Противовирусные: миф или они действительно работают? Вы удивитесь, но, возможно, то, что вам прописывают врачи — бесполезно. Что говорит наука о защите организма и нужно ли укреплять иммунитет?

Автор фото: личный архив Софьи Кудрявцевой Почему одни болеют раз в год, а другие — каждые два месяца? Ответ кроется не в слабом иммунитете, а в том, как мы спим, питаемся, двигаемся и реагируем на стресс. Иммунитет — это динамичная чувствительная система, реагирующая на образ жизни, окружение и даже перепады температуры. Это обучающаяся, запоминающая и адаптирующаяся сеть, которая формируется на протяжении всей жизни человека. Фраза об укреплении иммунитета, звучащая в рекламе, привлекает внимание даже не гиперфиксированных на здоровье людей: кому же не хочется при помощи волшебных леденцов избежать простуд и плохого самочувствия? Но с точки зрения современной иммунологии укреплять нечего, ведь иммунная система либо работает сбалансированно, либо даёт сбои. В этом материале врач-иммунолог Софья Кудрявцева рассказывает о том, как на самом деле поддержать иммунную систему, какие методы прошли проверку доказательной медициной, а какие остаются красивым маркетингом. Что насчет народной медицины? Популярные противовирусные или иммуномодулирующие средства, к сожалению, не показали свою эффективность и безопасность в крупных достоверных исследованиях. Любимые многими горчичники, банки и компрессы малоэффективны. Они усиливают кровоток и позволяют пациенту просто отвлечься от основного заболевания и его симптомов. С точки зрения доказательной медицины эти процедуры не оказывают реального лечебного действия и могут даже нанести вред в виде локальных ожогов и развития аллергических реакций. Единственными доказанными препаратами, которые пациенты могут принимать в рамках терапии ОРВИ, являются препараты против гриппа, но при условии, что сам грипп был подтверждён тестами. — Способ подышать над картошкой или ингаляции физиологическим раствором просто помогают увлажнить слизистые, помогая им элиминировать, удалять с них вирусы. Такого же эффекта можно добиться более безопасными методами, — использовать увлажнители воздуха или спреи для носа. Если мы говорим про дополнительный прием витаминов Д и С, а также цинка, то это оправдано только при лабораторно подтвержденном их дефиците, — утверждает Софья Кудрявцева.

Сколько раз в год болеть допустимо, а когда частые ОРВИ — повод обратиться к врачу?

Иммунолог рассказала, что раньше врачи придерживались классификации 1980-х годов, где четыре эпизода ОРВИ в год назывались условной нормой. В наши дни дети дошкольного возраста в среднем болеют неосложненными ОРВИ до 12 раз в год со средней продолжительностью до двух недель.

Маленькие дети, которые сидят дома, зачастую болеют реже, но с походом в школу начинают болеть чаще и «догоняют» тех, кто уже переболел в садиках. Это нормальная адаптация в богатом мире микроорганизмов, когда ребёнок встречает много новых для него вирусов, к которым у него пока нет иммунной памяти. Дети школьного возраста и взрослые в среднем болеют четыре или пять раз в год с длительностью эпизода ОРВИ не более недели. Но в это общее число не входят другие инфекционные заболевания, протекающие с такими же симптомами — это бактериальные риносинуситы или отиты. Также под ОРВИ могут маскироваться аллергические риниты с реакцией на домашнюю пыль или плесневые грибки. В общем, очень много нюансов.

Какие привычки сильнее всего вредят иммунной системе?

Наш эксперт не может выделить конкретные плохие привычки, так как целый набор факторов может влиять на иммунитет. Например, пассивное курение увеличивает риск инфекций верхних дыхательных путей у детей и взрослых даже при условии, что при них не курят. Нахождение на улице без шапки или укороченные брюки зимой в целом не являются истинной причиной ОРВИ, само заболевание вызывает вирусная инфекция, но холод влияет на периферические сосуды и маленькие капилляры: под воздействием низких температур кровоснабжение нарушается и доставка противовоспалительных цитокинов и нужных иммунных клеток снижается.

Личный опыт: что делает аллерголог-иммунолог для поддержания иммунитета своей семьи?

— Укрепить иммунитет могут, казалось бы, обычные вещи, но даже их соблюдение не всегда возможно в современном мире. Что у меня не получается, просто потому что я обычный человек и не могу контролировать всё (но очень хочется) — это довести продолжительность сна до рекомендованных показателей и снизить стресс. Что делаю я для поддержки иммунитета? Стараюсь стабилизировать уровень увлажнения воздуха в помещении. Не у всех на работе есть увлажнители, поэтому я спасаюсь компактным увлажнителем на рабочем столе или увлажняющим спреем для носа, ведь сухой воздух повреждает эпителий слизистых, что провоцирует частые болезни.

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Стараюсь разнообразно питаться с достаточным количеством овощей и фруктов в рационе не менее четырёх раз в день. Я трачу деньги не в аптеке, а на овощи и фрукты, ведь от разнообразия питания зависит качество микрофлоры главного органа иммунной системы — кишечника, и его нужно поддерживать не только пребиотиками.

Я люблю после работы просто ходить домой пешком — это позволяет клеткам иммунной системы «дойти» до всех уголков организма, плюс для меня это профилактика выгорания как врача. Но необходимо помнить, что физическая активность до изнеможения может служить причиной снижения иммунитета. Важна умеренная активность не менее 150 минут в неделю.

Люблю нефанатичное закаливание. У нас дома прохладно, мы используем кондиционеры летом и не боимся холодного воздуха. Даю своим детям поиграть в прохладной воде, не закрываю дверь в ванную при купании, часто проветриваю квартиру, даю детям и сама ем продукты прямо из холодильника (да, да!). А еще я хожу дома без носков. Активной тренировке иммунитета помогают прививки: я, муж, дети и даже наш пёс проходим своевременную вакцинацию, — рассказала Софья Кудрявцева.