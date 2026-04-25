Мария Кожевникова: «Любите себя – все девушки красивы» Как совмещать карьеру и семью? Об этом поговорили с актрисой Марией Кожевниковой.

«Универ» – сериал, на котором выросло целое поколение. И, конечно, все мы помним красивую и обаятельную блондинку Аллочку, которую сыграла Мария Кожевникова. Спешим обрадовать: она вновь вернется на экраны в «Универ. Молодые». В эксклюзивном интервью для GALA актриса рассказала о легендарном возвращении в «Универ» и поделилась главным секретом красоты для женщин.

– Почему сериал «Универ» в свое время так сильно зацепил аудиторию?

– Потому что «Универ» – это про жизнь и про всех тех, кого мы знаем. Во-первых, в нулевые это был один из немногих ситкомов, который не был адаптирован под российский формат с зарубежного, а написан специально для российского зрителя. А во-вторых, он про всех нас, и такие истории у каждого в жизни были. Всё бралось из жизни. Когда я готовилась к роли, ходила по ресторанам и клубам, чтобы нащупать характерные черты своей героини. Кстати, там я познакомилась с одной девушкой из Череповца, у которой и позаимствовала «цоканье» для Аллы.

– На кого рассчитан нынешний сериал: на повзрослевших фанатов или на тех, кто вообще не знал оригинала?

– Думаю, что на повзрослевших фанатов и тех, кто следит за жизнью актёров сериала «Универ». Да, конечно, он будет интересен и тем, кто никогда не смотрел сериала, но, думаю, таких людей уже почти не осталось. Будет много отсылок, пасхалок, смешных шуток из жизненного контекста — не только героев, но и актёров. Так что если вам посчастливилось увидеть предыдущие части, то вы получите вдвойне больше удовольствия от просмотра.

– Что изменилось в образе Аллы по сравнению с первыми сезонами?

– Могу сказать, что почти всё, включая стиль. Больше Аллочка не носит яркий макияж и то розовое платье, она сменила их на строгую классику. Алла очень изменилась. В молодости она мечтала о том, чтобы покорить Москву своей красотой, но, как это часто бывает в жизни, всё сложилось по-другому — пришлось покорять Москву иначе.

Для меня были очень важны эти внутренние изменения героини, потому что сейчас Алла стала более близка к Марии Кожевниковой, чем тогда. Мне, да и нам всем, поначалу было тяжело нащупать наши роли. Внутри нашей съёмочной команды даже был небольшой инцидент по этому поводу. Но мы собрались, и всё получилось.

Надеюсь, зрителю понравится, как сейчас говорит молодёжь, «новая эра» Аллы. Я за чистый русский язык, но кажется, именно эта фраза больше всего сюда подходит. И я надеюсь, что зритель разглядит в ней ту добрую и нежную девчонку (особенно когда проскользнёт её любимое слово, которое она так часто говорила в молодости), которой она всё ещё остаётся.

– Вы многодетная мама: как удается совмещать карьеру и семью?

– Это непросто. Особенно когда твои сыновья далеко не тихони, могут и поругаться, и подраться. Я уже говорила, но буду всегда это повторять: дети — это большой труд и огромное счастье. Но мне повезло, что у меня есть помощники - любимый муж, моя мама и няня. Сейчас старшие повзрослели, стали более самостоятельными и живут по своему графику. Я немного выдыхаю, и у меня появилось больше свободного времени. Преклоняюсь перед работающими многодетными мамами, которые не имеют возможности оставить карьеру и посвятить себя семье.

