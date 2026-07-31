Больше, чем кино: «Одиссея» — самый масштабный фильм в истории человечества Гомер XXI века создал шедевр вне жанра и времени, не имеющий ни аналогов, ни конкурентов. Все факты о детище Нолана и впечатления после первого дня проката в России от редактора GALA Адели Рахматуллиной.

Сложно начинать этот текст, отбросив эмоции, но я правда попытаюсь. Не хочется, знаете ли, выглядеть как восторженная девчонка в моём возрасте — уже не солидно. Но то, что сделал Кристофер Нолан, нельзя анализировать только как кино — это тянет на культурный феномен или даже пласт. Режиссёр вышел за рамки во всех смыслах (здесь должна быть шутка про формат IMAX). Но если вы в России, то по техническим причинам не увидите «Одиссею» такой, какой её задумал создатель. Это трагедия. Без шуток. Но вы все равно будете потрясены до дрожи — и в этом гений Нолана. Разбираем самый масштабный фильм в истории человечества в самой масштабной рецензии. По-другому никак. Поехали.

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За две недели мирового проката картина собрала в переводе на отечественные 57 миллиардов рублей (при бюджете в 25 миллиардов). Деньги в кассу массово несут и те, кто любит фастфудный контент, и критики, и поклонники фестивальщины. Несмотря на сложную мифологию, несмотря на всевозможный хейт еще до выхода, несмотря на обвинение в мискасте, несмотря на три часа хронометража. В инфополе было настолько много «Одиссеи», что, кажется, ей не так уж и была нужна рекламная кампания — обсуждения родились органически.

Люди ругали Нолана, за непрекрасную Елену Прекрасную, за немужественного Элиота Пейджа в роли воина (у бедняжки всего-то минута экранного времени), за чернокожих в кадре, за отсутствие актеров греческого происхождение в фильме, основанном на древнегреческой мифологии. В киношных кругах хейт буквально лился со всех сторон и побил все рекорды. Лично у меня была уверенность, что «Одиссея» провалится в прокате.

Позже гнев аудитории сменился на милость. Чего только стоит шумиха вокруг премьерных выходов Зендеи на ковровые дорожки. Лоу Роуч превратил актрису в амбассадора стиля как понятия. В данный момент у Зендеи реально просто нет конкурентов, как будто другие голливудские актрисы вымерли. Весь мир следит за тем, в каком образе она появится на очередной премьере. И выходы в честь «Одиссеи» не подкачали ни разу. Schiaparelli, Matières Fécales, Alberta Ferretti, Jacquemus, Givenchy, Louis Vuitton, серьги возрастом 3000 лет — актриса стала иконой и привлекла к «Одиссее» огромное количество внимания, хотя у неё там от силы минут пять экранного времени. Но об этом позже.

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Начнем с фактов про фильм. А их много. И они критически важны для понимания того, что вы увидите на экране. Картина полностью снята на пленочную камеру IMAX, но вы наверняка слышали это из всех утюгов. А знаете ли вы, что Нолан ждал почти 20 лет, чтобы технологии этой камеры усовершенствовались до того, чтобы она смогла записывать звук? А еще режиссёр участвовал в создании специального корпуса для этой 136-килограммовой махины, чтобы она не шумела и не заглушала диалоги актеров. А еще пленка в камере заканчивалась каждые три минуты съемки и её приходилось полностью менять. Напоминаю, фильм идет три часа. И сколько часов было отснято — одном Богу и Нолану известно. Финальную версию монтировали и склеивали вручную.

Автор фото: Кинопоиск Автор фото: Кинопоиск

В картине практически нет компьютерной графики. Все масштабные сцены — это сотни статистов. Даже Троянский конь и Циклоп построены в натуральную величину. Все морские сцены снимались на натуре: реальные корабли выходили в реальное море, шторм тоже настоящий, а дикие дельфины в пятисекундном кадре вообще не были запланированы и появились случайно. Посейдон благословил «Одиссею», получается?

За костюмы отвечала Эллен Мирожник — легенда среди голливудских костюмеров. Она уже работала с Ноланом на «Оппенгеймере», но здесь превзошла себя. Костюмер сразу обозначила, что ни у режиссера, ни у неё не было цели сделать историческую реконструкцию. Мирожник и Нолан считали, что нет смысла переводить мифы на язык современности, их нужно переосмыслять. Команда из 500 человек создала 5300 костюмов — от потемневших от времени боевых доспехов до царских облачений и божественных одежд. Доспехи состаривали вручную, чтобы было ощущение, что они побывали в боях. Камера IMAX не прощала бутафории, синтетики в кадре или невнимательного отношения к мелочам.

