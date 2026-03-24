Гаджеты для долгой и счастливой жизни: в них есть смысл? Новомодный термин «биохакинг» (взлом биологии) — оно вам (не)надо.

Мы уже писали, что биохакинг (взлом биологии) в широком его понимании — это попытка внедрить в заложенный природой человекокод дополнительные функции. Всё с одной целью — жить как можно дольше. В долгосрочной перспективе, конечно, вечно, но пока получается только жить дороже: анализы, обследования и приспособления стоят дорого и доступны далеко не всем. Отсюда и повальное увлечение этим направлением богатых и знаменитых. Пока одни отрицают любое вмешательство во внешность, предпочитая стареть благородно и естественно (это преимущественно женщины), другие ищут технологический источник вечной молодости (здесь больше наблюдается мальчишеский задор).

Сегодня биохакинг (взлом биологии) основывается на доводах науки, но обывательское мнение пока сложно переломить: для большинства это волшебная таблетка от всего/для всего, или чип в мозг для управления предметами силой мысли, а лучше всё вместе. Но если углубляться в вопрос, то сюда можно отнести и ягоды годжи, и спирулину, и зелёную гречку — в общем, все модные суперфуды (супер-еда: что это такое и как они работают мы подробно описали здесь): они тоже нацелены на улучшение работы организма, а значит, и на продление жизни, повышение продуктивности и укрепление здоровья физического и ментального. Но это наша дилетантская точка зрения, а что думают врачи?

Терапевт, главный врач по развитию ЦОП сети частных клиник Зиля Фазылова считает, что биохакинг (взлом биологии) — интересная и модная тема, но относится к нему с осторожностью и скепсисом.

— Сохранение здоровья в начальном виде — это основа всего: недопущение хронизации заболеваний, постоянный контроль над состоянием своего организма. Но проблема в том, что многие не занимаются этим, даже просто не ведут здоровый образ жизни, считая, что занимаются биохаккингом (взлом биологии). А именно не избавляются от своих вредных привычек, вместо этого забивая организм БАДами и лекарствами сомнительного происхождения. Потому что люди хотят волшебной быстрой панацеи. После таких экспериментов пациенты испытывают гормональный дисбаланс, передозировку БАДами, либо получают растущую тревогу или пищевое расстройство из-за неполучения результатов. В итоге в сухом остатке многие получают финансовые потери и дыры в бюджете, потому что некоторые процедуры сомнительны, БАДы не всегда дешёвые, а модные гаджеты за огромные деньги не все помогают и никакой пользы не приносят. Биохакинг (взлом биологии) как тенденция при искажении информации может быть опасной. Некоторые считают, что можно отойти от врачебных рекомендаций, от советов нутрициолога, забывая, что каждый организм индивидуален и занимаясь самонастройкой, покупая биодобавки. Нельзя заменять профессиональную медицину ни на что.

Но врачи тоже люди и в их жизни биохакингу(взлом биологии) есть место, но в разумных пределах и только если его принцип действия основан на доказательной медицине.

— На какие-то сомнительные вещи я не ведусь, и даже когда слышу новую информацию, стараюсь её пропускать через несколько фильтров. Насколько это всё логично, насколько это впишется в мой ритм жизни, в мою жизнедеятельность и каких целей я хочу добиться. Потому что тенденций очень много, всему верить нельзя, — поделилась Зиля Фазылова.

Верим мы или не верим, но ведёмся. Если условно нам продадут не воду в пластиковой бутылке, а структурированный H2O-нектар, защищающий органы от известкового налёта и перегрева (это реальная формулировка из рекламного описания бутилированной воды — GALA), то её ценник возрастёт стократно. По факту это одна и та же фильтрованная вода, единственная цель которой — защитить организм от обезвоживания, то есть продлить жизнь. Это как в слово колдобины добавить букву Ё — она накинет привлекательности и экспрессии, хотя смысл не изменит.

По прогнозам биохакинг (взлом биологии) всё больше станет завоёвывать популярность как идея, а не как действие. Внимание всё больше будет уделяться ментальному долголетию, а не телесной оболочке. Пилюли, БАДы, ледяные ванны и изнуряющие тренировки вытеснят приятные краткосрочные постоянные процедуры (ежедневная растяжка, обязательная прогулка, отказ от смартфона перед сном), а сон станет новым люксом.

Сегодня популярные гаджеты в большинстве своём лишь приятные необязательные аксессуары по баснословным ценам, модернизированные варианты придуманных намного раньше. Сами посудите.

Автор фото: Соцсети Умный будильник От 15 000 рублей + около 5 000 рублей годовая подписка Сон положенные восемь часов в сутки для взрослого работающего человека становится роскошью. И не потому что катастрофически не хватает времени, а из-за бессонницы — ей подвержены почти все. Отсюда тревожность, дальше паничка, стресс и депрессия. Умный будильник с имитацией рассветного и закатного свечения солнца, белым шумом и монотонными рассказами — с этим набором легче просыпаться и засыпать. Часы можно использовать как ночник, а при оплаченной подписке пользователь сможет расширить библиотеку звуков. А «Алису» для кого выпустили, я вас спрашиваю?! Автор фото: Соцсети Универсальный прибор для готовки Набор от 20 000 рублей Бренд кухонной утвари основан в 2019 году. Мало того, что одна база обещает заменить сковороду для жарки, сотейник, пароварку, кастрюлю, ковш, сковороду с антипригарным покрытием и даже подставку для ложки, так ещё и оснащена она нетоксичным антипригарным покрытием для чистой и здоровой еды. Для приготовления не требуется добавления масла, а покрытие не передаёт пище свои частицы, как ругаемый всеми тефлон (который, кстати, до определённой температуры нагрева абсолютно безопасен). Кажется, такие же принципы с начала 1990-х проповедовал производитель Zepter (но там ценник, конечно, кратно выше).