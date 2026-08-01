Самые стильные свадьбы лета: от Иды Галич до Олеси Иванченко и Тейлор Свифт Свадебная мода долго жила по законам престижного спектакля, белых платьев и длинной фаты. Но кажется, этим летом кое-что изменилось.

Сегодня свадьба считается концептуальным событием. Невесты подбирают платье с учетом архитектуры пространства, костюм жениха почти всегда становится продолжением характера церемонии, а наряды гостей вписываются в заранее выбранную палитру. Даже кажущаяся непринужденность заранее просчитана стилистами, флористами и арт-директорами. Случайностей в кадре почти не осталось.

Самые обсуждаемые свадьбы этого сезона заметно различались по масштабу, географии и темпераменту, но все их объединяет недоверие и даже презрение к буквальной роскоши.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси: роскошно, но тихо

Пожалуй, самой ожидаемой свадьбой года для мира стала церемония Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. После нескольких недель слухов поклонники ожидали настоящего голливудского спектакля, но пара выбрала противоположную стратегию.

Торжество прошло тихо: по слухам, пара оформила отношения еще 2 июля в кругу близких; а 3 июля состоялось масштабное празднование на спортивной арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, но без лишних глаз. Телефоны гостей были заклеены, а близлежащие улицы перекрыты.

Что касается образа невесты, то Тейлор Свифт выбрала достаточно консервативное, классическое белое платье с вышивкой и длинную фату. Наряд был создан Dior под руководством Джонатана Андерсона. Костюм жениха также достаточно лаконичен, без излишеств.

Такой подход идеально отражает один из главных свадебных трендов последних лет: quiet luxury (тихая роскошь) постепенно вытесняет показную торжественность. Дорогие ткани, идеальная посадка, минимум декоративных элементов и отсутствие желания удивить любой ценой выглядят сегодня гораздо современнее, чем сложная архитектура платьев начала 2010-х.

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Не менее показательным оказался и дресс-код гостей. Вместо соревнования за самый эффектный выход приглашенные поддержали общую эстетику: приглушенные оттенки, натуральные ткани, классический tailoring (пошив или крой) и практически полное отсутствие экстраординарных нарядов. Всё же это была свадьба, а не Met Gala.

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Мистер Бист и Теа Бойсен: свадьба на частном острове без YouTube-шоу

От свадьбы Джимми Дональдсона, более известного как Мистер Бист, можно было ожидать чего угодно: многомиллионной постановки, сотен гостей и декораций размером с небольшой город. Все-таки его карьера построена на превращении денег и масштаба в развлечение. В личной жизни Дональдсон оказался куда сдержаннее. Вместе с Теа Бойсен он собрал около 70 близких на Некер-Айленде — частном острове Ричарда Брэнсона в Карибском море. Празднование растянулось на неделю со снорклингом, кайтсерфингом и островными вечеринками, а сама церемония осталась камерной.

В свадебном образе Бойсен камерности было уже меньше. Для церемонии она выбрала кастомное платье Nicole + Felicia Couture силуэта «русалка»: полупрозрачная основа, кружево, объемные цветочные аппликации и длинный шлейф. Получилась вполне классическая версия современной лакшери-невесты — с подчеркнутой фигурой и фактурой, рассчитанной на крупный план. Стилистом Бойсен выступил Джереми Ноиг. Дональдсон появился в Ralph Lauren: белый смокинговый пиджак с бутоньеркой, черные брюки и черная бабочка. Контраст работает особенно хорошо на фоне тропического пейзажа — строгая вечерняя форма здесь выглядит чуть менее официально, чем тот же комплект в бальном зале. И в целом пара не пыталась стилизовать свадьбу под обязательный beach wedding (пляжный свадебный стиль) только потому, что действие происходило на острове. Никакого льна, расстегнутых рубашек и нарочитой курортности: классический свадебный гардероб просто перенесли на Карибы. Самое интересное здесь все-таки противоречие между местом и масштабом свадьбы. Частный остров миллиардера, недельная программа и меню с вагю трудно назвать скромностью в привычном смысле. Но визуально праздник лишен той демонстративности, которую легко было бы ожидать от одного из крупнейших интернет-селебрити мира. Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Габриэтт и Мэтти Хили: антиневеста все-таки надевает белое

