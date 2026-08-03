Петр Рыков: «Меня привлекают личности, которых нельзя оценить однозначно» Поговорили с актером о его модельном прошлом, отношении к Маяковскому, про «Холоп 3» и новый сезон «Кордона».

Петра Рыкова вы знаете по множеству ролей в российских фильмах и сериалах: «Кракен», «Литвяк», «В тур с Иванушками» и во многих других. Совсем скоро, например, с ним выйдет третий сезон «Кордона» на ТВ-3. Более внимательные поклонники, возможно, упомянут о его участии в музыкальной группе «Камень».

Только вот прежде, чем стать актером и гитаристом, он выходил на подиумы Милана, Парижа и Нью-Йорка, работал с мировыми люксовыми брендами. О том, что привело Петра из модельного бизнеса в мир кино, а также о коллегах, ролях и предпочтениях в работе – в эксклюзивном интервью для GALA.

— Вы много лет были моделью на самых крупных показах. А как вообще попали в этот мир? — После института я решил попробовать себя в модельном бизнесе. Получилось так, что очень быстро эта работа стала международной: Милан, Париж, Нью-Йорк, Токио... Несколько лет я жил буквально между разными странами и показами. Но я всегда воспринимал моделинг именно как профессию. Это огромная дисциплина, постоянные кастинги, перелёты, конкуренция. И, наверное, именно этот опыт потом очень помог мне уже в актёрской работе. — Какой город вас впечатлил сильнее всего? — Каждый из этих городов по-своему интересен. Париж — своей историей, Милан — атмосферой, Токио вообще похож на другую планету. Но если говорить о месте, где мне было по-настоящему комфортно, то, наверное, это Нью-Йорк. Там невероятная энергия, всё постоянно находится в движении, и за этим очень интересно наблюдать. Хотя со временем я понял, что мне всё-таки ближе более спокойные места. Наверное, поэтому сейчас меня гораздо сильнее впечатляют не мегаполисы, а северная природа, небольшие города и возможность просто немного замедлиться. — Мы общались с Александром Мизевым, который тоже сначала был моделью, а потом стал актёром. Он разочаровался в моде. А как вы сейчас относитесь к миру моды? — Я не могу сказать, что разочаровался. Просто это уже пройденный этап моей жизни. Моделинг очень многое мне дал: дисциплину, опыт, возможность увидеть мир, познакомиться с интересными людьми. Но со временем я понял, что мне всё-таки гораздо важнее рассказывать истории, а не демонстрировать одежду. Поэтому актёрская профессия оказалась мне ближе. При этом к миру моды у меня осталось большое уважение. Когда всё сделано талантливо и профессионально, это тоже настоящее искусство. Автор фото: Пресс–служба телеканала ТВ-3

— Страшно было бросать такую профессию, где платят хорошие деньги, возят по лучшим городам планеты?

— Наверное, любой серьёзный поворот в жизни связан с сомнениями. Но страха как такового не было. Просто в какой-то момент я понял, что моделинг дал мне всё, что мог, и захотелось двигаться дальше. Да, это была интересная работа, возможность увидеть мир, получить уникальный опыт. Но если чувствуешь, что твоё место уже в другом, долго держаться за прошлое, наверное, не имеет смысла. В актёрской профессии я нашёл то, чего мне не хватало, — возможность рассказывать истории и постоянно открывать для себя что-то новое.

— Насколько для вас важна одежда и внешний вид? Какие любимые бренды?

— Внешний вид, конечно, имеет значение, но для меня важнее всего, чтобы одежда была удобной и не отвлекала от жизни. Я никогда особенно не гнался за логотипами или трендами. Мне ближе спокойные, хорошо сделанные вещи, которые можно носить много лет. Но если хотите, чтобы я назвал какие-то бренды, то мне нравится подход SHU и Krakatau — за функциональность и лаконичность. В целом я скорее выбираю не бренд, а конкретную вещь. Если она качественная и хорошо сидит, этого вполне достаточно.

— Вы поступили во ВГИК в 28 лет. Многие в таком возрасте испугались бы кардинально менять свою жизнь, ещё и поступать в вуз, где всем по 18–20 лет. Каково вам тогда было?

— Если честно, о возрасте я тогда думал меньше всего. Когда понимаешь, что хочешь заниматься другим делом, уже не так важно, сколько тебе лет. Важно, готов ли ты начать всё сначала. Конечно, поначалу было непривычно. Многие однокурсники были значительно младше меня. Но довольно быстро это перестало иметь какое-либо значение. Мы все пришли учиться одной профессии, и возраст здесь ничего не решает.

