11 июля 14:00
Гид по купальникам: подборка самых горячих моделей этого сезона
Выбираем стильные модели и встречаем сезон отпусков как королевы.
Купальников, как и маленьких черных платьев, много не бывает. Бикини – на пляж, монокини – в бассейн, а танкини – для вечеринки у моря. Каждому есть свое место, время и назначение. В этой статье мы собрали для вас девять самых модных фасонов этого лета, которые точно заслуживают место в вашем сердечке. Добавив эти модели в свой курортный гардероб, вы будете готовы к любому сценарию отпуска – от расслабленного дня на шезлонге до стильной фотосессии на закате.
Слоеное тесто
«Слоеные» бикини облетели все социальные сети. Необычный крой такого фасона, где из-под лифа и трусиков как будто выглядывает второй купальник, точно соберет все взгляды на пляже. Особенно эффектны модели, где из-под цветного слоя виднеется белый. На загорелой коже это выглядит просто изумительно. Также обратите внимание на варианты, где оттенки сочетаются между собой. Это может быть шоколадный и голубой, или лимонный и светло-травяной. Не бойтесь ярких экспериментов, ведь лето создано для этого.
Окантовка
Горячий тренд 2026 — купальники с контрастной окантовкой. Такие варианты подойдут для тех, кто любит спортшик и комфорт. Здесь нет лишних деталей, а за счет контрастных линий силуэт выглядит изящнее. Красиво смотрятся как минималистичные черно-белые варианты в стиле Chanel, так и цветные купальники, которые отсылают к вайбу пляжных вечеринок.
Белые облака
Оттенок этого года по версии Pantone – «Сloud Dancer», что в переводе означает «облачный танцор». Купальник такого оттенка выглядит несложно, но при этом дорого. Выбирайте лаконичные фасоны в этом цвете по типу классических бикини или лаконичных слитных моделей. Если вы уже успели превратиться в аппетитную шоколадку, то этот вариант будет красиво сочетаться с оттенком вашего тела.
Цветочная клумба
Цветочный принт в 2026 стал новым трендом. Начиная с маникюра, и заканчивая обувью – сегодня он просто везде. Конечно, купальники не стали исключением. Только будьте осторожны, ведь важно выбрать современный принт и не уйти в историю «бабушкиных» вариантов. В моде крупные объемные цветы, акварельные рисунки, тропические растения и минималистичные флористические узоры. А вот мелкие и пестрые принты, напоминающие ткани из прошлого десятилетия, могут визуально состарить и удешевить образ.
Под пояс
Ретро-эстетика продолжает вдохновлять дизайнеров. Этим летом ее влияние особенно заметно в пляжной моде. Один из самых элегантных трендов сезона – купальники с поясом. Такая деталь не только создает более утонченный образ, но и помогает визуально сделать силуэт стройнее и женственнее. Высокие плавки в стиле 60-х настолько красиво подчеркивают талию, что оставляют послевкусие элегантности. Особенно эстетично смотрятся модели в светлых оттенках.
С вырезами
Если в прошлом году в центре внимания были максимально лаконичные модели, то летом 2026 дизайнеры предлагают привнести в образ перчинки. Монокини с асимметричными вырезами на талии, животе или спине стали одним из главных трендов этого сезона. Подобные детали визуально делают силуэт более выразительным, подчеркивают изгибы фигуры и превращают даже самый обычный купальник в эффектный элемент гардероба. Главное правило — выбирать модель с одним-тремя акцентными вырезами, чтобы образ выглядел элегантно, а не перегружено. И еще одно важное уточнение: загорать в таком купальнике не стоит. Иначе он может оставить на вашем теле не слишком симпатичные следы.
В стиле боксера
Спортивная эстетика снова на связи. Вслед за боксерскими шортами, которые заполонили повседневный гардероб, популярность набирают купальники с плавками в стиле боксера. Такие модели отличаются более закрытым кроем, широким поясом и комфортной посадкой. Они отлично подходят для активного отдыха: пляжного волейбола, серфинга или прогулок вдоль моря. При этом спортивный силуэт выглядит современно и легко сочетается с льняной рубашкой или юбкой. Выбирайте более яркие и насыщенные оттенки, чтобы купальник не сливался с кожей и не создавал эффекта наготы.
С декором
Ракушки, вставки и бусины – для любителей добавить детали купальник с таким декором однозначно станет фаворитом в гардеробе. Особенно красиво модели с подобными украшениями смотрятся, если сам купальник сшит из бифлекса. Блестящая ткань красиво переливается на солнце, а бусины добавляют тот самый женственный шарм. Идеальный вариант для стильного пляжного образа, который можно дополнить летящей накидкой, шляпой и кожаными шлепанцами. Но не переусердствуйте с аксессуарами – зачастую украшений на купальном костюме вполне достаточно, чтобы ваш отпускной лук смотрелся интересно.
В стиле амазонки
Для тех, кому хочется запоминаться, подойдут купальники с анималистичными принтами. Кажется, эти расцветки уже стали классикой не выходят из моды вот уже который сезон. Леопард, зебра или змея – какой принт вы решите примерить на себя этим летом зависит только от ваших вкусов. В 2026 году дизайнеры советуют обратить внимание как на классические природные оттенки, так и на более спокойные интерпретации животных принтов в бежевой или шоколадной гамме. Достаточно добавить к такому купальнику солнцезащитные очки, соломенную сумку и минималистичные украшения, чтобы получить на выходе стильный курортный образ.
Автор материала: Лайзет Савельева
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