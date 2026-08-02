Как сегодня должен выглядеть мужчина? Жара, вода и новый вид элегантности: чему научила парижская Неделя моды SS27

Парижская мужская Неделя моды сезона весна–лето 2027 запомнится не только яркими коллекциями, но и экстремальной жарой, которая буквально изменила язык моды.

Парижская Неделя моды 2027 войдет в историю не только благодаря громким дебютам и сильным коллекциям, но и как первая мужская Неделя моды, на которой климат превратился в полноценного соавтора сезона. Пока Париж переживал одну из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений, температура воздуха превышала 40 градусов, а показы переносились на раннее утро, дизайнеры неожиданно заговорили на языке легкости, воздуха, воды и новой формы мужской элегантности.

Если предыдущие годы мода отвечала на разговор о климате преимущественно декларациями об устойчивом развитии, то SS27 показал куда более глубокую трансформацию. Изменился не только набор материалов или цветовая палитра — изменилась сама идея того, каким сегодня должен быть элегантный мужчина.

На протяжении десятилетий мужская классика строилась вокруг понятий структуры и определенной эмоциональной дистанции. Хороший костюм должен был дисциплинировать тело, формировать силуэт и создавать ощущение контроля. Париж этого сезона предложил противоположную модель. Теперь элегантность становится мягкой, текучей и проницаемой.



Главным символом недели неожиданно оказалась вода

Практически каждый второй крупный показ так или иначе обращался к этому образу. Saint Laurent окутал моделей облаками водяного пара в знаменитой инсталляции художницы Фудзико Накая, превращая подиум в пространство между туманом и реальностью. Louis Vuitton построил грандиозную сценографию с гигантской океанской волной, ставшей одним из самых обсуждаемых арт-объектов недели. Даже там, где вода не присутствовала буквально, она ощущалась через ткани, движение и цвет. У Dries Van Noten вещи напоминали прохладный вечерний воздух после жаркого дня, а Hermès передавал ощущение свежести через перфорированную кожу, легкий трикотаж и почти невесомые конструкции.

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Легкие ткани

Не менее показательно изменился язык тканей. Если еще несколько сезонов назад роскошь демонстрировалась через плотность материала, сложность конструкции и тяжесть силуэта, то сегодня дорогим становится именно воздух.

Шелк, полупрозрачный шифон, жатый креп, тонкий трикотаж, технические ткани нового поколения, перфорированная кожа, облегченные костюмные материалы — практически каждая коллекция говорила об одном: настоящая роскошь больше не измеряется количеством ткани, а измеряется тем, насколько умно эта ткань работает вместе с телом.

Обволакивающие костюмы

Особенно интересно наблюдать, как поменялся костюм.

Пиджаки стали легче и свободнее, исчезли жесткие подплечники, появились мягкие плечевые линии, широкие брюки с высокой посадкой, длинные шорты, плащи без подкладки и различные способы подчеркнуть талию — от широких поясов до длинных шарфов. Даже обувь стала частью этой новой логики: вместо массивных форм дизайнеры все чаще предлагали тонкие лоферы, сандалии, мюли и гибридные модели, рассчитанные на реальную жизнь в городе летом, а не на красивый вид.

Saint Laurent оказался одним из тех домов, кто наиболее точно сформулировал новую чувственность и эротизм. Энтони Ваккарелло построил коллекцию вокруг идеи, что соблазнение больше не требует демонстративности. Полупрозрачные топы, открытые жилеты, костюмы светлых оттенков и свободные брюки выглядели одновременно очень сексуально и удивительно спокойно.

Автор фото: Yves Saint Laurent Автор фото: Yves Saint Laurent Автор фото: Yves Saint Laurent Автор фото: Yves Saint Laurent

Louis Vuitton под руководством Фаррелла Уильямса предложил совсем другой образ мужчины — денди-серфера, одинаково органичного и на побережье, и в мегаполисе. Мягкие костюмы сочетались с техническими элементами, напоминающими гидрокостюмы, а декоративная волна превратилась в метафору новой свободы. Правда, именно этот показ породил и одну из главных эко-дискуссий недели: насколько допустимо создавать столь масштабные водные инсталляции в период экстремальной жары. Несмотря на заявления бренда о замкнутом цикле использования воды, тема экологической ответственности неожиданно стала частью разговора о самой коллекции.

