22 июня 09:00
Шокирующие трансформации звезд: на что российские актеры идут ради роли
Что сделали с собой Юлия Снигирь, Степан Девонин и Александра Бортич?
Сниматься в кино – это не только выучить текст и говорить его перед камерой. Часто ради роли приходится идти на большие жертвы, особенно если у тебя необычный персонаж. Пользователи в интернете всегда восхищаются тем, как перевоплощается Кристиан Бейл: для одной роли худеет, для другой становится качком. А главной рекламной фишкой фильма «Бугония» было то, что Эмма Стоун побрилась налысо. Маркетологи ухватились за эту вещь, и даже устраивали флешмобы, где в зрительном зале брили людей. Но такие вещи происходят не только в Голливуде. Наши актеры и худеют, и набирают вес, и девушки бреются налысо. Эти эксперименты заслуживают уважения и восхищения.
«40 КГ»
Юлия Снигирь (Великая – кровавая Барыня)
Актриса для того, чтобы визуальнее быть похожей на Екатерину II в сериале «Великая», набрала 13 килограмм. Снигирь на протяжении полугода ела всё, что хотела, ни в чем себе не отказывая. На этом метаморфоза закончилась, больше полнеть Юлии не хотелось. Тогда она говорила, что не обязана быть как две капли воды похожа на свою героиню внешне. А через пару лет для роли Салтычихи в сериале «Кровавая барыня» актриса очень сильно похудела, но удивительно, что по словам Снигирь это произошло само собой, без специальных диет. Ее тело само захотело этих изменений.
Александра Бортич
Вся рекламная кампания фильма «Я худею» строилась на сумасшедших преобразованиях актрисы. Почти всегда для проектов нужно либо набирать вес, либо его сбрасывать. А здесь действительно уникальная ситуация: сначала за короткий срок нужно было набрать 20 килограмм, а потом сбросить их. Александра перед съемками отправилась путешествовать по разным странам, где можно вкусно питаться разной едой. Сначала это было приятно, но потом ее стало практически тошнить от запаха еды. А потом был еще более сложный период – похудение. Интересно, что у Бортич был прописан штраф, если она не сможет сбросить вес к нужному сроку. Мотивация сработала, актриса все выполнила. Секрет преображения: тренировки шесть дней в неделю, массаж и правильное дробное питание.
Степан Девонин
У актера была частично похожая история, как у Бортич. Для «Сердца мира» ему приходилось скидывать 32 килограмма. А через несколько лет для фильма «Один маленький ночной секрет» набрать 20 килограмм. Вес Девонина скакал от 68 до 120 килограмм, что, конечно, очень впечатляет. Актер также признавался, что у него «в какой-то момент начала кружиться голова из-за резкого похудения». А вот набирать вес – «великолепный процесс. Очень вкусно, сидишь себе и набираешь: ешь бургеры, пьешь газировку. Изумительно». Все подробности про изменение веса Степан рассказал нам в интервью, в том числе и раскрыл секреты похудения. Девочки, налетайте.
Софья Зайка
Одно дело похудеть ради одного фильма, а другое дело худеть ради сериала к каждому новому сезону. Именно такое сложное задание выпало Зайке. Для съемок в «Фитнесе» ей нужно было за полгода похудеть на 20 килограмм. Но из-за работы в другом проекте актрисе пришлось сбрасывать вес всего лишь за три месяца. В итоге были такие изменения: -20кг к съемкам, -5кг на съемках, +10кг после съемок, -15кг к следующему сезону. Качели действительно невероятные, а подробнее о них Софья рассказала нам в интервью.
Чем мы хуже Эммы Стоун в «Бугонии»?
Полина Максимова
Зрители привыкли к тому, что Полина часто предстает в образе длинноволосых красоток, а тут Актриса шокировала фанатов стрижкой налысо, сделанной специально для сериала «257 причин, чтобы жить». Она играет девушку, победившую рак. Максимова еще на пробах была готова к тому, что побреется налысо, потому что для нее это была та роль, ради которой нужно идти на какие-то жертвы. В своих соцсетях Полина выложила видео, как стрижет себя машинкой. Хоть там этого и не видно, но, конечно, Максимова переживала.
Даша Котрелева
Девушка также выложила видео, где ее бреют налысо для роли в сериале «Аутсорс». Только на лице у девушки опустошение. В комментариях Дашу начали активно поддерживать и подчеркивать смелость этого поступка. Такое преображение однозначно сыграло в плюс сериалу: образ актрисы по-настоящему шокирует.
Мария Кожевникова
Для большинства не погруженных зрителей это Алла из сериала «Универ», хотя и прошло уже сто лет с тех времен (если забыть о том, что в апреле 2026 года вышел «Универ. 15 лет спустя»). Но роль Кожевниковой в фильме «Батальонъ» про женский батальон во время Первой мировой войны действительно шокировало общественность. Мария говорит, что побриться – это самое мало, что она могла сделать для этой роли. Тем более, что в картине вместе с ней бреются другие актрисы: Мария Аронова, Екатерина Вилкова.
Екатерина Волкова
У актрисы довольно большая фильмография: за 25 лет карьеры 110 фильмов, хоть и очень многие воспринимают ее как бывшую жену Лимонова. Но фильм «Вдох-выдох» ярко выделяется среди остальных за счет того, что Волкова там бритая налысо. Как говорят, это была не изначальная задумка режиссера. Актриса сама решилась на это, чтобы сделать героиню более яркой, а создатели поддержали ее в этом деле.
Новый иммидж
Владимир Канухин
Для роли в сериале «Конец света» актеру пришлось перекрасить волосы в красный цвет. И если для многих мужчин побриться налысо – это очень простая просьба, то вот перекрашивание, тем более в очень яркий неестественный цвет – может быть настоящим испытанием. Так было и для Канухина: он довольно тяжело переживал, не мог это принять. Все время ходил в шапке, буквально засыпал и просыпался с ней. Почему для него это было так тяжело, Владимир рассказывал в нашем интервью.
Александра Ревенко
Актриса для фэнтезийного сериала «Тайный город» осветлила волосы и выбелила брови. Каким получится ее роль и сам сериал – пока неизвестно, проект должен выйти в 2026 года. GALA даже побывала на съемочной площадке, где поговорила с Ревенко и наблюдала за процессом съемок.
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