– Вы недавно были тренером детской футбольной команды – расскажите подробнее об этом опыте. – Это было потрясающе! Я стараюсь развиваться в разных направлениях, и как бывшая спортсменка, мама спортсменов и человек, выросший в кругу спортсменов, могу сказать, что, конечно, быть тренером — тяжкий труд! Ты ведь не просто отрабатываешь технику вместе с ними, ты должен быть их наставником и сильной психологической опорой, чтобы игроки твоей команды всегда верили в свою силу и победу. Всё ведь начинается с головы, с мыслей — и это тоже задача тренера. И сознание нужно прокачивать так же, как и мышцы. Это было классно! Я горжусь нашими малышами, несмотря на то, что игра сложилась не в нашу пользу. По счету мы играли с сильной командой и вели в счете 4:3, но так бывает – одна ошибка привела к поражению. Это был суперматч! Ребята были полны решимости, смелости и желания. Так что я благодарна за все эмоции, которые получила. Мне понравилось, что на турнире была очень позитивная спортивная атмосфера. Не было ни ругани, ни агрессии в духе «добей его» — а ведь такое мы часто слышим и видим на матчах. А главное — очень много людей, которые получают удовольствие просто от процесса, а не только от результата: и мальчишки-футболисты, и их родители. Было полно улыбок и поддержки. – В нулевых вас называли одной из самых красивых женщин России. В пик популярности «Универа» как вы относились к себе – нравились или часто критиковали? – Мне очень приятно такое слышать! Как бывшая спортсменка, могу сказать, что я довольно самокритичный человек, но в большей степени это касается моих поступков. Для меня всегда была важна не внешняя красота, а здоровье. Потому что если человек здоров, у него позитивный настрой, он доброжелателен и счастлив — он автоматически становится красивым и привлекательным. Я всегда выступала за естественную красоту. Очень многое решается дисциплиной: спортом, питанием и уходом. Поэтому любите себя — все девушки красивы: и та, у которой нос с горбинкой, и та, которая считает, что немного поправилась из-за любви к сладкому. Главное — энергия! – В чем, на ваш взгляд, секрет успешной женщины? – Наверное, я не скажу ничего нового и не раскрою никакого секрета, но самые главные правила — это всегда верить в себя и свои силы, а ещё заниматься тем, к чему тебя тянет и что тебе действительно интересно и важно. Быть честной с собой в этом. Если эти два фактора совпадают, то успех гарантирован. И как минимум вы получите удовольствие от процесса, а не только от результата. Автор фото: пресс-служба ТНТ

– Вы ведете насыщенную рабочую и социальную жизнь – каких правил придерживаетесь, чтобы не уставать?

– А я устаю! У меня много проектов и направлений, в которых я развиваюсь, а ещё я мама четверых мальчиков. Поэтому не уставать просто невозможно. Но всё это меня, наоборот, наполняет и делает счастливой, а счастье — это, наверное, лучшее топливо для энергии.

Если говорить о правилах, то у меня их немного. Например, я стараюсь слушать себя и не перегружать там, где уже чувствую предел. Очень важно уметь вовремя остановиться и переключиться — даже если кажется, что ещё чуть-чуть можно потерпеть. Это как раз то, что потом приводит к выгоранию.

– Что, по-вашему, нужно современной российской женщине, чтобы успешно развивать карьеру?

– Я думаю, только одно, причём не важно, женщина вы или мужчина — значимо лишь твоё искреннее желание сделать что-то полезное для людей.

– Вы поддерживаете социально значимые проекты, такие как «Кризисный центр помощи женщинам и детям» на Дубках, и недавно делились мыслями о забое скота в Сибири. Как вы справляетесь с негативом, который видите вокруг?

– Очень важно уметь абстрагироваться от всего, что происходит. За время своей политической деятельности я разочаровалась во многих вещах и увидела их изнанку. Главное — продолжать бороться и не соглашаться с тем, что тебе кажется несправедливым. А ещё главное — люди рядом. В моей жизни есть человек, которого я очень люблю и в которого верю. Это мой любимый муж. Без его поддержки я просто не могу существовать — ни просыпаться, ни засыпать, ни жить, ни думать…

– Какой из ваших социальных или благотворительных проектов вы считаете самым важным и почему?

– Я считаю те проекты важными, где я принесла пользу людям, даже если не получилось что-то на законодательном уровне. Например, это касается темы пищевой безопасности и этого пресловутого пальмового масла. Я ещё в 2011 году начала говорить о необходимости более строгого контроля его использования, когда это воспринималось очень скептически и многие просто не верили, что здесь вообще может быть проблема. Речь, в частности, шла о том, что при нарушениях условий транспортировки и при отсутствии чёткого разделения на техническое и пищевое пальмовое масло (которое определяется в том числе по перекисному числу), в продукты может попадать сырьё, не предназначенное для использования в пищевой промышленности. И это уже вопрос не дискуссий, а безопасности.

Сейчас я вижу, что люди стали внимательнее читать составы, задавать вопросы, разбираться. И это, честно, очень приятно. Значит, все усилия были не зря. Мне не удалось изменить законодательно ситуацию в тот момент, но, возможно, получилось сделать не менее важное — привлечь внимание и изменить отношение людей к тому, что они выбирают.

– Вы ведете активный образ жизни: есть ли вид спорта, который вам не нравится или дается тяжело?

– Мне и художественная гимнастика далась непросто. Я от природы не особо гибкая, но сильно упорная. Поэтому упорством можно все преодолеть, вопрос только: нужно ли?

– Какие ваши ближайшие планы на будущее — в кино, семье или общественной деятельности?

– Говорят, хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Жизнь сама нас выводит на тот путь, который предназначен нам в данный момент. Мои дети, мой муж, семья – это основа для меня, хочется воспитать сыновей достойными людьми – это основное. Проекты тоже есть, идей много, все сложится, я уверена.