«Зоошиза» или безусловная любовь: что о вас говорит отношение к животным Можно ли определить, какой вы человек, по тому, кошатник вы или собачник?

Человек уже давно делит дом с питомцами, и это норма. Спать в одной постели, кормить едой со своего стола, ездить вместе в путешествия — что раньше было дичью, теперь абсолютно естественное поведение. Да, модель, где собаки и кошки выступают в роли обслуживающего персонала (охранники, ловцы мышей) тоже норма, но переходящая в разряд пережитков. Животные — это компаньоны, а для некоторых как будто дети. Для такой линии взаимодействия был введён термин pet-родитель, что для многих — полнейший бред, ведь питомец никогда не сможет заменить ребёнка. И это тонкая грань, где с одной стороны, есть забота о живом существе и безусловная любовь, а с другой — непонимание очеловечивания животных. Чтобы никого не обидеть мы не принимаем ни одну из сторон, а остаёмся над схваткой. Мы не осуждаем и не поддерживаем, не выносим оценок и призываем всех следовать нашему примеру. И да, мы категорически против термина «зоошиза».

В этом материале вместе с психологом пытаемся выяснить, о чём говорит выбор питомца, почему люди называют домашних животных дочками-сыночками и как действительно кошки и собаки могут помочь восстановить душевное равновесие. В этом нам как всегда помогает радиоведущая, блогер, врач-психиатр, психотерапевт РКПБ им. Бехтерева (Казань), ассистент кафедры психотерапии и наркологии КГМА (Казань), кандидат медицинских наук Оксана Захарова.

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Почему люди делятся на «кошатников» и «собачников», и о чём это говорит с точки зрения психологии?

Есть исследования, подтверждающие прямую связь между выбором питомца и чертами характера человека, его выбирающего. Установлено, что собачники — это чаще экстраверты, настроенные на общение с другими людьми, сотрудничеству и дисциплине. Таким людям легче придерживаться определённых правил, потому что собака требует внимания и соблюдения графика прогулок, игр, воспитательной работы. Для людей, предпочитающих собак, важна лояльность, открытое проявление чувств и уважение к иерархии в отношениях. Кошатники больше интроверты, ценящие независимость и им, как и кошкам, присуща открытость к чему-то новому, креатив и любопытство. Выбирающие кошек ценят партнёрство в отношениях, равноправие и уважение границ, как своих, так и чужих.

Если я люблю животных так же сильно, как и детей, то я зоошиза?

Ещё раз хотим подчеркнуть, что термин «зоошиза» — это грубость и неуважение, поэтому Оксана Захарова не использует его. С точки зрения нейробиологии формирование привязанности, когда мы смотрим на собаку или кошку — это абсолютно нормально. В это время вырабатывается окситоцин. Это тот же гормон, который вырабатывается при взгляде на младенца, при тактильности с ним. Но при этом эксперт разделяет эти чувства на норму и патологию:

— Если животное вызывает нежность, желание заботиться, глубокую эмоциональную связь — это нормально, это признак здоровой эмпатии. Проблемы начинаются тогда, когда животное полностью подменяет человеческие отношения. Например, человек может бояться других людей и считать их злом, а животных — воплощением доброты. Здесь уже повод принести это в психотерапию и поработать с травмой отвержения. Потому что отношения к человеку и к животному должны различаться. Зачастую люди, много времени уделяющие защите животных, могут забывать про своих детей, и в этих детях может формироваться негативное отношение к животным. Потому что есть травма отвержения — «Мама выбирает заботиться о животных, а не обо мне». Обе эти части жизни не должны страдать от недостатка внимания, нужно соблюдать баланс, — считает врач-психиатр.

Нормально ли очеловечивать домашних питомцев?

Антропоморфизм, то есть очеловечивание — это естественный механизм нашей психики. Человек вообще так устроен: для понимания другого существа мы приписываем тому человеческие качества, и это происходит автоматически. Наш эксперт уверена, что само понятие семьи изменилось. Если раньше человек жил в окружении большой клановой структуры — с бабушками, дедушками, двоюродными братьями и сёстрами, — то современная нуклеарная семья стала гораздо компактнее. В этих условиях домашнее животное естественным образом занимает значимую роль.

