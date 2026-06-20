20 июня 09:00
Целлюлит и пивной живот: можно ли от них избавиться?
Что может предложить бьюти индустрия, а где нужен спорт?
Мы уже много раз писали, что заниматься спортом — это работа, требующая огромных усилий. Почитайте наш мотивирующий текст о том, как не сломаться и не бросить занятия. В идеале хотелось бы приходить, сидеть на тренажёре, болтать с тренером или знакомыми, и чувствовать, как растут мышцы, жир превращается в кубики на прессе, а попа становится как орех. Так не бывает — даже гаджеты для фитнеса не могут с этим справиться, и нам приходится тягать железки и потеть на дорожке. Ну хотя бы массаж помогает создать рельеф? А сауна способствует похудению? Об этом рассказала телеведущая, персональный тренер, диетолог, мастер спорта международного класса, победительница первенства мира и многократная чемпионка России по фехтованию Дарья Пожарова. Бонус: развенчаем мифы, касающиеся целлюлита и пивного живота.
Целлюлит есть у мужчин? Почему он выглядит так неэстетично? От него можно избавиться в спортзале?
Целлюлит — это не жир, а название бугорков, которые формируются из обычного подкожного жира. В отличие от висцерального, который опасен, этот жир визуально проступает. Предрасположенность к так называемой апельсиновой корке во многом зависит от генетики, а его проявленность — от количества жидкости: меньше отёков — меньше целлюлита. На его выраженность сильно влияет питание, особенно трансжиры. Целлюлит бывает у женщин, мужчин и даже детей. С ним можно и нужно бороться: если вы следите за питанием и тренируетесь, мышцы растут, жир сгорает, и целлюлит сглаживается. На первом этапе похудения уходит жидкость, и апельсиновая корка может стать заметнее — это нормально, не бросайте спорт, ведь дальше будет сглаживание. Наш эксперт предупреждает, что антицеллюлитный массаж без дефицита калорий и спорта бесполезен, но в комплексе с ними он разгоняет лимфу, выводит жидкость и усиливает видимый результат.
Пивной живот отличается от обычного пузика?
«Пивной живот» — это просто название, гуляющее среди народа, а по сути это область с висцеральным жиром (это внутренний жир, накапливающийся в брюшной полости, обволакивая жизненно важные органы — GALA). К такому типу ожирения больше склонны мужчины, поскольку основное место отложения жировых клеток у них — живот. К тому же пиво калорийное (алкоголь вредит здоровью!), богато дрожжами и вызывает вздутие, от чего живот выпячивается. Висцеральный жир организм использует как стройматериал, например, для восстановления клеток печени, ведь так проще и экономнее, чем синтезировать новые, и это может спровоцировать развитие ожирения печени (жировой гепатоз). Упругий выступающий живот — признак висцерального жира, даже если человек не пьёт пиво, а мягкий со складочкой — это вариант подкожного жира. В небольших объёмах — это ресурс для выживания, и обычная подкожная прослойка менее опасна. Однако оба типа в избытке наносят вред, ведь там, где скапливается жир, задерживаются лимфа и жидкость, а в них — токсины вместе с продуктами распада.
Мы настоятельно рекомендуем не ставить самостоятельно диагноз и при любом подозрении на проблемы в организме обращаться к врачу!
Как можно убрать жир на животе - пошаговая инструкция
— Даже при моём опыте и практике в 14 лет, ничего нового я вам точно не скажу. Единственный рабочий способ, помогающий убрать жир на животе — это дефицит калорий. То есть, мы потребляем меньше, чем тратим. Если подключаем спорт, то у нас, помимо этого, формируется еще больше мышечного волокна. А мышечное волокно интенсивнее всего тратит эти запасы жира, потому что мышцы необходимо содержать энергетически, для чего и используется очень хорошо вот этот жирок. Но помним, что у каждого человека есть свои временные диапазоны: ставить для себя точно такие же цели, которые ставили друзья и знакомые, а потом добились результатов, нельзя, — рассказала Даша Пожарова.
У каждого человека свои проблемные зоны — это генетика. Кто-то может уменьшить объём живота сразу после отказа от сладкого и мучного, а кто-то сначала худеет лицом, грудью, ягодицами или ногами, но живот остаётся. Не расстраивайтесь, не бросайте тренировки и поддерживайте дефицит калорий. И не усердствуйте напрасно, несколько раз в день мучаясь и качая пресс: локального жиросжигания не существует, и никто не знает, откуда жир уйдёт в первую очередь.
Спортивный массаж полезен?
Спортивный массаж, как любой другой, крайне полезен. Болезненный он потому, что во время тренировок мышцы перегружаются, и если после занятий не хватает растяжки, массажа и правильного восстановления, то они «забиваются». Спортивный массаж помогает сделать мышцу более эластичной и убрать боль. Важный момент: спортивный массаж не может делать тренер без специального образования. Даже зная анатомию и физиологию, он не заменит профильного массажиста.
— И ещё: хороший спортивный массаж не должен быть сильно болезненным. Есть специалисты, которые любят доказывать: «Раз тебе больно — значит, я приношу пользу». Но на самом деле, когда вам больно, мышца зажимается ещё сильнее. Правильный массажист действует в динамике: первый сеанс — лёгкий и расслабляющий, второй — с бóльшим надавлением, и только на третьем-пятом давление становится сильным. Если массажист с первого раза пытается сделать вам больно, чтобы показать, какой он крутой, а вы — нет, стоит задуматься о его умственном и психологическом состоянии. Самоутверждение за счёт другого человека — это нехорошо. Отслеживайте это, — предупреждает Дарья Пожарова.
Сауна или хаммам - что выбрать?
Многие до сих пор считают, что высокая температура в парной помогает похудеть. Наша чемпионка опровергает эти мифы — ни сауна, ни хаммам не запускают процессы жиросжигания, а лишь способствуют выведению лишней влаги, и именно за счёт этого мгновенно может уменьшиться цифра на весах, но увеличиться так же быстро, стоит только выпить стакан воды. Выбирайте сауну, хаммам или баню исходя из личных предпочтений и используйте это время как способ расслабиться.