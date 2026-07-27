Вещи из прошлого сезона, которые всё еще актуальны Показали и рассказали, что можно смело брать с собой в отпуск и оставать на стиле.

Мы уже делали подборку антитрендов этого лета. Но есть и хорошие новости. Для тех, кто не спешит избавляться от одежды, которая побывала в тренде, а потом гордо заняла позицию в списке антитрендов, удача решила быть благосклонной. Этим летом к нам неожиданно вернулись многие вещи из прошлого сезона. Да, приготовьтесь радоваться сэкономленному бюджету, попутно доставая пакет с одеждой с верхней полки шкафа. Только призываем сильно не торопиться. Перед этим решительным шагом обязательно прочитайте нашу статью. В ней мы выделили для вас те самые тенденции, которые решили сделать красивый камбэк в текущем сезоне. Кто знает, сколько актуальных вещей вдруг обнаружится в вашем гардеробе?

Итак, вашему вниманию – шесть вещей из прошлого сезона, которые захотели напомнить о себе летом 2026 года и снова стали трендом.

В стиле бохо Бохо опять с нами. Летом 2026 вещи в эстетике этнического стиля и свободы вновь заполонили магазины. Актуальны летящие платья и юбки, натуральные ткани, кружево, бахрома, кроше и вещи с вышивкой или природными принтами. Главное правило бохо — немного небрежности, многослойности и натурально-экологичных оттенков. Именно этот микс сделает образ стильным и по-летнему свежим. Автор фото: соцсети Прозрачные платья Тренд на прозрачность шумел еще в 2025 году. Этим летом просвечивающие платья снова в моде. Дизайнеры сделали тренд более сдержанным, предложив уйти в тихую роскошь, а не в кричащую наготу. Главное отличие в том, что раньше ставка делалась именно на смелую откровенность, а в сезоне 2026 на первый план вышла эстетика. Полупрозрачные ткани отлично мэтчатся с лаконичными комбинациями, боди или удлиненными жакетами. Образ в таком прочтении будет выглядеть женственно, а не вызывающе. Автор фото: соцсети Балетки Изящные балетки вернулись к нам еще в 2024 году, а в 2025 стали настоящим хитом среди зумеров. Блогеры-инфлюенсеры просто заполонили социальные сети контентом с аутфитами в этой женственной обуви. В 2026 ажиотаж на удивление не утих. А лишь разгорелся с новой силой. Сегодня особенно актуальны сетчатые и плетеные модели балеток, а также варианты в светлых трендовых оттенках. Они особенно красиво смотрятся с летящими платьями и юбками. Но есть один важный момент. Обращайте внимание не только на стиль, но и на удобство. Ведь зачастую обувь на плоском ходу может некомфортно сидеть на стопе. Красота требует жертв, но только если это не болезненные мозоли и дискомфорт в течение всего дня. Автор фото: соцсети Бермуды Бермуды — это один из тех трендов, который уверенно перекочевал из прошлого сезона в лето 2026. Этот фасон шорт давно перестал ассоциироваться исключительно с офисным стилем или мужским гардеробом. Сегодня стилисты предлагают носить бермуды с базовыми майками в рубчик, льняными рубашками, жилетами или жакетами. Так получится создать расслабленные, но элегантные образы. Сейчас особенно актуальны модели свободного кроя длиной до колена в дениме, льне или плотном хлопке. Шорты-бермуды одинаково уместны как для романтичных прогулок по городу, так и для активного отпуска около моря. Автор фото: соцсети Тельняшка Еще одна вещь, которая не теряет своей актуальности уже несколько сезонов подряд – это тельняшка. Летом 2026 она вновь оказалась в центре внимания благодаря вспыхнувшему тренду на эстетику fisherman core. Классическая модель в бело-синюю полоску легко станет основой повседневных и более элегантных, скажем, вечерних образов. С цветными вариантами тельняшек можно поиграться, придумав необычную стилизацию. Какой бы вариант вы в итоге не выбрали, носите их с белыми льняными брюками, джинсовыми бермудами, широкими джинсами или атласной юбкой. Такая вещь никогда не выглядит в образе скучно и при этом легко вписывается практически в любой гардероб. Автор фото: соцсети Вьетнамки Вьетнамки давно перестали быть обувью, которая ассоциируется исключительно с пляжем или бассейном. Уже второе лето подряд стилисты предлагают носить их не только на отдыхе, но и вписывать в стильные городские образы. Особенно актуальны минималистичные модели из кожи на платформе или с небольшим, но устойчивым каблуком. Такие вьетнамки гармонично сочетаются с льняными костюмами, платьями-комбинациями, бермудами и широкими брюками. Они делают аутфит расслабленным, современным и идеально подходят для жарких летних дней, когда хочется чувствовать себя максимально комфортно. Для тех, кто хочет быть в тренде, такая обувь станет универсальным вариантом для большинства летних луков. Автор фото: соцсети

Автор материала: Лайзет Савельева