И это нормально, ведь питомцы дают то, чего порой не хватает в человеческом общении: стабильность, безусловное принятие и присутствие здесь и сейчас. Они всегда дома, всегда выслушают и никогда не осудят. Но важно помнить, что животное — не человек и эта любовь не должна превращаться в проекцию. Когда мы подкармливаем собаку лакомствами со стола ради эмоционального контакта или игнорируем её инстинкты ради умиления, мы вредим её здоровью и стираем границы. Это уже не забота, а использование животного для удовлетворения собственных потребностей. Принимать питомца как члена семьи — здорово. Но помнить, что у него есть своя природа, инстинкты и потребности, — ещё важнее.

Как понять, что я завожу животное не из любви, а чтобы заполнить внутреннюю пустоту?

Грань между искренней привязанностью и использованием питомца действительно тонка. Зависимость начинается, когда животное становится «живым антидепрессантом»: вы заводите его, чтобы заглушить одиночество, требуете постоянной безоговорочной ласки и обижаетесь, если зверь не настроен на контакт. Это уже не забота, а попытка заполнить внутреннюю пустоту за счёт другого существа. Настоящая любовь строится на уважении к природе животного. Да, мы можем очеловечивать питомцев, но важно принимать их как самостоятельных существ с собственным характером, инстинктами и настроением. Это значит ставить их потребности выше своего удобства (например, строго соблюдать график прогулок) и спокойно принимать, что в какой-то момент зверь просто не захочет ласкаться. Осознанная любовь — это не ожидание эмоциональной отдачи, а готовность быть рядом на его условиях.

Автор фото: magnific.com

Домашние животные помогают пережить стресс?

Оксана Захарова говорит, что животные очень хорошие психотерапевты, спасающие в моменте, когда необходима эмоциональная поддержка.

— Утренняя прогулка с собакой выравнивает режим и помогает вырабатываться дофамину. Вечернее вычёсывание — это тактильная медитация. Разговор с питомцем — это вербализация проблем, проговаривание их, структурирование. Поглаживание животного снижает уровень гормона стресса кортизола, недаром же существует зоотерапия (другие названия — анималотерапия или пет-терапия — GALA). Это всё благоприятно влияет на организм, замедляет сердечный ритм. А собака может даже буквально вытаскивать своего хозяина из депрессивной фазы, потому что включается нежность и любовь, от этого, конечно, появляется желание выходить с ней на улицу для ежедневной обязательной прогулки, несмотря на душевное состояние и погоду, появляется мотивация что-то делать, — делится психотерапевт.

Как помочь себе или ребёнку пережить потерю животного?

Утрата любимого питомца — это во многих случаях первая встреча детей со смертью. И это, конечно, тяжелейшая потеря и для ребёнка, и для его родителей. Для взрослых важна в этом случае легализация горя — не надо слушать людей, которые говорят: «Ну, это же просто собака/кошка/хорёк». Ведь зачастую они не осознают эмоциональной значимости питомца, а для человека, потерявшего любимца — это потеря друга и части своей жизни. Плакать и горевать — это нормально, можно и нужно делать это столько времени, сколько потребуется, ведь у горя нет определённых рамок. Наш эксперт советует дать себе время и не покупать новое животное на следующий день, ведь это будет своеобразной заплаткой, а не принятием. Чтобы прожить все стадии горевания и попрощаться, по мнению эксперта, должен пройти примерно год.

Ребёнку потерю питомца необходимо объяснять честно и бережно. Говорите правду, подбирая слова под возраст. Избегайте эвфемизмов вроде «уснул» или «ушёл» — они могут вызвать страх перед сном или ложную надежду на возвращение. Лучше сказать просто и тепло: «Тело котика перестало работать, он больше не дышит и не чувствует боли. Нам нужно с ним попрощаться». Помогите завершить эту историю. Ритуал прощания — похороны, альбом с фотографиями, письмо питомцу — даёт детской психике возможность закрыть гештальт и пережить утрату экологично. И ни в коем случае не обесценивайте горе: фраза «Купим нового» звучит для ребёнка как «Всех можно заменить» — это может подорвать доверие и к отношениям с людьми. Оплакивая питомца, вы все вместе признаёте ценность той связи, что была. А это и есть урок настоящей любви.