Наверное, предыдущий жизненный опыт даже помог мне. Я уже понимал, что такое дисциплина, ответственность и ежедневная работа. А в нашей профессии это, как мне кажется, не менее важно, чем талант.

— Каждый год в России выпускаются тысячи актёров, для большинства нет работы в кино. Кто-то говорит, что решает только удача. Вы, будучи актёром с большим количеством успешных проектов, что думаете на этот счёт?

— Мне кажется, удача, конечно, существует. Но она ничего не даёт человеку, если он к этому моменту не готов. Можно получить шанс, но дальше всё равно придётся доказывать, что ты оказался на своём месте не случайно.

Вообще наша профессия — это марафон, а не спринт. Здесь очень важно терпение. Нужно продолжать работать, даже когда кажется, что ничего не происходит. Я сам пришёл в профессию довольно поздно и никогда не рассчитывал на какой-то счастливый билет. Всё, что у меня есть сегодня, — это результат большого количества работы и людей, которые однажды поверили в меня. Думаю, без одного не бывает другого.

— Как вы считаете, был ли у вас переломный момент, удачный случай в вашей карьере, после которого всё полетело вверх?

— Наверное, нет. У меня не было ощущения, что одна роль или один случай вдруг всё изменили. Скорее это была длинная дорога, на которой каждый следующий проект постепенно открывал новые возможности.

Я вообще не очень верю в историю про счастливый билет. Конечно, удача существует, но рассчитывать только на неё нельзя. Мне кажется, карьера складывается из большого количества правильных решений, постоянной работы и людей, которые однажды готовы тебе довериться. Именно так это было у меня.

— Скоро в эфире ТВ-3 стартует «Кордон». Какие главные нововведения будут в третьем сезоне сериала? — Мне кажется, самое главное изменение — это то, что история стала гораздо более личной. Если раньше Дымов в первую очередь боролся с внешними обстоятельствами, то теперь ему предстоит разобраться с самим собой. После всего, что произошло, ему придётся заново искать опору, учиться доверять людям и принимать очень непростые решения. При этом зрителей ждёт всё, за что полюбили «Кордон»: новые расследования, погони, перестрелки и неожиданные сюжетные повороты. Но мне кажется, именно человеческие истории в новом сезоне выходят на первый план. Благодаря этому ставки становятся выше, а переживания за героев — сильнее. — Чем для вас «Кордон» отличается от других детективов-боевиков? — Мне кажется, прежде всего тем, что это история не про преступления, а про людей. Детективная линия здесь очень важна, но она никогда не существует сама по себе. За каждым расследованием стоят человеческие судьбы, отношения, сложный выбор. И ещё, конечно, сам Дымов. Он не супергерой и не человек без страха. Он ошибается, переживает, теряет близких, но всё равно остаётся верен своим принципам. Думаю, именно поэтому зрители ему верят. Для меня это и есть главное отличие «Кордона» от многих других проектов этого жанра. — Детектив — наверное, самый любимый жанр у зрителей. А как вы к нему относитесь? Какие у вас любимые? — Я очень люблю детективы. Наверное, потому что это жанр, который держится не только на интриге, но и на характерах. Если расследование существует само по себе — этого мало. Гораздо интереснее, когда через него раскрываются люди. Из любимых фильмов я бы назвал «Французский связной». Ещё очень люблю «Сиротский Бруклин» — это замечательная история, в которой детектив сочетается с сильной человеческой драмой. Вообще мне нравятся фильмы, где жанр становится лишь способом рассказать историю о человеке. Именно такие картины запоминаются надолго. — Съёмки «Кордона» проходят в деревне. Вас это как-то перезагружает? — Да, безусловно. После Москвы это совсем другой ритм жизни. Там гораздо больше тишины, воздуха, природы. В какой-то момент начинаешь замечать вещи, на которые в городе просто не хватает времени. Наверное, именно поэтому мне всегда нравится возвращаться на съёмки «Кордона». За эти годы Новгородская область стала для меня по-настоящему родным местом. Там действительно получается немного замедлиться, выдохнуть и сосредоточиться на работе. Автор фото: Пресс–служба телеканала ТВ-3

— Вы как актёр больше предпочитаете необычные экспедиции подальше от Москвы или съёмки в павильонах?

— Мне, наверное, ближе экспедиции. Когда работаешь в настоящих местах, это всегда добавляет истории жизни. Природа, погода, пространство — всё начинает работать на роль, и это невозможно полностью воссоздать в павильоне.

Хотя я бы не стал противопоставлять одно другому. Павильон даёт больше контроля, экспедиция — больше неожиданностей. Просто лично мне очень нравится ощущение, когда проект становится ещё и небольшим путешествием. Наверное, именно поэтому «Кордон» для меня — особенная история.

