Современные альбомы пишутся только благодаря песням многолетней давности? На примере Люси Чеботиной, Joy Division, ЩЕНКОВ, Toxi$, Психеи и Тейлор Свифт рассуждаем, как удачный эксперимент становится клише и превращается в символ целого жанра.

Прежде чем выпустить альбом, музыканту предстоит (в идеале) научиться петь, нащупать свой фирменный звук и стиль. Придется на себе испытать метод проб и ошибок, а еще хорошо было бы получить профильное образование, но это мы уж совсем разфантазировались. Но больше всего артист перенимает опыт через примеры тех, кто стоял у истоков выбранного жанра. Сейчас попытаемся объяснить, как это работает.

Подклад в российской эстраде

Термин «подклад» означает инструмент, поддерживающий общую музыкальную гармонию. Сегодня так называют все без разбора фоновые синтезаторы. Слушая практически любую песню, вы без труда различите их мягкое звучание. Забавно, что это открытие не новое. Даже тут люди вдохновились прошлым.

Впервые этот прием стали использовать в джазе. Если сдуть пыль со старых пластинок Джорджа Гершвина и послушать их часок-другой, можно заметить аккордовые прогрессии с быстрыми легкими проигрышами рояля. Благодаря им композиции обретали сбалансированное по частотам звучание: пропадало чувство пустоты. Позже блюзовые композиторы переняли эту технологию, заменив рояль на электроорган. Среди тех, кто развил метод, особенно выделяется Джимми Смит. Он умудрялся заменять этим инструментом ВСЕ партии.

Со временем электроорган с позором проиграл свое место цифровым синтезаторам и плагинам. Солирующие партии нагло отобрали визжащие гитары, ритмические — тяжелые басы и драм-машины (их, кстати, сейчас можно услышать из каждого авто, проезжающего мимо вашего окна ночью). Все стало скучно: подкладом стали однообразные повторяющиеся двузвучия.

В итоге из джаза прием перешел в танцевальные хиты. Послушайте, например, новый сингл «ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА» Люси Чеботиной. Трек открывает фоновый синтезатор, который как раз и становится подкладом песни.

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«ЩЕНКИ» с бас-гитарой

Бас-гитара в музыкальном сообществе стала мемом. Не очень-то и благодарно шутить над бас-гитарой: именно она подарила современной поп-культуре новое пространство для экспериментов. Наследник контрабаса позволил состояться джазовому виртуозу Джако Пасториусу, глэм-символу Джину Симмонсу и многим другим.

Сначала функцией бас-гитары была всего-навсего помощь барабанам. Эта парочка должна образовывать крепкую ритм-секцию. Подход изменил Питер Хук — бас-гитарист британской группы Joy Division (с англ. - «разделение радости»). Играя агрессивно, он поменял баланс громкости в группе, из-за чего фоновый инструмент стал почти солирующим. Было ли его целью увеличить свою значимость в группе? Мы не знаем. Но одно ясно точно: появился тревожный, железный звук. Эффект «хорус», наложенный на звучание, использование высоких нот, сильная атака медиатора (пластиковой, нейлоновой, железной пластинки, которой ударяют по струнам) сначала стали почерком только одной группы, а затем и целого жанра. Подростки по всему миру стали играть на средних частотах, в эффектах и технике подражая коллективу-кумиру. Многие дети, когда-то копирующие любимого артиста, сами стали рок-звездами.

Влияние коллектива-новатора можно заметить даже в современных российских релизах. Послушайте песню популярной сегодня у микро-зумеров группы «ЩЕНКИ» «Самая грустная в мире история», и вы наверняка заметите узнаваемый звук струн бас гитары. Именно он делает композицию немного грустной и даже тревожной.