Свадьба Габриэтт Бехтель и Мэтти Хили 18 июля в Лос-Анджелесе стала, пожалуй, самым модным событием этого свадебного сезона. Место подходило героям идеально: Castillo del Lago — бывший особняк Мадонны 1920-х годов. Для церемонии заявили дресс-код old Hollywood glamour (гламур старого Голливуда), хотя в исполнении гостей он быстро приобрел более темный и слегка декадентский характер. Charli XCX и Джордж Дэниел, например, пришли в черном; Charli выбрала платье с рюшами, глубоким декольте и высоким разрезом. Но главным модным событием свадьбы закономерно стала сама Габриэтт. Модель, чей публичный образ годами строился на готике, гранже девяностых, тонких бровях, черном лайнере и коже, могла легко сыграть ожидаемую роль gothic bride (готичной невесты). Вместо этого она вышла замуж в белом — правда, белое платье выглядело так, словно классический свадебный гардероб успел пережить небольшую катастрофу. Все три образа для свадебного уик-энда создали Matières Fécales — это был первый свадебный заказ в истории авангардного бренда Ханны Роуз Далтон и Стивена Раджа Бхаскарана. Главное платье Gabriella выполнили из белой шелковой тафты: вручную заложенный корсетный лиф, тройной турнюр, шлейф и намеренно рваные края тюля. Сверху — фата Stephen Jones, на ногах — Christian Louboutin. На создание свадебного гардероба ушло больше четырех месяцев. Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Два остальных выхода развивали ту же историю. Для предсвадебного образа Matières Fécales переработали принадлежавшее Габриэтт винтажное черное платье Martin Margiela, добавив белый тюль; источником вдохновения стал «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы. После церемонии появилась уже другая Габриэтт: кожаный комплект с мехом и distressed-тюлем, дополненный сатиновой жокейской шляпой Stephen Jones. Получился свадебный гардероб, где каждый следующий образ постепенно отдаляется от привычного bridal и возвращает героиню к ее обычной модной территории.

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Мэтти Хили на этом фоне поступил разумно и не стал соревноваться с невестой: для церемонии он выбрал костюм Paul Smith. Здесь вообще хорошо видно, насколько устарела идея свадебной пары, которую необходимо буквально «сочетать». Габриэтт и Хили выглядят людьми из одного мира именно потому, что каждый остается собой.

Эта свадьба, пожалуй, точнее остальных формулирует главный свадебный тренд сезона. Индивидуальность теперь важнее соблюдения жанра. Даже белое платье, турнюр и фата могут выглядеть совершенно современно, если обращаться с традицией достаточно свободно.



Ида Галич: минималистично, но весело

Перейдем к российским звездам. Если еще недавно российские звездные свадьбы ассоциировались прежде всего с гламуром и определенным перформансом, то церемония Иды Галич стала примером совершенно другого подхода.

Вместо традиционного образа «принцессы» — лаконичный силуэт, чистые линии и минимум декора. В центре внимания оказывается локация, природная красота, сама фигура молодоженов, качество кроя нарядов и пропорции. Отдельно стоит рассмотреть головной убор: вместо классической фаты невеста предпочла расшитый бисером головной убор, визуально напоминающий чувашскую тухью — традиционный женский головной убор, украшенный, как правило, монетами, драгоценностями и сложной вышивкой.

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Дресс-код гостей также оказался максимально современным. Свобода интерпретации в тотал блэк. А на второй день празднования как референс для вдохновения гостям предложили клип Димы Билана «Пьяная любовь». Это отражает еще одну тенденцию последних сезонов: организаторы все чаще задают настроение праздника, а не диктуют конкретные фасоны.

