Фитнес без иллюзий: вопросы тренеру, которые вы стесняетесь задать Честные ответы тренера, разрушающего стереотипы.

Все хотят подтянутое тело, но никто не знает с чего начать. То ли с понедельника, то ли жрать меньше. И страхи здесь тоже играют свою роль — многие думают, что придётся упахиваться на тренажёрах сильнее, чем на заводе, а есть только один сельдерей со шпинатом. Добро пожаловать в наш общий клуб.

Автор фото: личный архив Дарьи Пожаровой Мы поговорили с фитнес-тренером, который не продаёт тело мечты за 30 дней, и получили честные ответы на вопросы, которые мы обычно гуглим в два часа ночи с чувством вины за съеденный сыр-косичку. Боль и опасения всех сомневающихся обсуждаем с телеведущей, персональным тренером, диетологом, мастером спорта международного класса, победительницей первенства мира и многократной чемпионкой России по фехтованию Дарьей Пожаровой. Меняем тревогу на понятный план. Я хочу рельефное подтянутое тело. С чего начать? Придётся учесть не один момент. Хотите начать приводить себя в форму, либо довести её до идеала? Начинайте восстанавливать режим сна. Также придётся проанализировать и пересмотреть питание, для чего может пригодиться электронный дневник. Также потребуется проанализировать физическую активность в течение дня, недели, и месяца, и добавить больше бытовой активности (прогулки, отказ от использования лифта). — Я бы однозначно добавила тренировки с отягощением, потому что только этот вариант способствует увеличению мышечной массы. А неоднократные исследования доказывают, что мышечная масса — это наша молодость и здоровье. Я бы обязательно посмотрела на нехватку витаминов, ведь если организм в сильных дефицитах, то ему тяжело жить, наращивать мышечную массу, проблематично не задерживать жир и воду. Нехватка нужных витаминов может сильно замедлять результат. Но витамины надо принимать очень аккуратно, чтобы не перегрузить печень, и только после консультации с врачом, — рассказала Даша Пожарова.

Я смогу когда-нибудь выглядеть как фитнес-модель?

Идеальное тело — это минимум пять-семь лет серьёзных тренировок, жёсткий контроль питания и часто спортивный бэкграунд. А если рельеф идеальный, не исключены и запрещённые препараты, считает наш эксперт. Но даже при соблюдении всех условий круглый год в идеальной форме не продержаться, ведь фото и видео снимают на пике после специальной сушки перед соревнованиями. Потом неизбежно наступает гиперкомпенсация — набор веса, задержка воды, и это физиология, а не срыв. Можно постараться подтянуть фигуру к отпуску или событию, но платить за это придётся позже. Поэтому истории про идеальное тело 365 дней в году — это чаще всего инфоцыганство, ведь реальный фитнес про циклы, а не про постоянную красивую картинку.

— Скажу честно, добиться результата — это не самое тяжёлое, труднее его удержать. К этому надо приложить ещё больше усилий, чем к его достижению. Если вы вдруг увидели своё идеальное отражение, съездили в долгожданный отпуск, сыграли свадьбу и потом решили, что можно расслабиться, расстрою вас. Вы будете хорошо выглядеть полгода, а потом вернётесь к предыдущему уровню. Советую так никогда не делать, потому что второй раз идти за таким же крутым результатом в разы тяжелее: организм будет реагировать медленнее и больше защищать отложенный жир, да и мотивация тоже будет подводить, — поделилась наблюдениями чемпионка.

Плавание — это хорошая альтернатива кардио и умеренным силовым тренировкам?

Плавание — это отлично: невесомость, ощущение которой достигается в воде, разгружает спину, мышцы работают, а в прохладном бассейне тратится ещё больше калорий, ведь организм греется. Плавание как альтернатива кардиотренировкам — это идеальный вариант, но заменить им силовые не получится. Хотите укрепить спину или накачать мышцы? Нужен прогресс в весах. Ни йога, ни танцы, ни бассейн, ни волейбол этого не дадут, если только вы не профессиональный атлет с тренировками два-три раза в день. Вердикт: плавайте для удовольствия и здоровья, но за рельефом отправляйтесь в тренажёрный зал.

Автор фото: magnific

Жиросжигатель L-карнитин - работает или это пустышка?

Маркетологи любят называть L-карнитин жиросжигателем, но это не совсем так. Это вещество помогает переводить жир в мышцы, но только если вы тратите энергию. Выпили и сели на диван? Так не сработает. Выпили и пошли тренироваться? Тогда L-карнитин может чуть усилить эффект и поможет вывести лишнюю жидкость. Это не чудо-средство, а помощник. Что касается добавок, то перед их приёмом нужно сдать анализы, а после начать подбор. Даже дорогие комплексы могут «не зайти», если не учесть их сочетаемость. Хороший нутрициолог не просто выпишет банку, а проверит здоровье кишечника, учтёт сезонные продукты и их сочетаемость с добавками. Это путь проб, ошибок и повторных тестов, но работающий.

Фитнес только для молодых?

Сейчас это мнение точно потеряло актуальность. Фитнес давно уже стал более возрастным, и те, кто занимается спортом в возрасте, такую фору дают молодым девочкам! Для фитнеса точно никогда не поздно. Это то, что меняет тело и мозг, голова начинает работать иначе, а качество жизни растёт. Поэтому в каком бы возрасте вы ни захотели пойти в зал, обязательно идите — вы начнёте ощущать себя в разы лучше. Совет: если уж вдруг вы решили быть здоровыми и красивыми, сразу планируйте себе дополнительные траты на персонального инструктора. Потому что тренировки с тренером и без тренера — это колоссально разные вещи и колоссально разные результаты.