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Toxi$ VS автотюн Творчество почти всегда выглядит чем-то неточным, еле уловимым. Иногда ему помогает наука, и тогда полностью меняются правила игры. Термин автотюн появился благодаря инженеру Энди Хильдебранду, который разработал особенный алгоритм. С его помощью можно было корректировать звук по высоте. Изобретение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Даже сейчас некоторые люди брызжут слюной на артистов, поющих с помощью программ, а уж тогда это выглядело полным обесцениванием таланта. Получается, что можно было вовсе не учиться петь, а просто нажать волшебную кнопочку. (Или все-таки нет…?) Позже программу стали использовать экспериментально, пытаясь получить новый, совершенно искаженный звук. Способ особенно прижился в культуре хип-хопа. Теперь речитатив стал мелодичнее, интереснее, а модуляции придали даже зацикленным в четыре такта битам развитие. Технологии! Из-за этого появились исполнители, главной фишкой которых стало чрезмерное улучшение голоса. Из вспомогательной функции программа превратилась в отдельный музыкальный стиль. К таким артистам относится, например, Toxi$. Помните, как он еще совсем недавно из каждого утюга предлагал нам взять телефон? Сильно улучшенный вокал есть во всех его треках, начиная с дебютного сольного альбома и заканчивая свежим «MYLOVE» (с англ. - «моя любовь»). Автор фото: соцсети

(Не)похожие обложки альбомов

Удачные эксперименты не всегда касаются звучания. Выпуск музыкального альбома - многопрофильная работа, в которой помимо артистов задействованы художники. Первое, что вы видите, открывая песню любимого исполнителя, - обложка. Не стоит преуменьшать ее значение: именно оформление помогает настроить слушателя на нужную волну.

Впервые технику коллажа при создании обложки люди увидели на конверте пластинки Джона Валовича в 1964 году. Через три года собранную из фрагментов композицию, ставшую лицом альбома, представила ливерпульская четверка The Beatles. Так мода на обложки, составленные из разных кусочков, укреплялась, и это доказывают многочисленные повторения этой техники.

Российские артисты тоже прибегают к такому оформлению своих работ. Например, представители грубого музыкального андеграунда. Это подтверждает одноименный альбом группы Психея, выпущенный в 2024 году. Его обложка как раз составлена из самостоятельных кусочков. Юбилейный сборник включает в себя 17 ремиксов, в котором поучаствовали дружественные для коллектива артисты.

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Повтор успеха или попытка закончить рассказ?

Мало что может остановить творческий процесс. Так, видимо, посчитала и Тейлор Свифт, решив записать свой восьмой студийный альбом «folklore» (с англ. – «фольклор») прямо в COVID-19.

Работа тщательно скрывалась от фанатов артистки. Анонс прогремел в соцсетях всего за несколько часов до релиза (!). Критики отметили, что альбом отличается от предыдущих композиций звезды. Еще бы: никаких поп-мотивов, только фолк-рок, погружающий слушателя в атмосферу безлюдного, туманного леса и одинокого домика за городом (тренд на деревенскую жизнь, видимо, был задан еще тогда).

Жанр, настроение песен и даже оформление обложки почти полностью повторяют дебютный альбом группы Bon Iver (фр. «доброй зимы»). Хотите обвинить певицу в плагиате? И мы хотим, но не получится: Джастин Вернон - солист коллектива, с которого якобы все скопировано, сам соавтор некоторых песен в «folklore». Получается, что стиль не украли, а одолжили. И все под присмотром автора.

Что побудило его поучаствовать в проекте звезды? Недосказанность в своем творчестве или желание залететь на фит к большому артисту? Список догадок бесконечен. Будем считать, что просто ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (мы про те, которые на небе, конечно).

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Часто ли во время прослушивания музыки вы думаете, кто сделал ее таковой? Надо бы чаще: каждый звук в песне имеет свою историю. Любая звуковая дорожка вдохновлена старыми песнями. Но не торопитесь смеяться над неновой музыкой. Может быть, что кому-то из артистов с забытых пластинок вашей бабушки вы обязаны. Он вполне мог повлиять на создание трека, под который вы отрываетесь в вечер пятницы.