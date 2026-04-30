«Первая ракетка» не промахивается: Данила Козловский вернулся на топ уровень Разбираем спортивную драму про теннис. Полина Гухман должна доказать, что она звезда, а Козловский закончить свое возвращение на Олимп.

В октябре имя Данилы Козловского впервые прогремело везде из-за «Бара “Один звонок”» после очень долгого затишья. Люди восхищались и его игрой, и сериалом. Наконец-то вышел второй большой проект — «Первая ракетка», который может всем полноценно доказать, что Козловский снова среди самых лучших и звездных актеров. Но также есть вероятность провала, тогда многие зрители будут вспоминать: «Да, классный актер был в десятых годах. Интересно, а он сейчас снимается?». Вместе с этим тут снимается восходящая звезда Полина Гухман, которой очень нужен большой хит, где она в главной роли, чтобы окончательно закрепиться. Давайте же разберемся, каким получился сериал, и какое будущее ждет Козловского и Гухман.

17-летняя теннисистка Катя (Полина Гухман) вынуждена бросить спорт: у семьи нет денег и связей. Теперь благодаря своему таланту она выживает: обыгрывает богатых любителей, притворяясь новичком. Однажды ее замечает бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников (Данила Козловский), который мечтает воспитать настоящего чемпиона. Именно такой потенциал тренер видит в девушке, и благодаря этому хочет вернуться в большой спорт.

Режиссер сериала: Евгений Корчагин («Война семей»). У проекта пять сценаристов, среди них Дмитрий Зверьков («Тётя Марта»), Данил Lumerz («Политех») и Дмитрий Ефимович («Батя»). Один из генеральных продюсеров: Фёдор Бондарчук. Консультанты сериала: Шамиль Тарпищев (теннисист, тренер и президент Федерации тенниса России) и Анастасия Пивоварова (бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет). Девушка также работала линейным продюсером сериала.

Главное актерское дуо состоит из Данилы Козловского и Полины Гухман («Алиса в Стране чудес»). С ними также играет Светлана Иванова («Триггер»), Елизавета Шакира («Нулевой пациент»), Павел Ворожцов («Беспринципные») и Александр Самойленко.

Многие спортивные проекты похожи: везде есть турниры, тренировки, обязательно травмы (куда вообще без них), тяжелое детство будущего чемпиона, в которого никто не верит. Только в плохих картинах, кроме этих базовых элементов ничего и нет. А хорошие лепят на этот каркас ярких персонажей, разные фишки, детали, и неожиданные сценарные приемы. «Первая ракетка» – второй вид спортивных проектов. На первом плане здесь драма персонажей. Одна вынуждена выживать, играя роль вульгарной девочки, которая плохо играет в теннис, когда она на самом деле бунтарка-пацанка. А у другого вроде есть все, кроме одного – смысла жизни, который он хочет в найти в перспективном игроке. И когда они сталкиваются, получается крутой синтез.

Обычно такие фильмы посвящены игрокам, иногда их наставникам (как «Тренер» Козловского. Да, его определенно тянет к спортивным проектам). Здесь же создатели пользуются длинной формой и подробно раскрывают историю и игрока, и тренера. Здесь каждый зритель может выбирать, за чем ему интереснее наблюдать. Лично я отдаю предпочтения именно линии Игоря. Потому что историй чемпионов из нищеты я видел много, а сюжет про тренера, у которого настоящий экзистенциальный кризис из-за того, что у него нет будущей звезды – мало. У «Первой ракетки» еще отменные диалоги: точные, емкие, острые. Прибавьте сюда немалое количество колких шуток, в основном от Кати, и слушать это можно бесконечно. Реалистичность и жизненность репликам добавляет нецензурная лексика, которая жизненно необходим почти в каждом сериале, но его почти нигде нет.

С точки зрения режиссуры в этом сериале много маленьких деталей, которые раскрывают персонажей и историю. Например, Катя единственная, кто играет в мужских шортах, когда все теннисистки ходят в юбках. А в моменте, когда дочь Игоря играет с Катей — по реакции Стрельникова понятно, какая у него главная страсть в жизни.

Очень важно, как показывают спорт в фильмах и сериалах. И почти всегда это выглядит посредственно. В первой половине первой серии этим грешила и «Первая ракетка». Много крупных планов, но почти нет ударов, или видно, что бьют по мячу любители. Но во второй половине все меняется. Много общих планов с дублерами и появляются ракурсы, как с турниров «Большого шлема». Я даже обратился к нашему спортивному редактору Артуру Еникееву, чтобы он оценил реалистичность. У Полины Гухман есть поставленная стойка, правильно держит ракетку, показывает эмоции. Выручает правильный монтаж, например, подкидывает мяч актриса, а потом со спины показывают дублершу, бьющую по мячу. За счет этой магии все выглядит довольно реалистично. Еще меня удивило, что Артур отметил: Козловский правильно сидит на тренерском мостике. Возможно, он даже вдохновлялся Маратом Сафиным, который тренирует Андрея Рублева. Очень уж похож.

Визуал здесь яркий и вылизанный. Учитывая моду, которую ввела студия А24 со своей неидеальной, но стильной картинкой, тут хотелось увидеть чего-то более грязного. Такая съемка не самая актуальная, но скорее всего больше понравится массовой аудитории. Еще почему-то у «Первой ракетки» абсолютно ужасные титры. Дешевый серебряный градиент, скучный шрифт и слабый звук появления букв. Выглядит так, будто взяли готовый шаблон из 2010 года.

Маркетологи постарались и удивили. Кроме рекламы на различных сервисах, они смогли реально выделиться. В 10:00 в день премьеры киношные каналы в соцсетях опубликовали новый пост про проект, причем они все поменяли аватарки на зеленый мяч с названием сериала. Это креативно и вирусно.

Главная героиня по таланту, бунтарству и дурости чем-то схожа с недавним «Марти великолепным» . А общая концепция немного напоминает оскароносную «Малышку на миллион», только со своими особенностями. Истории про спорт действительно часто на одно лицо, но в этом сериале, безусловно, есть индивидуальность.

«Первая ракетка» освещает и согревает зрителя солнечными лучами. Это идет от яркого визуала уличных сцен. А также от посыла, что из проблем можно выбраться, и наставника найти, и новый смысл жизни. Когда за окном постоянно идет дождь со снегом, несмотря на апрель, получить немного тепла от сериала очень приятно.

На данный момент вышла только первая серия, но эту работу точно хочется смотреть дальше. Почему? Есть сериалы, которые можно пропустить. Есть сериалы, которые можно посмотреть, когда выйдут все эпизоды. А есть те, которые ты смотришь каждую неделю, потому что не можешь ждать. «Первая ракетка» относится к последнему типу.