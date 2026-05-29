«Фишер» без Фишера и Янковского: разбираем продолжение с Петровым и Снигирь На Wink вышло продолжение нашумевшей франшизы «После Фишера. Инквизитор» с новыми актерами: Александром Петровым, Юлией Снигирь и Полиной Гухман, новым маньяком и новой историей. Сможет ли сериал повторить успех оригинала?

Первый сезон «Фишера» стал очень популярным и действительно понравился зрителю. Тандем Ивана Янковского, Александра Яценко и Саши Бортич многим полюбился. Это была хорошая и законченная история. Тогда создатели сделали для многих шокирующее объявление – будет продолжение, «Фишер. Затмение» . Тот самый маньяк все еще был в сериале для фансервиса, сохранили главного героя Бокова (Янковский), но он уже расследовал другое дело в курортном городке. Продолжение поначалу зашло, хоть и менее громко, и создатели делают более шокирующее заявление – сериал продлевают еще на два сезона. Это совпало с тем, что у второй части вышли финальные серии, которые разочаровали абсолютно всех. «Фишер» вновь сменил название на «После Фишера. Инквизитор», поменял режиссера и сценариста, теперь абсолютно новый актерский состав из Александра Петрова, Юлии Снигирь и Полины Гухман, которая в эксклюзивном интервью для GALA рассказала, что мечтала сниматься с вышеупомянутыми звездами и делала это параллельно с проектом «Первая ракетка». От оригинального «Фишера» не осталось ничего, кроме названия. Сериал продолжает идти по протоптанной тропе «Чикатило» с его бесконечными спин-оффами («Тень Чикатило», «След Чикатило»). Давайте разберемся, насколько удачной получилась третья часть «Фишера» без Фишера.

История разворачивается в небольшом алтайском городе. Находят тело дочери местного чиновника. Преступление расследует опер Белова (Юлия Снигирь), но к ним приезжает также следователь из Барнаула Терехов (Александр Петров). Он сообщает, что это серия убийств, за которыми стоит маньяк. Все подозрения падают на девочку-Маугли (Полину Гухман), которая живет в тайге и ведет себя как дикарка.

Над третьим сезоном работает новая команда режиссеров и сценаристов. Историю написала Татьяна Арцеулова («Клиника счастья»), которая сменила на этом посту Сергея Кальварского и Наталью Капустину, разработавших первые два сезона. Режиссером выступила Ольга Френкель («Инсомния»). Основные продюсеры не изменились – это Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук («Слово пацана. Кровь на асфальте»).

Третий сезон также основан на реальных событиях. В тех краях много лет, с 1989 года, орудовал «барнаульский маньяк» Виталий Манишин, которого поймали только в 2023 году. На его счету не менее 11 жертв, большинство из которых девушки 16—17 лет, абитуриентки или студентки Алтайского технического университета. Основная серия убийств произошла в 1999—2000 годах. Но при этом, зная, что происходило во втором сезоне «Фишера», возможно, создатели переиграют абсолютно все. И воспользуются реальной историей только как основой для сюжета.

Сериал «Фишер» для многих ассоциируется именно с Иваном Янковским в главной роли и маньяком Фишером. В третьем сезоне их нет. Можно бесконечно рассуждать, зачем доить франшизу (четвертый сезон анонсирован еще до выхода третьего), но ответ мы все знаем – деньги. «Фишер» – узнаваемый бренд, который люди точно будут смотреть и ждать.

На удивление, уровень звездных актеров в сериале только растет. В третьем сезоне Петров, Снигирь и Гухман. Моему сердцу ближе троица Янковский, Яценко и Бортич, но с точки зрения хайпа новый ансамбль действительно на высоте. Имена не подводят, актерская игра – одно из главных преимуществ сериала. Противостояние персонажей Снигирь и Петрова выглядит ярким, и за ним, скорее всего, интересно будет смотреть весь сезон. Вдобавок им придумали непростую историю взаимоотношений, которая тянется уже 20 лет.

Снигирь здесь в непривычном для себя амплуа. Чаще всего она играет роковых женщин. В «Фишере» у нее роль на сопротивлении. Всю первую серию она без макияжа, вместо вечерних платьев – старый и обтянутый свитер. Она постоянно курит, а вместо флирта – жесткая манера разговора. Петров же в очень подходящей для него роли, во многом схожей с той, какую он играл в «Полицейском с Рублевки». Но здесь есть важное отличие – прошло уже десять лет. Александр повзрослел, набрался опыта. И теперь он в этом амплуа выглядит намного серьезнее и эффектнее. Можно упростить и сказать, что это улучшенная и более серьезная версия Гриши Измайлова.

А вот роль Гухман пока что вызывает вопросы. Не с той точки зрения, что актриса плохо играет, – нет, просто она не очень похожа на девочку-Маугли. Например, ее работа в «Первой ракетке» выглядит органичнее. Здесь же каждая сцена с ней вызывает вопросы. Слишком уж она ухоженная и домашняя. В ней не чувствуется дикости, неприспособленности в обычному миру. Она выглядит и ведет себя как странная девочка – не больше.

Главная проблема третьего «Фишера» – пока он совсем не выглядит как крутой сериал про маньяка. Если честно, первый эпизод не тянет даже на обычный сериал про маньяка. Скорее это драма между двумя следователями и история девочки-Маугли. Если посмотреть на образец подобного жанра «Настоящий детектив» (на который все ориентируются. Просто кто-то это признает, а кто-то нет), то там тоже очень много драмы между героями, но вместе с этим саспенс, тайна, необычные жертвы, загадочный маньяк. Тебя шокируют все убийства, ты хочешь узнать, кто это сделал, почему и как. Давайте даже снизим градус ожиданий – посмотрим на первого «Фишера». Там столько загадок и тайны, сколько этому сезону и не снилось. Весь проект крутился вокруг маньяка. Здесь же – если вырезать две сцены, которые напрямую связаны с жертвой, то, возможно, никто и не поймет, что это детективный сериал, где ищут убийцу. В итоге нет интриги, нет нужной атмосферы – зачем включать вторую серию? Нам, конечно, показали клиффхэнгер в конце, но он слишком теряется в драме между героями сериала, поэтому практически не работает.

Очевидный плюс проекта – это локация. Третий «Фишер» продолжает следовать зарождающейся тенденции в российских сериалах — показывать уникальные пейзажи не Москвы. В прошлом сезоне создатели показывали красоты Абхазии, хотя по сюжету это вымышленный город Курортный. В третьем сезоне по сюжету действие происходит на Алтае, но все экстерьеры снимали в разных городах и населенных пунктах той же Абхазии. Хотя, не зная этой информации, догадаться крайне сложно.

Делать какие-то выводы по первой серии очень сложно. Слишком мало показали. Но, исходя из увиденного, все кажется довольно серым. Нет ярких деталей и интригующих моментов. Завязка проигрывает предыдущим сезонам «Фишера». Но при этом есть шансы, что «После Фишера. Инквизитор» станет лучше хотя бы предыдущей главы (сделать концовку хуже, чем во втором сезоне, — задача со звездочкой).