Фильм «Шурале» с Максимом Матвеевым и Алиной Насибуллиной: что с ним не так? Разбираем проект про духа леса из татарского фольклора, где в главных ролях Рузиль Минекаев, Хаски, Сергей Гилев, Роман Михайлов и Геннадий Блинов.

7 мая состоится премьера авторского фильма «Шурале». Для тех, кто не знает – это мифическое существо, дух леса, леший в татарском, башкирском, чувашском и марийском фольклоре. Его изображают как враждебное существо: Шурале может сбивать путников с дороги или защекотать человека до смерти. Ему посвящена известная поэма татарского поэта Габдуллы Тукая. И вот в 2026 году выходит фильм с таким же названием, который на самом деле не столько про Шурале, сколько про лес и его магию.

Айша (Алина Насибуллина) готовится к свадьбе, но у нее пропадает брат Тимур (Геннадий Блинов), и она возвращается в родную деревню, чтобы найти его. Там ей придется столкнуться со своим прошлым и тайнами леса.

Алина Насибуллина не только исполняет главную роль фильма, она же его сценарист и режиссер. Для девушкио это дебют в полнометражном кино. До этого Алина сделала несколько короткометражных работ и безумно известный клип «Пыяла», который она называет трейлером к «Шурале». Как актриса Насибуллина снималась в фильме «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» и «Бери да помни». Ее соавтор – Игорь Поплаухин («Время года зима»), выиграл приз «Конкурс студенческих фильмов» на Каннском фестивале. «Шурале» занимались студии «Босфор» и «Вольга», которые производят много авторских проектов в России. Среди продюсеров Иван Яковенко ( «Здесь был Юра» ).

Несмотря на то, что проект авторский, здесь довольно много именитых актеров: Максим Матвеев, Геннадий Блинов («Библиотекарь»), Рузиль Минекаев , Сергей Гилев, Елена Руфанова («Великая»), режиссер Роман Михайлов («Путешествие на солнце и обратно»), Хаски ( «Коммерсант» ).

Актерское прошлое (и настоящее) Насибуллиной явно сквозит через экран. Большое внимание уделяется тому, что и как должен сыграть каждый актер. В этом фильме сборище ярких ролей. Конечно, в центре композиции героиня Насибуллиной, и это самая сложная роль, которую интереснее всего играть. Выделяется здесь также и Гилев, у которого персонаж простой, хамоватый мужичок в тюбетейке. Такого перформанса от Сергея зритель вряд ли видел. Максим Матвеев – это Максим Матвеев. Если вы любите его предыдущие работы, то и здесь вас все устроит. Немного обидно, что у Рузиля Минекаева довольно невзрачная роль, по сравнению с другими.

Важно сказать, что многие актеры заговорили на татарском языке, хоть и немного, но все же. Понятное дело, что у них не то произношение, как у носителей языка, но критиковать их за это, на мой взгляд, странно. Этот факт, наоборот, вызывает только уважение. Кстати, часть фильма снимали в Татарстане.

Самая большая проблема проекта – это сценарий. Если честно, это даже и сценарием сложно назвать. Здесь невероятно мало причинно-следственной связи, события происходят просто так. Герой пошел в лес, герой вышел из леса. Бандиту дали денег, бандит вернул деньги. И так во всем. В «Шурале» хромает цельное повествование, оно очень неровное и рваное. Будто смотришь нарезку несвязанных сцен, а не полноценное произведение. К персонажам зрителя не подключают, нет сочувствия и переживания. Ты не болеешь за Айшу, чтобы она нашла Тимура. Тебе неинтересно даже, что вообще с этими героями случится дальше. Создатели говорили, что «Пыяла» – это трейлер к «Шурале». Но на самом деле «Шурале» – это растянутый клип «Пыяла» на 90 минут. Хоть картина длится всего полтора часа, по ощущениям где-то в три раза дольше. Все выглядит очень-очень затянуто.

При этом здесь есть пару действительно интересных сцен, которые вызывают бурю эмоций и интереса. Все они связаны с героиней Насибуллиной, где актриса очень хорошо справляется со своей задачей. В них есть элементы боди-хоррора, что-то похожее на «Одно целое» – тебе и мерзко, и интересно, и тревожно. Круто, что они есть. Плохо, что их две-три на 90 минут.

Название «Шурале» очень обманчивое на самом деле. Уверен, что огромное количество людей разочаруются, когда придут посмотреть на историю о лешем, духе леса из татарской и башкирской мифологии. Режиссер говорила о том, что изначально в проекте никакого Шурале не было, он появился сильно позже. И это ощущается, потому что в фильме его образ раскрыт преступно минимально. Если бы не одна из последних сцен, то я никогда в жизни не подумал бы о том, что этот фильм связан с лешим. Может обмануть жанр «фэнтези», который есть в описании проекта. Здесь примерно один процент чего-то фэнтезийного.

У «Шурале» довольно красивый визуал. В спокойных сценах можно наслаждаться лесом, природой композицией кадра. А в динамичных моментах очень много супер трясущейся камеры. Прям очень много. И здесь все будет на любителя. Для многих это слишком, ничего непонятно, просто шум какой-то. Но лично мне такое решение показалось довольно интересным. При ограниченном бюджете этот прием передает нужные ощущения и эмоции.

Фильм, мягко говоря, очень самобытный. Лес как один из персонажей, возможно, кому-то отдаленно напомнит «Антихриста» или даже «Лабиринт Фавна». А вот странное и отстраненное поведение главной героини у меня породило ассоциацию с «Меланхолией». Только вместо Кирстен Данст у нас Алина Насибуллина, а вместо Ларса фон Триера… снова Алина Насибуллина.

Фанаты артхауса обожают часами обсуждать скрытые смыслы, знаки-символы, искать библейские отсылки. Многие записывают трехчасовые лекции про это, а остальные после просмотра, когда ничего не поняли, идут смотреть их видео. Такие люди прощают скуку и нудятину ради каких-то невероятных размышлений и мыслей автора. Что может сказать «Шурале»? Да как будто бы ничего внятного. Здесь вроде и есть темы таинственного леса, мистики, чего-то иррационального, но без интересных размышлений или необычного взгляда. Я уверен, что поверх фильма можно придумывать все что угодно. Но ощущение, что изначально идея в проект не заложена.