— Недавно в кино прокатывали «Литвяка». Как вам съёмки в этом проекте и погружение в эпоху Великой Отечественной войны?

— Для меня это был очень важный опыт. Военные истории вообще требуют особой ответственности, потому что за ними стоят реальные люди и реальные судьбы. Когда начинаешь погружаться в материал, понимаешь, какой невероятной ценой всё это было достигнуто.

В «Литвяке» я сыграл Алексея Соломатина — человека, который действительно существовал. Для меня было важно не просто сыграть лётчика, а попытаться понять его как человека. Иногда для этого достаточно нескольких фотографий, взгляда, какого-то жеста — и постепенно начинаешь чувствовать своего героя. После этой работы у меня появилось ещё большее уважение к военным лётчикам и к людям того поколения в целом.

Автор фото: Пресс–служба телеканала ТВ-3 — Насколько съёмки в исторических проектах отличаются от обычных для вас? — Историческое кино требует гораздо более тщательной подготовки. Здесь важно не только выучить текст и разобраться в характере героя, но и почувствовать эпоху, понять, как тогда жили люди, о чём думали, как разговаривали, как двигались. При этом всегда ощущаешь большую ответственность. Если речь идёт о реальных событиях или реальных людях, хочется быть максимально честным по отношению к их памяти. Мне кажется, именно поэтому исторические проекты требуют от актёра особой внутренней собранности и внимания к деталям. — Как вам работа с Евгением Ткачуком? — Для меня это было большим удовольствием. Женя — актёр с потрясающей фантазией и очень редкой внутренней свободой. Я уже говорил, что считаю его одним из тех людей, которых без всяких оговорок можно назвать настоящими актёрами. Он всегда существует в кадре очень точно и при этом совершенно непредсказуемо. Работать с такими партнёрами — большое счастье. Они заставляют тебя самого быть более собранным, внимательным и каждый раз искать что-то новое. Мне кажется, именно благодаря таким встречам и растёшь в профессии. — Мы уже посмотрели «Холоп 3», и сцены с вами в фильме одни из самых драйвовых. Расскажите, каково вам было сниматься в этом фильме? — Спасибо, приятно слышать! На самом деле это был очень интересный опыт. У «Холопа» вообще особая энергетика — здесь много юмора, экшена, масштабных постановочных сцен, и всё это требует очень точной командной работы. Мне всегда нравятся проекты, в которых можно попробовать что-то новое, и «Холоп 3» как раз из таких. Конечно, особенно запоминаются сцены с трюками и большим количеством действия. Такие эпизоды требуют серьёзной подготовки, но именно они потом приносят огромное удовольствие. Когда вокруг сильная команда и есть доверие друг к другу, даже самые сложные съёмочные дни проходят легко и приятно. — Как проходила работа с режиссёром Климом Шипенко и Милошем Биковичем? — С Климом очень интересно работать. Он точно понимает, какой результат хочет получить, но при этом всегда оставляет актёру пространство для поиска. Мне такой подход очень нравится, потому что кино всё-таки рождается в совместной работе. С Милошем тоже было легко. Он очень профессиональный партнёр, внимательный, с отличным чувством юмора. На площадке всегда чувствовалась хорошая атмосфера, а это очень помогает, особенно когда снимаешь сложные или насыщенные экшеном сцены. Мне кажется, именно из таких вещей потом и складывается хороший фильм.

— В «Хрониках русской революции» вы играли Маяковского. Расскажите, как вы готовились к такой роли?

— Для меня это была очень ответственная работа. Всё-таки Маяковский — фигура огромного масштаба, и здесь невозможно ограничиться только сценарием. Конечно, я читал его стихи, письма, воспоминания современников, смотрел фотографии, пытался почувствовать не только внешний образ, но и внутреннюю энергию этого человека.

Вообще возможность работать над таким материалом и тем более в проекте Андрея Кончаловского — уже большое счастье. Если честно, в «Хрониках русской революции» я был готов сыграть кого угодно. Но тем интереснее было прикоснуться именно к личности Маяковского — человека, которого до сих пор невозможно воспринимать равнодушно.

— После подготовки и съёмок вы как-то по-другому стали воспринимать одного из главных поэтов нашей страны?

— Да, наверное. Когда начинаешь готовиться к такой роли, постепенно перестаёшь воспринимать Маяковского как памятник из школьного учебника. Начинаешь видеть в нём живого человека — очень талантливого, очень сложного, противоречивого, со своими сомнениями, внутренними конфликтами и невероятной энергией.