Автор фото: Кинопоиск Автор фото: Кинопоиск

Отдельную оду я хочу спеть Мирожник за образ Одиссея (Мэтт Дэймон) и его эволюцию на протяжении фильма. Сама же костюмерша заявляла, что перед ней стояла непростая задача: сделать так, чтобы зрители чувствовали, как внешняя оболочка героя «изнашивается» за годы скитаний, но при этом он не теряет своей внутренней сущности.

А теперь я сделаю вам больно. Только 41 кинотеатр в мире может показать фильм в полном формате аймакс 15/70. 25 из этих кинотеатров находятся в США. Это значит, что если вы не попадаете в эти кинотеатры, то увидите примерно 70% картинки с обрезанными пейзажами, головными уборами и даже людьми. Вы не ощутите детализированной прорисовки, оригинальной цветопередачи и масштаба во многих сценах. А в российских кинотеатрах, где у «Одиссеи» нет прокатного удостоверения, вообще будет очень темная картинка и плохой звук. Но имеем то, что имеем.

Музыка к фильму написана композитором Людвигом Горанссоном, он также уже работал с Ноланом — в «Оппенгеймере» и «Доводе». Она сделана настолько гениально, что её не замечаешь. Саунд-дизайн не перебивает сцены, не отвлекает внимание, но при этом настолько точно поддерживает происходящее на экране, что мурашки по коже.

С фактами о производстве пока всё. Дальше могут быть спойлеры. Да, несмотря на то, что произведение, по которому снято кино — общемировое достояние.

Во времена моей молодости не было чата GPT и зарубежную литературу на журфаке приходилось сдавать самостоятельно путем прочтения — что сейчас фактически немыслимо. И, конечно, «Одиссею» или «Иллиаду» Гомера читать было если не невозможно, то точно сильно сложно. Вам я рекомендую ознакомится хотя бы с кратким содержанием перед походом в кинотеатр — займёт всего пять минут, но за это вы скажете мне спасибо.

Нужно понимать, что Нолан не переводит «Одиссею» на современный язык, не пытается «продать» мифологию современному поколению. Но он её переосмысляет, и в попытке поспеть за этим переосмыслением режиссер заставляет зрителя обратится к мифологии, чтобы иметь право считать себя интеллектуалом в эпоху фастфудного контента. Да, чтобы понять этот фильм — нужно быть в историческом контексте хотя бы минимально. И вместе с этим понимание не гарантируется, если ты вне контекста современного.

Конечно, Гомер создал «Одиссею» около 3 000 лет назад. И тут тяжело говорить о спойлерах. Но я напоминаю, что произведение Нолана — это переосмысление, поэтому они возможны. Так что дальше я за себя не ручаюсь. Кстати, забавно, насколько Нолан в своей любви к нелинейному повествованию, которое в итоге складывается в одну картинку, перекликается с самим Гомером — ну чем не Гомер XXI века?

Если вы читали что-то негативное о мискасте в контексте этого фильма — забудьте. Актеры подобраны идеально. За исключением, пожалуй, Холланда, который смотрится на фоне коллег посредственно.

Мэтту Дэймону не привыкать тосковать по дому на экране — на этой его игре построен весь двухчасовой «Марсианин». В «Одиссее» актер выжимает из себя всё ремесло, как будто бы даже и не стараясь. Вообще мастерство режиссера для меня заключается в том, что я не вижу в кадре «старания». Все так органично, как будто Богом создано — и Нолан себя в каком-то смысле им провозглашает. Режиссер делает много отсылок самому себе: есть и пасхалки к «Интерстеллару», а пляж с троянским конем в начале картины вообще как будто списан с «Дюнкерка», только цветокоррекция другая.

Автор фото: Кинопоиск Автор фото: Кинопоиск

С первого кадра нужно приучить себя замечать в этом фильме важные детали: режиссёр не делает на них акцент, поэтому их легко пропустить. Например, как служанка омывает ноги Одессея после нападения кабана, и по этому шраму она узнает царя в конце фильма.

В оригинальной «Одиссее» Боги играют очень важную роль. Их мотивация в мифологии по сути и не прописана: люди для них как симсы — на их судьбы просто интересно влиять потехи ради. Нолан же значение Богов нивелирует. Он буквально говорит: да нет никаких богов, их образы, влияния и наказания — внутри человека.

