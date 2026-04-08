Аллергия: как сделать жизнь легче в пиковый сезон Можно ли сбежать от этого заболевания? А вылечиться? На эти и другие вопросы отвечаем вместе с аллергологом-иммунологом.

Весна — пора обновления, пробуждения от зимней спячки и мучительного для аллергиков цветения. Пыльца может сделать жизнь невыносимой настолько, что некоторые пациенты открывают больничные листы, лишь бы не выходить на улицу в пик распространения весенних неминуемых невидимых частиц (подробнее читайте в нашем материале). Но аллергия — это не приговор и не повод пропускать первые яркие дни. С этим заболеванием можно и жить, и успешно бороться. Об этом нам рассказала кандидат медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог с 24-летним стажем, ведущим специалистом многопрофильного медицинского комплекса Millenium clinic Лейсэн Фаритовна Сафина.

Автор фото: Millenium clinic Напомним, что аллергия – это ошибочная реакция иммунитета, когда он принимает привычные для большинства пыльцу, домашнюю пыль или некоторые продукты за серьезную угрозу и остро реагирует. Тогда возникают внешние проявления аллергии — чих, зуд и отёки. Но человек может чихать и от яркого весеннего солнца, но в этом случае, по словам нашего эксперта, мозг путает сигналы и воспринимает яркий свет как раздражение в носу, поэтому старается избавиться от него через энергичный выдох — чихание. Наш эксперт говорит, что от сезонной аллергии можно сбежать: от цветения берёзы легко скрыться в Сочи, где нет этих деревьев, но на новом месте могут поджидать другие аллергены — ольха, кипарис или мимоза. Поэтому перед спасительным переездом Лейсэн Сафина рекомендует проверить карту пыльцевых аллергенов. Идеального места не существует, но можно выбрать то, где нагрузка на иммунитет будет минимальной. Аллергией можно заразиться? Нет, аллергия не заразна – это не вирус и не бактерия, а индивидуальное нарушение в работе иммунной системы конкретного человека. Но есть интересные факты: если жить с аллергиком и питаться одинаково, есть риск формирования одинакового микробиома кишечника, что может в будущем привести к развитию аллергии, предупреждает наш эксперт. И напоминает, что жизнь в мегаполисе сама по себе провоцирует появление аллергии: стерильные условия больших городов лишают иммунитет тренировок, выхлопные газы разрушают защитные барьеры кожи, слизистых носа, легких, а обилие фастфуда и консервантов разрушают микробиом кишечника. Все это становится провоцирующими факторами аллергических реакций. Более того, аллергия может проявиться из-за излишне частого мытья рук: есть гипотеза, что агрессивное воздействие моющими средствами разрушает барьерную функцию и нарушает микробиом кожи, что может привести к сдвигу иммунной системы в сторону аллергического ответа.

Кондиционер, увлажнитель воздуха, жидкость для мытья полов — что из этого реально борется с пылью?

Всё перечисленное лишь на время облегчает состояние аллергика. Реальная помощь — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), когда мы тренируем иммунные клетки не реагировать на различные аллергены, в данном случае на домашнюю пыль. Это метод, который не просто снимает симптомы аллергии, а лечит причину. АСИТ работает как переобучение: человеку вводят микродозы его же аллергена (пыльцы, клещей, яда насекомых), постепенно приучая иммунитет не реагировать на них так бурно. Курс длится 3–5 лет, но результат стоит того. У 70–80% пациентов аллергия либо проходит, либо становится намного слабее.

Опасность из ассортимента бытовой химии может представлять кондиционер для белья, потому что он остаётся на ткани и контактирует с кожей дольше. Выбирайте порошки без фосфатов и отдушек, а лучше гипоаллергенные жидкие средства, стиральную машину необходимо ставить на режим дополнительного полоскания. Кроме того, сильную аллергическую реакцию может вызывать декоративная или уходовая косметика. Чтобы снизить риски, наш эксперт рекомендует нанести средство на сгиб локтя и подождать 48 часов.

Зелёные растения дома — это уют или рассадник аллергенов?

— Я бы не советовала аллергикам иметь большое количество зеленых растений дома. В горшках может развиваться плесень, на листьях крупных растений скапливаться пыль, а цветущие растения могут выделять пыльцу, — рассказала Лейсэн Сафина.

Автор фото: ru.freepik

В вопросе отказа от глютена и лактозы доктор не настолько категорична и не рекомендует исключать какие-либо продукты из рациона без особых показаний, ведь питаться нужно разнообразно. Реальная непереносимость (целиакия, лактазная недостаточность) встречается у 1—5% людей, так что отказ от молочных и злаковых продуктов — это всего лишь мода и по большому счёту блажь, не имеющая никаких предпосылок. Ситуация с домашними животными, провоцирующими проявление аллергических реакций, гораздо сложнее. Например, АСИТ для лечения аллергии к аллергену кошки есть, но эффективность лечения, согласно различным источникам, не превышает 75%. В России на данный момент эти препараты официально не зарегистрированы.

Бывает ли психосоматическая аллергия?

Психосоматика может усиливать зуд или сыпь, но настоящая аллергия всегда имеет физическую причину. Стресс повышает уровень гистамина, поэтому на нервной почве человек может чесаться даже без аллергена. Аллергия проявляется через 5—30 минут после контакта с аллергеном и сопровождается отёком, чихом, слезотечением, в то время как нервный зуд чаще генерализованный, без сыпи и проходит после успокоения.

— Психологические факторы, такие как стресс, тревога или депрессия, могут усиливать симптомы аллергии или даже вызывать их в острый период. Например, если у ребенка атопический дерматит, то вы можете заметить, что в период экзаменов, контрольных работ высыпания и зуд кожи могут усиливаться. Стресс способен вызвать воспалительные процессы в организме, что, в свою очередь, может привести к обострению астмы и развитию бронхоспазмов, — предупреждает наш эксперт и призывает не заниматься самолечением.

Нужно принять тот факт, что анализы на аллергены нужно сдавать исключительно после консультации с аллергологом. Да, и любые другие анализы необходимо сдавать только по назначению врача, чтобы не терять время и деньги, о чём мы уже писали после разговора с эндокринологом. Бывают ситуации, когда анализ показывает аллергию, а симптомов нет, и начинаются необоснованные ограничения. Врач же на основании сбора анамнеза определяет, на какие именно аллергены необходимо обследоваться.

Детоксы, БАДы и очищение организма помогают победить аллергию?

С точки зрения классической медицины концепции очищения организма для лечения аллергии псевдонаучны, ведь организм здорового человека самостоятельно очищается с помощью печени, почек и кожи. Прием сомнительных биологически активных добавок может быть опасным и спровоцировать серьезные аллергические реакции.