Мне кажется, это вообще самое ценное в работе над историческими персонажами. Ты перестаёшь смотреть на них как на мифических героев и начинаешь понимать, что они были такими же людьми, просто им выпало жить в совершенно необычное время. Именно это делает подобные роли по-настоящему интересными.

— Вам было бы интересно вернуться к роли Маяковского, но уже в проекте, который полностью посвящён поэту? — Безусловно! Мне кажется, это настолько масштабная и сложная личность, что одной роли всегда будет мало. Чем больше читаешь о Маяковском, тем яснее понимаешь, насколько он — был многогранным человеком. В нём удивительным образом сочетались огромный талант, внутренняя сила и очень большая уязвимость. Если бы появился серьёзный проект, который действительно стремился бы разобраться в личности Маяковского, а не просто пересказать известные факты его биографии, мне было бы очень интересно снова к нему вернуться. Думаю, это тот образ, который каждый раз можно открывать заново. — Есть ли ещё какие-то исторические личности, которых вам было бы интересно сыграть? — Наверное, для меня важнее не имя, а сам человек. Мне интересны сложные личности, в которых нет однозначности. Те, кого невозможно разделить на «хороших» и «плохих», потому что именно такие герои обычно оказываются самыми живыми. Автор фото: kino-teatr.ru

Если говорить о конкретных фигурах, то, конечно, было бы интересно прикоснуться к образам людей искусства. Мне кажется, в их судьбах всегда очень много внутренней борьбы, а актёру такие роли особенно интересны. Но в любом случае всё начинается с хорошего сценария. Если есть сильная история, то уже не так важно, кого именно ты играешь.

Например, Александр Колчак — очень сложная и противоречивая фигура, в которой до сих пор много вопросов. Или Антон Чехов — совсем другой масштаб и другой темперамент, но тоже невероятно интересный человек. Но всё равно решающим остаётся сценарий. Даже самая выдающаяся историческая фигура не получится без сильной истории.

— Мы как-то общались с вашим агентом Алесей Вельяминовой про то, насколько важен такой человек в карьере актёра. А как вы думаете, насколько большую роль в судьбе актёра играет его агент?

— Мне кажется, хороший агент — это очень важный человек. Но никакой агент не сможет построить карьеру за актёра. Он может открыть дверь, предложить интересный проект, взять на себя огромное количество организационных вопросов, но дальше всё зависит уже от тебя.

Вообще это история про доверие. Когда рядом человек, который хорошо понимает тебя, твои принципы и то, какие проекты тебе действительно нужны, работать становится гораздо спокойнее. Пользуясь случаем, хочу сказать Алесе большое спасибо за профессионализм, поддержку и огромное терпение. Мне очень повезло с агентом, и я это действительно ценю.

— Регулярно в фильмах показывают ваше тело без одежды. Раскройте, пожалуйста, секрет такой хорошей физической формы. Что вы едите, каким спортом занимаетесь?

— Надеюсь, голову мою там тоже показывают, а то вот так снимаюсь, и даже не знаю, что там остаётся после монтажа (смеётся). На самом деле никакого секрета здесь нет. Мне кажется, хорошая форма — это не результат каких-то жёстких ограничений, а скорее образ жизни. Я стараюсь регулярно заниматься спортом, слежу за питанием, высыпаться получается не всегда, но тоже стараюсь.

При этом не могу сказать, что живу по строгому режиму или никогда не позволяю себе что-то вкусное. Просто во всём стараюсь соблюдать меру. А если впереди сложные съёмки, где нужно быть в особенно хорошей форме, тогда уже более внимательно отношусь и к тренировкам, и к рациону. Всё довольно прозаично: дисциплина и регулярность работают лучше любых чудесных методов.

Автор фото: Пресс–служба телеканала ТВ-3 Автор фото: Пресс–служба телеканала ТВ-3

— Если человек не видел с вами ни одного проекта, то что вы бы посоветовали ему посмотреть в первую очередь?

— Наверное, сейчас я бы посоветовал начать с третьего сезона «Кордона», который стартует 20 июля на ТВ-3. Мне кажется, за эти годы Дымов стал одной из самых важных моих ролей, и именно в новом сезоне ему предстоит пройти через самые серьёзные испытания. Мне часто говорят, что это мой самый народный герой — мне такая оценка приятна.

А дальше я бы предложил посмотреть что-то совсем другое — например, «Литвяка» или «Хроники русской революции». Мне всегда интересно, когда роли не похожи друг на друга. Наверное, именно так лучше всего можно познакомиться с актёром.



Авторы материала: Роберт Зарипов, Ратмир Потапов