Шокирующие трансформации звезд: на что российские актеры идут ради роли Что сделали с собой Юлия Снигирь, Степан Девонин и Александра Бортич?

Сниматься в кино – это не только выучить текст и говорить его перед камерой. Часто ради роли приходится идти на большие жертвы, особенно если у тебя необычный персонаж. Пользователи в интернете всегда восхищаются тем, как перевоплощается Кристиан Бейл: для одной роли худеет, для другой становится качком. А главной рекламной фишкой фильма «Бугония» было то, что Эмма Стоун побрилась налысо. Маркетологи ухватились за эту вещь, и даже устраивали флешмобы, где в зрительном зале брили людей. Но такие вещи происходят не только в Голливуде. Наши актеры и худеют, и набирают вес, и девушки бреются налысо. Эти эксперименты заслуживают уважения и восхищения.

«40 КГ»

Юлия Снигирь (Великая – кровавая Барыня)

Актриса для того, чтобы визуальнее быть похожей на Екатерину II в сериале «Великая», набрала 13 килограмм. Снигирь на протяжении полугода ела всё, что хотела, ни в чем себе не отказывая. На этом метаморфоза закончилась, больше полнеть Юлии не хотелось. Тогда она говорила, что не обязана быть как две капли воды похожа на свою героиню внешне. А через пару лет для роли Салтычихи в сериале «Кровавая барыня» актриса очень сильно похудела, но удивительно, что по словам Снигирь это произошло само собой, без специальных диет. Ее тело само захотело этих изменений.

Автор фото: ru.kinorium.com Автор фото: ru.kinorium.com

Александра Бортич

Вся рекламная кампания фильма «Я худею» строилась на сумасшедших преобразованиях актрисы. Почти всегда для проектов нужно либо набирать вес, либо его сбрасывать. А здесь действительно уникальная ситуация: сначала за короткий срок нужно было набрать 20 килограмм, а потом сбросить их. Александра перед съемками отправилась путешествовать по разным странам, где можно вкусно питаться разной едой. Сначала это было приятно, но потом ее стало практически тошнить от запаха еды. А потом был еще более сложный период – похудение. Интересно, что у Бортич был прописан штраф, если она не сможет сбросить вес к нужному сроку. Мотивация сработала, актриса все выполнила. Секрет преображения: тренировки шесть дней в неделю, массаж и правильное дробное питание.

Автор фото: ru.kinorium.com Автор фото: ru.kinorium.com

Степан Девонин

У актера была частично похожая история, как у Бортич. Для «Сердца мира» ему приходилось скидывать 32 килограмма. А через несколько лет для фильма «Один маленький ночной секрет» набрать 20 килограмм. Вес Девонина скакал от 68 до 120 килограмм, что, конечно, очень впечатляет. Актер также признавался, что у него «в какой-то момент начала кружиться голова из-за резкого похудения». А вот набирать вес – «великолепный процесс. Очень вкусно, сидишь себе и набираешь: ешь бургеры, пьешь газировку. Изумительно». Все подробности про изменение веса Степан рассказал нам в интервью , в том числе и раскрыл секреты похудения. Девочки, налетайте.

Автор фото: ru.kinorium.com Автор фото: ru.kinorium.com

Софья Зайка

Одно дело похудеть ради одного фильма, а другое дело худеть ради сериала к каждому новому сезону. Именно такое сложное задание выпало Зайке. Для съемок в «Фитнесе» ей нужно было за полгода похудеть на 20 килограмм. Но из-за работы в другом проекте актрисе пришлось сбрасывать вес всего лишь за три месяца. В итоге были такие изменения: -20кг к съемкам, -5кг на съемках, +10кг после съемок, -15кг к следующему сезону. Качели действительно невероятные, а подробнее о них Софья рассказала нам в интервью .

Автор фото: ru.kinorium.com Автор фото: ru.kinorium.com

Чем мы хуже Эммы Стоун в «Бугонии»?

Полина Максимова

Зрители привыкли к тому, что Полина часто предстает в образе длинноволосых красоток, а тут Актриса шокировала фанатов стрижкой налысо, сделанной специально для сериала «257 причин, чтобы жить». Она играет девушку, победившую рак. Максимова еще на пробах была готова к тому, что побреется налысо, потому что для нее это была та роль, ради которой нужно идти на какие-то жертвы. В своих соцсетях Полина выложила видео, как стрижет себя машинкой. Хоть там этого и не видно, но, конечно, Максимова переживала.

Даша Котрелева

Девушка также выложила видео, где ее бреют налысо для роли в сериале «Аутсорс» . Только на лице у девушки опустошение. В комментариях Дашу начали активно поддерживать и подчеркивать смелость этого поступка. Такое преображение однозначно сыграло в плюс сериалу: образ актрисы по-настоящему шокирует.

Автор фото: ru.kinorium.com Автор фото: соцсети

Мария Кожевникова

Для большинства не погруженных зрителей это Алла из сериала «Универ», хотя и прошло уже сто лет с тех времен (если забыть о том, что в апреле 2026 года вышел «Универ. 15 лет спустя»). Но роль Кожевниковой в фильме «Батальонъ» про женский батальон во время Первой мировой войны действительно шокировало общественность. Мария говорит, что побриться – это самое мало, что она могла сделать для этой роли. Тем более, что в картине вместе с ней бреются другие актрисы: Мария Аронова, Екатерина Вилкова.

Екатерина Волкова

У актрисы довольно большая фильмография: за 25 лет карьеры 110 фильмов, хоть и очень многие воспринимают ее как бывшую жену Лимонова. Но фильм «Вдох-выдох» ярко выделяется среди остальных за счет того, что Волкова там бритая налысо. Как говорят, это была не изначальная задумка режиссера. Актриса сама решилась на это, чтобы сделать героиню более яркой, а создатели поддержали ее в этом деле.

Автор фото: соцсети Автор фото: Кинопоиск

Новый иммидж

Владимир Канухин

Для роли в сериале «Конец света» актеру пришлось перекрасить волосы в красный цвет. И если для многих мужчин побриться налысо – это очень простая просьба, то вот перекрашивание, тем более в очень яркий неестественный цвет – может быть настоящим испытанием. Так было и для Канухина: он довольно тяжело переживал, не мог это принять. Все время ходил в шапке, буквально засыпал и просыпался с ней. Почему для него это было так тяжело, Владимир рассказывал в нашем интервью .

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: ТНТ

Александра Ревенко