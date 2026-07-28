«Это вообще нормально?»: бытовые вопросы, которые мы стесняемся задать Лень, слёзы и ненависть к понедельникам: разбираем якобы постыдные чувства с психологом.

В реальности, где соцсети навязывают идеалы продуктивности, успешного успеха и социальной активности, тяжело конкурировать с людьми, только за утро успевающими и в спортзал, и в консерваторию. А если ты, например, не хочешь убираться, ненавидишь понедельники и предпочитаешь вечер дома любой тусовке? Ты что, сломался и неправильный? Все вокруг справляются, а ты — не из этой эпохи? Нет, это нормально и в большинстве случаев мы имеем полное право ничего не хотеть. Мелкие раздражения, лень и слёзы часто говорят не о слабости, а о механизмах защиты, усталости или потребности в границах.

Автор фото: личный архив Оксаны Захаровой Почему иногда лучше оставить гору одежды нестиранной? Когда злость на близкого — это сигнал, а не скандал? Можно ли плакать, если ты якобы должен быть сильным? Где граница между желанием уединения, усталостью и необбходимостью обратиться за помощью? Это простые бытовые вопросы, но для многих они — самая настоящая боль. Ответы нам помогает найти радиоведущая, врач-психиатр, психотерапевт РКПБ им. Бехтерева, ассистент кафедры психотерапии и наркологии Казанской государственной медакадемии, кандидат медицинских наук Оксана Захарова. Это нормально, если мне лень убираться, стирать, готовить или мыть посуду? С точки зрения психологии и психотерапии это абсолютно нормально. Домашние дела — некоторая рутина, требующая вложений в виде физических, эмоциональных и когнитивных ресурсов. Отсутствие мотивации к таким достаточно монотонным задачам свойственна большинству людей. Но в то же время нежелание что-то делать из бытовых задач (это прокрастинация, о которой мы делали подробный материал) может быть сигналом, скрывающим истощение, отсутствие сил на рутинные дела или протест против навязанных ролей. То есть, непринятие разделения обязанностей на мужские и женские может проявляться в виде лени. Это может быть способом избежать чего-то более сложного или даже формой пассивной агрессии. — Важно себя за эту лень не ругать, а понять, какая потребность маскируется за этим состоянием. Возможно, человек нуждается в отдыхе либо в делегировании своих обязанностей и ответственностей. А может, и в переосмыслении своих жизненных приоритетов, — рекомендует Оксана Захарова.

Почему меня раздражает, как партнёр чавкает, сопит, храпит или шутит? Нормально ли злиться на близких из-за мелочей?

Врач-психиатр считает, что раздражение на ближайший круг может быть показательным феноменом, когда накапливается напряжение в отношениях или в целом в жизни.

— Мелкие раздражители становятся последней каплей. Если человек говорит: «Раньше вроде как мне с этим было нормально, а сейчас раздражает», то можно было бы в психотерапии исследовать невысказанные обиды, нереализованные ожидания или неосознанные конфликты, стоящие за этим раздражением. Даже если по мелочам есть раздражение на близких, это может быть сигналом, например, что кто-то из них нарушает ваши личные границы. Злиться на храп или чавканье партнёра нормально, но важно понять причину злости. Не просто подавлять её или выплёскивать, а разобраться в природе возникновения, — рекомендует наш эксперт.

Нормально ли ненавидеть понедельники?

Оксана Захарова обожает этот вопрос и ненавидит понедельники, и это достаточно распространённое чувство среди людей. В психологии даже есть такой феномен: «синдром понедельника» или «воскресная тревога». Он может означать реакцию на переход от свободного времени и отдыха к структурированной рабочей неделе, где есть место ответственности и обязанностям. Наш мозг воспринимает эту ситуацию с переходом от отдыха к делам как необходимость адаптироваться к новым требованиям и потерю контроля, поэтому немного паникует и раздражается.

И это абсолютно нормально, если состояние переносится адекватно. Если оно переходит в тяжёлую стадию, тогда нужно задуматься.

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— Для облегчения состояния можно рекомендовать улучшить рабочий баланс, искать возможность мягкого перехода от отдыха к делам. Например, планировать что-то приятное на вечер понедельника, или не нагружать себя работой на первый рабочий день, если есть такая возможность. Если ненависть к понедельникам доходит до панических атак, тревоги, депрессивного расстройства, тогда необходимо обратиться к врачу-психиатру, — подытожила Оксана Захарова.

Нормально ли плакать из-за пустяков типа кино, милых котят, грустной песни?

Слёзы — здоровая реакция организма, эмоциональная разрядка. Это естественно и нормально. Плакать по пустякам тоже абсолютно нормально: физиологическая реакция на сильные эмоции — грусть, радость, умиление — может быть настолько интенсивной и зашкаливать, что проявляется в виде слёз. Это саморегуляция организма, способ немного выровнять состояние и справиться с эмоциональной нагрузкой. И, конечно, это не признак слабости, скорее наоборот, признак чувствительности, способности к глубоким переживаниям и развитого эмоционального интеллекта.

— Есть стереотипы, что мужчинам плакать нельзя. Это не так. Слёзы — проявление человечности, признак психологической и эмоциональной зрелости. Если мужчина разрешает себе плакать (то есть, у него нет чувства стыда) от умиления или грусти, это наоборот говорит о психологической зрелости, о способности открыто выражать свои эмоции. Если мужчина позволяет себе это делать и не стыдится, то это говорит о высоком уровне психического здоровья и хороших межличностных отношениях, тут всё прекрасно, — говорит Оксана Захарова.

Важное уточнение: если слёзы, смех или нежелание заниматься бытовыми делами становятся неконтролируемыми, чрезмерными и не соответствующими ситуации, то это может быть поводом обратиться за помощью к врачу-психотерапевту или психологу.

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Нормально ли не хотеть принимать гостей, куда-то ходить?

Культурные стереотипы и догмы давят на нас. «Ты должен быть гостеприимным», «Надо быть активным» — эти установки закладываются с детства. Но у каждого человека своё представление о комфорте, и нежелание принимать гостей или выходить из дома может быть здоровой потребностью. Для кого-то уединение — это ресурс: если вы чувствуете себя при этом спокойно, можете объяснить свой выбор («Мне просто хочется побыть с собой») — это нормально и не отклонение, это особенность, часто присущая интровертам.

Но если нежелание выходить или принимать гостей сопровождается чувством одиночества, страхом перед людьми, виной, если человек страдает от этого — это уже тревожный сигнал, особенно если поведение резко изменилось (пропала энергия и интерес к тому, что раньше радовало, появились апатия или тревога). Если человек не может объяснить, почему он так себя ведёт, или это вызывает вопросы у близких — стоит задуматься о помощи специалистов. Простой ориентир: если есть критика к своему состоянию и человек адекватно говорит о своих потребностях — скорее всего, всё в порядке. Если же есть страдание, дезадаптация или поведение стало нехарактерным — это повод обратиться к врачу-психотерапевту или психиатру. В остальных случаях вы имеете полное право не хотеть принимать гостей или ходить в гости. Это не лень, а граница.