Автор фото: Louis Vuitton Автор фото: Louis Vuitton Автор фото: Louis Vuitton Автор фото: Louis Vuitton

Пожалуй, наиболее интеллектуальным оказался дебют Джонатана Андерсона в Dior Men. Вместо громкой революции дизайнер предложил тонкую перенастройку привычной классики. Традиционные узоры оказывались напечатанными вместо вытканных, вечерние костюмы потеряли официальность, а архивные коды дома стали современными визуальными цитатами.

Автор фото: Dior Автор фото: Dior Автор фото: Dior Автор фото: Dior

Dries Van Noten, напротив, сосредоточился на эмоциональной стороне одежды. Его коллекция стала настоящим гимном прохладе. Полупрозрачные рубашки, шелковые брюки-карго, легкие плащи и ткани, словно растворяющиеся в вечернем свете, создавали ощущение почти физического охлаждения. Это одна из редких коллекций сезона, где температуру можно было буквально почувствовать через изображение.

Автор фото: Dries Van Noten Автор фото: Dries Van Noten Автор фото: Dries Van Noten Автор фото: Dries Van Noten

Буйство контрастов

Совершенно иначе говорил о мужской элегантности Майкл Райдер в своей первой коллекции для Celine. Вместо одного идеального героя он предложил целую галерею характеров. Узкие брюки соседствовали с объемными моделями, строгие пальто — с почти театральными плащами, классический трикотаж — с расслабленными туниками. В идее коллекции заложена вариативность, которая позволяет самостоятельно собрать свою стилевую идентичность. Автор фото: Celine Автор фото: Celine Hermès вновь подтвердил репутацию дома, который умеет делать роскошные, но крайне убедительные вещи. Здесь практически не было эффектных жестов, зато каждая вещь демонстрировала высочайшую культуру конструкции. Перфорированная кожа, тончайшие трикотажи, свободные брюки с высокой посадкой и почти невесомые рубашки показывали, что настоящая роскошь не нуждается в демонстративности. Автор фото: Hermès Автор фото: Hermès

Wales Bonner продолжила исследовать тему повседневной элегантности, превращая обычные вещи в портретные образы. Бархат, лен, хлопок, шерсть и кожа существуют как единая система в коллекции, где повседневность неожиданно приобрела достоинство вечернего гардероба.

Автор фото: Wales Bonner Автор фото: Wales Bonner Автор фото: Wales Bonner Автор фото: Wales Bonner

Sacai завершила неделю коллекцией The New Classics (новая классика), предложив собственную интерпретацию современной классики. Традиционные мужские вещи проходили через серию деконструкций и гибридов. Интересный кейс, демонстрирующий, что мужская мода тоже может быть яркой.

Автор фото: Sacai Автор фото: Sacai Автор фото: Sacai Автор фото: Sacai

Если посмотреть на неделю целиком, становится очевидно, что дизайнеры удивительно редко говорили о трендах напрямую, больше говорили о температуре.

Жара стала не темой, а методом проектирования одежды. Она заставила переосмыслить материалы, крой, обувь, аксессуары и даже саму сценографию показов. Именно поэтому SS27 вряд ли запомнится как сезон какого-то одного силуэта или цвета. Скорее, он останется моментом, когда мужская мода признала очевидное: климат больше нельзя воспринимать как внешнее обстоятельство и из этого выросла совершенно новая модель мужской респектабельности. Сегодня элегантным оказывается не тот, кто способен выдерживать неудобство ради красивого образа, а тот, кто умеет выглядеть собранным без жесткости, чувственным без театральности и роскошным без демонстративной тяжести.

Вероятно, именно так и будут вспоминать Paris Mens Week SS27. Не как неделю красивых показов, а как момент, когда мужская мода окончательно перестала делать вид, будто климат — это внешний шум. Вода, воздух и легкость перестали быть сезонными метафорами и превратились в фундамент новой мужской элегантности.



Автор материала: Ангелина Проскурякова