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Олеся Иванченко и Максим Заяц: свадьба без прогрева

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Еще одна свадьба, которая идеально вписывается в настроение этого лета, случилась буквально на днях. 25 июля ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко вышла замуж за комика Максима Зайца, с которым встречается с 2023 года. О помолвке пара публично не рассказывала, поэтому новость появилась почти без предупреждения: в день церемонии Иванченко просто опубликовала свадебную фотографию с подписью «Мы сегодня женимся, а вы че?». На первых опубликованных кадрах Олеся появляется в корсетном белом свадебном платье и длинной фате, Максим — в классическом костюме. Образы выглядят лаконичными, но их всё равно хочется разглядывать. Пока что пара не раскрыла дизайнеров и подробности свадебного гардероба, поэтому здесь интереснее рассмотреть саму подачу. Для человека, чья публичная карьера тесно связана с интернетом, Иванченко выбрала удивительно старомодный в хорошем смысле способ сообщить о свадьбе: сначала выйти замуж, потом рассказать об этом аудитории. Даже сама церемония, судя по появившимся видео, прошла в камерной атмосфере. На фоне свадеб, которые начинают существовать в соцсетях за месяцы до самой даты — с помолвочным кольцом, референсами, девичником и постепенным раскрытием образов, — эта внезапность выглядит свежо. Иванченко и Заяц до последнего оставили свадьбу внутри собственной жизни, а публика получила уже свершившийся факт.

Матвей Сафонов: футболисты окончательно стали новой фешен-аудиторией

Еще десять лет назад стиль профессиональных футболистов редко становился предметом модных дискуссий. Сегодня ситуация изменилась кардинально.

Свадьба Матвея Сафонова вновь показала, насколько серьезно современное спортивное сообщество относится к визуальному языку подобных мероприятий. Здесь практически не осталось случайных деталей: идеально скроенные костюмы, продуманные аксессуары и единая эстетика всей церемонии.

Нельзя не отметить красивую задумку нарядов: невеста и жених были в белом, а гости — в чёрном. Такой ход подчеркнул контраст и сделал мероприятие визуально интереснее, а также выделил виновников торжества на фоне гостей и минималистичного интерьера.

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Что объединяет все свадьбы этого лета

В итоге белый этим летом действительно больше не обязателен — хотя большинство невест от него так и не отказались. Гораздо интереснее изменилось отношение к самому свадебному канону. Габриэтт берет белую тафту, турнюр и фату, но превращает их в продолжение собственной готической эстетики; Ида Галич соединяет минималистичное платье с головным убором с этническими мотивами, а на следующий день устраивает нарочито китчевую вечеринку в духе «Горько»; Теа Бойсен остается в пространстве классического bridal, перенося его на частный карибский остров. Даже свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, прошедшая в Madison Square Garden примерно с тысячей гостей и в кастомных образах Dior Джонатана Андерсона, при всем своем масштабе оказалась удивительно закрытым событием: телефоны гостей изымали, а детали церемонии тщательно скрывали от публики.

Пожалуй, именно свобода обращения с правилами и стала главным свадебным трендом сезона. Один и тот же канон теперь можно довести до театральности, деконструировать, стилизовать под девяностые или исполнить почти буквально. Дресс-код тоже работает скорее как часть сценария: гламур старого Голливуда у Габриэтт и Мэтти Хили, черный фон для белых образов на свадьбе Сафонова, классическая вечерняя одежда посреди Карибов у Мистера Биста. У каждой пары появляется собственная версия того, как вообще должна выглядеть свадьба.

Поэтому главные свадьбы лета запоминаются не количеством цветов и не длиной шлейфа. Самые удачные из них легко узнать даже по одному кадру. И, возможно, сегодня это лучший комплимент свадебному образу: он мог принадлежать только этим людям и только этой свадьбе.

Автор материала: Ангелина Проскурякова