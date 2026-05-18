Канны-2026: скучные образы и попытка русских засветиться на красной дорожке Вместе с кинозвёздами А-листа на ковровой дорожке французского курорта появились и наши селебы.

Кинофестиваль в Каннах прочно ассоциируется с серьёзным кино. В смотрах участвуют фильмы, претендующие на отпечаток в вечности, а номинированные режиссёры и актёры нарочито подчёркивают различия с главным конкурентом — «Оскаром», где на первое место выводят (в основном) кассовый успех, а не творчество. Всячески порицая капиталистические пережитки, Канны находятся в период фестиваля в их самом центре, рукоплеская оверпрайсовым нарядам звёзд и демонстрируя роскошь вечеров в реках дорогого шампанского.

Засветились здесь и отечественные селебы. Как они попадают на красную дорожку элитарного киносмотра на Лазурном Берегу? О, об этом ходят легенды! Точнее, сплетни — многие восторгались элитарностью Вики Бони, когда она одна-единственная из медийных россиян выходила топтать каблуками каннский ковёр, пока кто-то из язвительных знатоков не рассказал о продаже билетов на смотры основной конкурсной программы с возможностью выхода на ковровую дорожку. То есть европейским фотографам российские ноунеймы, мнящие о себе, не интересны, но эти фотографы составляют идеальный фон для постов в соцсетях тех самых недознаменитостей. При всём уважении. Впрочем, выход был? Был. На ковровой дорожке фотофиксация состоялась? Состоялась. В одном помещении с Деми Мур находились? Находились. Какие ещё вопросы? Но вопросов сотни. И почти все они касаются выбора образов.

Наталья и Мурад Османн Наталья выбрала элегантное платье в пол из серебристого материала, расшитого пайетками. Для другого вечера был выбран аналогичный лук в пол, но чёрного цвета и от другого модного бренда. Надежда Стрелец Выход российского интервьюера, который совпал с 46-летием, сопроводим прямой речью: «Это был личный праздник. Правила Канн изменились. 10 лет назад я работала здесь для Elle, и меня просили пробегать дорожку быстрее. Теперь фестиваль открыт для диджитал-авторов». Для ковровой дорожки Надежда выбрала полупрозрачное платье в пол, расшитое бисером, от российского уже упомянутого бренда с 12-летней историей RASARIO, а украшения — Parure Atelier, и это тоже российский бренд.

Лена Ленина Писательница, телеведущая, бизнесвумен, блогер и одна из самых медийно (печально) известных маникюрш страны регулярно заворачивает на набережную Круазет, когда на той не протолкнуться от селебрити. Заворачивает Лена Ленина так, что видно её издалека. Сначала видно причёску Лены, а после и саму Лену. Кто это, спросит молодой читатель, не воспитанный телевизионными эталонными ток-шоу российского телевидения образца середины нулевых. Читатель постарше, чуть поднапрягшись, вспомнит Лену Ленину её телевизионной эры, когда она, широко раскрывая рот, кричала что-то в микрофон, сидя в кресле приглашённого эксперта, или устраивала вечеринки, где обнималась со Станиславом Садальским. Вернёмся в Канны — для выхода Лена выбрала беспроигрышный (по её мнению) вариант привлекающей внимание причёской и платьем в пол с воланами-кисточками. Кто автор костюма, история умалчивает, но нам очень хочется думать, что это лёгкий намёк на жакет Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada 2» . Образ густо обсуждался в комментариях в соцсетях самой Лены Лениной, и «На грани добра и зла» — самый нейтральный из них. Юлия и Дарья Янины Что вы знаете о бренде YANINA Couture? Он регулярно участвует в показах Парижской недели моды, и его носят Ева Лонгория, Джиджи Хадид, Леди Гага. По крайней мере это утверждают в самом бренде. Юлия — основательница бренда — выбрала для красной дорожки Канн кастомный образ с перьями, а Дарья — международный директор бренда — позировала в черно-белом платье с аппликациями в виде медовых сот из кутюрной коллекции. Как можно догадаться, девочки пришли в своём, обильно обложившись бриллиантами по рукам и шее.