрявая мама» у нас выходит очаровательный малыш с роскошной воздушной шевелюрой. Если у обоих родителей, напротив, прямые волосы – он рождается ровно с такими же. Но обстоятельства, по которым волосы так выглядят, бывают и чуть сложнее.

Строение волоса

Для того, чтобы понять, кто по-настоящему является обладателем стекловидной структуры, стоит разобраться, что она вообще собой представляет на микро-уровне. Представьте, что отдельно взятый волос – это домик. Так вот: у пористых (то есть волнистых и кудрявых волос) этот домик всегда с открытыми окнами. У средне-пористых – часть окон закрыта, а часть распахнута настежь. А вот у тех, кто обладает абсолютно прямыми волосами – окна всегда закрыты. Вот только вместо домика – сам волосок, а окна – это чешуйки. Именно по причине того, что они всегда закрыты, они не впитывают влагу и им тяжелее придать нужную форму. Процедуры вроде биозавивки меняют структуру волосков и делают их более податливыми и пористыми. Так девушка с прямыми волосами, мечтающая об афро-кудряшках, может сменить имидж в любом салоне.

Может ли прямой волос быть… результатом ухода?

Есть некоторые факторы, провоцирующие изменения волос уже у взрослого человека. Например, гормональные. Если у вас пониженный уровень эстрогенов – жизненный цикл волоса может укорачиваться. Прямые волосы не превратятся тут же в кудрявые, но может появиться небольшая волна. На изменение структуры также могут влиять обесцвечивание, окрашивание. Такие процедуры склонны делать волосы более пористыми, сухими и жесткими.

Кроме генетики и окрашивания, и даже гормонов, дело может быть в дефиците определенных витаминов. Если в организме не хватает витаминов группы B или цинка, это провоцирует волнистость у корней. Беременность усиливает эффект гладкости. Хронический стресс может привести к тому, что ваши волосы будут толще, но поредеют.

Как ухаживать за стекловидными волосами?

Лучше всего для стекловидных волос подходят средства с легкой текстурой и большим количеством увлажняющих компонентов. Прямые волосы легко утяжелить и быстро испачкать: если, конечно, вашей конечной целью не является пародия на «мокрую» укладку.

Обратите внимание на пилинги для кожи головы, которые нужно применять один раз в неделю. Шампунь стоит наносить только на зону корней. Также, чтобы голова не пачкалась быстро, строит промывать её два раза: так вы точно будете уверены в том, что волосы чистые. Из масок следует использовать компоненты с увлажняющими компонентами.

Чтобы сделать волосы более послушными, им нужно придать немножко жесткости и рыхлости. Для этого вы можете использовать текстурирующий спрей с морской солью или профессиональную пасту для волос. Так ваша укладка сохранится надолго.

Как подобрать правильные средства

Отдавайте предпочтение водорастворимым формулам. Не пугайтесь шампуней с силиконом: вам они как раз могут подойти. Они создают защитную пленку. Так волосы больше блестят и выглядят здоровее. Серумы с антиоксидантами отлично подходят для фиксации.

Уход еще зависит напрямую от длины волос. Вот золотое правило: чем они длиннее, тем более тщательный уход им нужен, потому что они быстрее повреждаются. Без качественного восстановления они могут стать тусклыми, непривлекательными и ломкими. Для того, чтобы этого не произошло, можно использовать продукты с олеиновой, пальмитиновой и стеариновой кислотами. В общем, нужны липидосодержащие средства.

Для людей с прямыми волосами вряд ли подойдет так называемый «кудрявый метод», чтобы придать волосам небольшую волнистость. Но можно использовать небольшое количество текстурирующего спрея, чтобы сделать их более живыми и придать луку естественности.

Чего стоит избегать в уходе

Кокосовое, касторовое или аргановое масло, как бы нам не нравился их аромат и легкая текстура, делают волосы жирными и они в итоге быстрее пачкаются. И да, правило, которое мы все помним, но все же повторим: ни в коем случае не нужно наносить уходовые средства помимо шампуня на корни: это сделает кожу жирней.

Лучше отказаться от восковых продуктов и продуктов, содержащих большое количество спирта: это провоцирует пушистость (что не равно объем) и делает волосы тусклыми и тонкими. Горячий фен без термозащиты также убийственен в уходе за стекловидным типом волос – откажитесь от этой процедуры. Увлажняйте волосы, чтобы избегать сечения. Также не стоит мыть голову под кипятком горячей водой как это многие любят делать.

Коже нужна прохладная, максимум – слегка теплая вода. Кондиционер и маска должны наноситься на отжатые пряди волос – в противном случае уходовое средство, кондиционер или увлажняющая маска просто могут не успеть «схватиться» за волос и окажутся пустышкой. Кстати, отжимать волосы после мытья головы надо полотенцем из натуральных тканей.

Не стоит ложиться спать, если ваши волосы не до конца высохли. Дело в том, что утром вы проснетесь с огромным количеством заломов и даже порою обнаружить, что за ночь волосы будто стали более жирными.

Как укладывать стекловидные волосы

Взглянем правде в глаза: стекловидный тип волос – дикий зверь, с которым его хозяйкам приходится сталкиваться на ежедневной основе. Поэтому, если вы прикладываете титанические усилия и скрупулезно укладываете в нужном направлении каждую волосинку, но все тщетно – не бойтесь и не переживайте, с этим сталкиваются многие.

Создание объема у корней

Требовать от своих волос волшебного объема без применения каких-либо инструментов – глупо. Для создания объема в прикорневой зоне есть несколько простых правил. Первое – как мы и говорили, используйте шампуни с глубокой очисткой. Второе – пилинги для кожи головы позволяют придать объем у корней волос. И третье – старайтесь в день, когда вы сделали укладку, не надевать шапку, кепку и иные головные уборы: они могут существенно подпортить внешний вид. Форма укладки также может меняться из-за погодных условий.

Лучшие стрижки для стекловидных волос

Стекловидные волосы не любят многослойные стрижки: их тяжело укладывать. Гораздо лучше отдавать предпочтение минималистичным, но проверенным временем и опытом вариантам: боб-каре, ассиметричное каре, небольшой каскад. Стрижка должна быть простой. Главный ее принцип: чтобы уход за ней был несильно накладный. Также смело можно выбирать стрижки, которые обрамляют форму лица: прямые волосы можно сделать более геометричными. Аккуратно относитесь к стрижкам со сложными слоями, которые потребуют особой укладки: они могут визуально сделать вашу прическу менее объемной.

Самая выигрышная прическа для такого типа волос – красивые, ухоженные, здоровые волосы с пышным объемом и блеском. Это сложно на практике, но выглядит очень натурально. Предлагаем несколько вариантов на фото:

Небольшой вопрос-ответ по нашей теме:

Можно ли навсегда изменить тип волос?

Нет, навсегда тип волос изменить нельзя. Но со временем волосы могут менять свою структуру. Главное – уделять внимание волосам, если вы хотите сохранить тот тип волос, который вам нравится.

Подходят ли стекловидным волосам химическая завивка и кератиновое выпрямление?



И да, и нет. Все зависит сугубо от индивидуальных параметров. Если у вас окрашенные, тонкие волосы – не рекомендуется дополнительно проводить процедуры с волосами. Это может их окончательно испортить. Но если в целом ваши волосы неокрашенные и здоровые, то делать завивку можно. Есть смысл рассмотреть вариант лазерной завивки – она меняет пористость волос и эффект сохраняется до шести месяцев без особого вреда. От химической завивки лучше отказаться. А в кератиновом выпрямлении нет никакого смысла – ваши волосы и так прямые и гладкие.