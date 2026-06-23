Третий сезон «Дома дракона» восхищает зрителей: это уровень «Игры престолов»? Анализируем новый сезон одного из самых громких проектов двадцатых годов от HBO, а также разбираемся во всех конфликтах вокруг сериала.

«Дом дракона» – это приквел и второй сериал из вселенной «Игры престолов» (был еще также недавний спин-офф «Рыцарь семи королевств» ), который по-настоящему стал отдельным хитовым произведением. Но вместе с этим вокруг него огромное количество хейта: темнокожие персонажи, много затянутых серий, несоблюдение канона, а также постоянное отрицательное сравнение с «Игрой престолов». В итоге два из трех последних эпизодов второго сезона получили очень низкие оценки: 6,3 и 6,5. Вдобавок Джордж Мартин объявил, что с третьего сезона он больше никак не связан с «Домом дракона», а также в соцсетях критиковал второй сезон (сообщения были сразу же удалены). Из-за всего этого многие зрители ожидали продолжения с большой долей скептицизма, боясь окончательно разочароваться. А как только вышел новый эпизод, так в Сети даже зародился небольшой скандал вокруг сцены поцелуя матери и сына. Давайте же разберемся, какой вышла первая серия и чем зрителей так возмутил тот самый поцелуй.

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События разворачиваются за 200 лет до «Игры престолов». Таргариены у власти, но внутри семьи начинается раскол из-за выбора наследника. После смерти короля Визериса есть два главных претендента. Его дочь Рейнира (фракция «черных») и его сын Эйгон от второго брака (фракция «зеленых»). Начинается гражданская война.

В третьем сезона «Танец драконов» (название войны) вступает в пиковую фазу. Флот Корлиса Велариона сразится при Глотке против пиратов Триархии. Рейнира готовится к захвату Королевской Гавани. В это время король Эйгон сбегает из города.

Первый эпизод вышел 22 июня, а заключительная, девятая серия выйдет в эфир 10 августа. Над сериалом продолжает работать шоураннер проекта Райан Кондал. Основная команда сценаристов и продюсеров осталась. Главное и шокирующее изменение – Джордж Мартин больше не работает над проектом из-за конфликта с Кондалом. По словам писателя, шоураннер перестал прислушиваться к его советам, а также начало сильно отличаться видение третьего сезона. Райан очень много придумывал от себя, отчего Мартин перестал считать «Дом дракона» своим проектом. Полноценные последствия этого решения сможем понять только в конце третьего сезона, но это уже сейчас вызывает множество опасений.

Интернет начал бурлить от эпизода, когда Эймонд целует свою мать Алисенту, чего не было в книгах. Фанаты первоисточника негодуют из-за несоблюдения канона и придумывания шоураннера. Кто-то смеется, что эта сцена переплюнула Серсею и Джейме Ланнистера из «Игры престолов». Есть и те, кого эта сцена морально оскорбила, что в целом очень странно, когда сериал ранит ваши скрепы. На самом деле этот эпизод получился напряженным и шокирующим (в хорошем смысле). Многие восхищаются игрой Оливии Кук (Алисента), с чем сложно не согласиться. Ее молчание после поцелуя, страх в глазах от того, что он может сделать с ней все что захочет, и одинокая слеза на щеке – лучший актерский эпизод первой серии.

Автор фото: IMDb Автор фото: IMDb

Эпизод сразу же поражает масштабной морской Битвой при Глотке. Одной из самых эпичных, даже если сравнивать с «Игрой престолов». Причем изначально она должна была закрывать второй сезон «Дома драконов», но тогда на нее не хватило денег. Создатели перенесли ее на третий сезон. С одной стороны, зрители получили ужасную концовку предыдущего сезона, финал оценили на 6,5 балла, что для такого проекта практически дно. Но зато есть эпичное начало для третьей главы.

Создатели разделили битву на три сюжетные линии: противостояние двух главных кораблей, драконы против флота, корабли «черных» против пиратов. Это решение позволяет показать сражение с разных сторон и не даст зрителю заскучать за счет того, что акценты постоянно меняются. Первая арка отвечает за личное подключение к героям в битве, оно самое прописанное и драматичное. Зрителя познакомят с морской тактикой, маневрированием, создатели показывают, как моряки измеряют глубину и что делают, чтобы не сесть на мель. Такие детали очень сильно погружают. Что еще важно – это не скучная лекция, все показывают в экшене и действиях. Зрители уже вовсю пишут, что никогда бы не подумали, что им будет интересна тактика морского боя.

Вторая сюжетная линия отвечает за масштаб и эпичность. Поверьте, корабли только так будут сжигаться, но и драконы не в безопасности. Пираты оснащены «скорпионами» (дальнобойное оружие, по принципу действия как арбалеты, способные убивать драконов), так что для Таргариенов это не будет легким полетом. Кадры с десятками кораблей, часть из которых горят, – завораживают. Вдобавок в этой арке есть по-настоящему неожиданные повороты. А вот линия с классическим сражением двух флотов практически отсутствует, что печалит. Вместе с этим битва получилась очень эпичной и драматичной. Но всё равно хотелось увидеть еще больше масштаба, все-таки по канону вселенной это самое большое морское сражение, да и создатели делали много громких заявлений относительно этого эпизода.

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Остальные сюжетные линии в первом эпизоде, по понятным причинам, были только частично затронуты. Но практически каждая из них закончилась на интригующих моментах. Создатели ловко подцепили зрителей на крючок так, что они с нетерпением ждут второй серии. Где-то это шокирующий поцелуй, где-то неожиданный захват, а где-то появление новых интригующих героев.

Возможно, больше всего фанаты в «Доме драконов» любят, извините за тавтологию, драконов. Часто они ругают эпизоды, где их практически не показывают. Здесь летающим зверушкам уделили очень много времени. Причем в первой серии они шокируют, вызывают страх и трепет. А вместе с этим умиление, как от домашнего животного. Например, дракон приносит в пасти хозяйке двух овец, как кошка приносит убитых мышек. Как после этого не влюбиться в них?

Даже по законам «Игры престолов» «Дом дракона» безжалостен к своим героям. Сериал не боится убивать их даже в первой серии, чем продолжает шокировать зрителей. Хотя за столько лет можно было бы уже привыкнуть, но нет, это все так же впечатляет. Вообще создатели обещали, что третий сезон будет очень мрачным и насыщенным на смерти важных персонажей. Никаких счастливых концовок.

Автор фото: IMDb Автор фото: IMDb

Пока консерваторы ругают продюсеров за темнокожих персонажей и излишнюю политкорректность, «Дом дракона» на самом деле просто становится продуктом своего времени. Здесь представлены все расы на равных. Вместе с этим в проекте очень много сильных женских персонажей, которые как раз и пропагандируют феминистическую повестку: они физически женщины, но у них дух настоящих королей. Многие будут бесконечно плеваться из-за этого, но проект отражает суть двадцатых годов XXI века.

У «Дома дракона», несмотря на огромную фан-базу, очень много критиков и хейтеров. Часто это критика по делу. Ощутимо рейтинги и оценки зрителей начали падать со второй половины второго сезона. Вдобавок из проекта ушел Джордж Мартин, «Драконы» были почти на волоске. Но первый эпизод третьего сезона оправдал все ожидания. Здесь была эпичность, неожиданные повороты, масштабные битвы – почти все, за что люди полюбили мир «Игры престолов». Зрители поставили эпизоду высочайшую оценку в 9,4 балла, что действительно кажется заслуженным. Остается надеяться, что остальной сезон будет на уровне и не разочарует.