За роль Афины Зендея получила 8 миллионов долларов, хотя появляется в кадре всего пару раз, произнося примерно четыре слова. Всё остальное время она просто многозначительно смотрит на Одиссея и кивает. Но не все так просто. Это чуть ли не самый важный персонаж фильма, на мой взгляд. Одиссей постоянно ведет с ней внутренний диалог. И только ближе к концу фильма мы поймём, почему. Образ Зендеи — это девушка, которую казнили в Трое при захвате. В течение фильма много раз делается акцент на законе Зевса, суть которого сводится к тому, что «любой может оказаться Богом». И тут Нолан как бы невзначай кидает нам пищу для размышления, не давая конкретных ответов: Одиссей казнил Афину и взамен расплачивается за этот грех своими скитаниями или не было никакой Афины, а её образ — непреодолимо глубокая вина?

Автор фото: Кинопоиск Автор фото: Кинопоиск

Язык «Одиссеи» осовременен и не поэтичен, но если вы решили придраться к этому, как добрая четверть интерната, поправляя пенсне, значит, вообще ничего не понимаете в работе индустрии. Нолан создает массовое кино, при этом делая его смысловым шедевром. Пожалуй, никто кроме него на это не способен в таких масштабах.

К слову про масштаб — не понимаю, почему до сих пор никто не провозгласил «Одиссею» самым масштабным фильмом в истории человечества. Да, были фильмы дороже (у «Мира Юрского периода» 2022 года бюджет больше почти в три раза), да, были фильмы с большим количеством массовки («Ганди» 1982 года попал в «Книгу рекордов Гиннеса» за 300 000 статистов), но по географии, натурным съемкам, смысловым нагрузкам и массовости потребления у «Одиссеи» нет аналогов и конкурентов.

Три часа хронометража пролетают не незаметно, но густо. Я с трудом отрывалась от экрана, чтобы внести что-то в заметки. Невероятные по постановке и пейзажам кадры в какие-то моменты буквально спирали дыхание. Масштаб происходящего на экране ощущаешь нутром, до дрожи внутри. Не представляю, как эти эмоции могут быть усилены в IMAX.

«Одиссея» Нолана не вписывается в рамки конкретного жанра, как и ни в какие рамки в принципе. Здесь и эпопея, и блокбастер, и драма, и бодихоррор — перед вами отдельный культурный феномен. И миф действительно переосмыслен: Одиссей Нолана — не безоговорочный герой как у Гомера, а человек, увидевший суть войны без романтики, познавший ужас, который он сам и его войско сеяли. Это превратило персонажа в сломанный механизм, не верящий больше в справедливость и разрушивший собственную жизнь: он не мог вернуться домой не из-за внешних обстоятельств как в мифологии, а из-за внутреннего груза. И этим Нолан переписал основы европейской культуры. Суть его «Одиссеи» в том числе в диалоге с теми, кого уже нет.

«Мы превратили борьбу в охоту. […] Сжечь стены Трои означало сжечь весь мир, включая дом».

«Одиссея» — фильм с несуществующими богами про суть человека, как и все фильмы Нолана. Режиссер постоянно помещает героя в невозможные обстоятельства: от того же «Интерслеллара» до «Начала» — чтобы в конце концов исследовать личность, ее переживания, возможности, судьбу и вину.

«В дни потных празднований он понял, что натворил» — говорит голос мифического автора, размышляя о судьбе человечества и делая акцент на идее того, что война ни с какой стороны не может быть праведной.

Нолан был бы не Нолан, если бы не продолжал рассуждать о человечестве. Масштаб этой съемки — отражение масштаба личности режиссера, не наоборот.

«Цивилизация вновь воспрянет, а наши ошибки будут забыты».

Автор фото: Кинопоиск Автор фото: Кинопоиск

Я уверена, что «Одиссея» заберет все основные Оскары в 2027 году. За это предсказание я ручаюсь. Первые два часа ты действительно смотришь экранизацию мифа, но потом Нолан в свойственной ему манере переворачивает смысл с ног на голову. Конечно, он никогда не прочитает эту рецензию, но у меня к нему есть вопросы.

Как жить дальше, когда ты снял что-то настолько грандиозное, что это еще не скоро смогут даже повторить? Когда больше нет планок? Когда пройдут времена «потных празднований» и ты осознаешь, что скорее всего уже не превзойдешь себя? Слава Богу, это проблемы гениев. А нам с вами завтра на работу.