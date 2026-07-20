Худи от Павла Воли и новый бренд Анны Пересильд: почему звезды пытаются в моду? Смотрим, что могут предложить селебрити фешен-индустрии (спойлер: ничего).

Многие знаменитости запускают свои бренды. Для чего? Наверное, стараются вместе с известностью продать еще и какой-то материальный продукт. Недавно вот Пересильд младшая дропнула первую коллекцию. Говорит, мечтала с детства (если оно прошло).

Почему бы и нет? Многие бы хотели обзавестись вещью с именем любимого исполнителя. Но одно дело немногочисленный мерч, который мы покупаем после концерта, и совсем другое – фирма по пошиву одежды, которая разрабатывает дизайн. Нужно просчитать выгоду, наладить производство, а главное – угодить клиенту. Почему все мнят себя фешен-гуру? Разбираемся, что не так с брендами звёзд.

ANKA PERESILD

Метаморфоза из актрисы в певицу уже была, так что мы совсем не удивлены, что Анна пробует себя еще и в роли создателя одежды. Хотя честно признается, что коллекция разрабатывалась в команде (аж полгода). У ANKA PERESILD, кстати, есть целый сайт, а не просто страничка в соцсетях.

Первое, что встречает посетителя домена, так это эмблема с силуэтом лебедя. Почему? Может отсылка к знаменитому балету, может, просто птица красивая. В разделе «о нас» выбор лебединой тематики никак не объяснен, там только цитата самой Анны про мечту дарить людям уникальные вещи. Оформление сайта правда крутое, анимация крутящейся эмблемы и рекламное видео сделаны качественно.

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Дебютная коллекция состоит всего из шести вещей, хотя если смотреть чуть внимательнее, то позиции всего четыре: олимпийка, брюки клеш, костюм и рубашка. Последние два предмета просто представлены в двух вариантах: черном и белом (этот дуализм, видимо, вдохновлен тем самым лебедем). Позиционировать их как самостоятельные части коллекции - хитрый трюк, но мы внимательнее!

Рубашка, костюм и олимпийка очень эффектные. Их театрализованный дизайн выражается даже в названиях («аустерлиц», «лебедь»). Не будем говорить о том, что олимпийка сильно напоминает собой жакет-мундир дома Bulmain и лучше обратим внимание на штаны: точно ли простые серые клеш с фиксацией на поясе через шнурки уместно продавать по цене полноценного костюма «Лебедь»?

В целом, коллекция крутая. Но есть ощущение, что запустили ее раньше нужного: из-за этого пришлось выдавать одежду разных цветов за отдельные модели. Олимпийка и серые штаны, видимо, в начале должны были идти в одном костюме. Даже на карточках товара друг друга разлученные верх и низ изображены вместе. Цена вопроса — 10-15 тысяч рублей. Ценник прям дизайнерский, Анка себя не на помойке нашла.

VOLЯ WEAR Неожиданно, но у Павла Воли есть свой бренд одежды. Амбассадор ТНТ запустил его на пике своей популярность в 2018-м году вместе со своей женой. Сам комик объясняет этот шаг желанием создавать качественные базовые вещи. Качество мы ценим, но что по дизайну и ценам? Внешне вещи бренда выглядят ну очень скромными. Дело даже не в том, что они «базовые»: напротив, круто увидеть не дизайнерские модели на один выход, а удобную одежду на повседневку. Но от масс-маркета их отличает только… ничего. На футболках и худи красуются в основном физиономии писателей, строчки их стихотворений. Иногда встречается просто надпись транслитом. Серия со сказками спорная: прикольные арты в лубочном стиле привлекают, но некоторые изображения выглядят как халтура ИИ. Да и сами модели одежды банальные, создается ощущение, что их заказали с маркетплейсе и нанесли печать. Сколько за это просит Воля? Скромно, 3-5 тысяч рублей. Но… не могу представить, чтобы человек не нашел буквально любой другой способ потратить эти деньги. KUKOYAKA Речь про ту самую семью, в которой ХЛЕБ всему голова которая буквально живет в соцсетях. Последние годы контент строится на популяризации дочки Василисы. Несколько лет назад Кукояки создали свой одноименный бренд. Который, к слову, только что оскандалился. Обнаружилось, что фирма Кукояки «случайно» позаимствовала почти весь дизайн вязаных сумок у девушки-креатора. Факт плагиата отрицать сложно, все было повторено точь-в-точь. От себя команда блогера добавила к изделию эмблему его бренда, за что Денис, глава семейства, оперативно извинился. Скандальная вещь была удалена из магазина. Автор фото: VOLЯ WEAR

На официальном сайте заявлено, что бренд предлагает функциональные и удобные вещи людям, которые ценят стиль и качество. Что ж, заявление смелое.

Всего у KUKOYAKA пять коллекций. Одна из них, кстати, названа «Vasilinciaga» (очевидно, в честь дочери Василисы). По какому признаку они считаются отдельными, сказать сложно, выделяется только детская линейка вещей. В остальном плане одежда исследует мир стритвира: вареная джинса, оверсайз, потертости. Иногда встречаются спортивные костюмы, и вот эта позиция выглядит самой слабой: однотонные, без выразительных деталей, в общем, веет маркетплейсом. А вот стоит по-медийному: почти пять тысяч за одни штаны.

Автор фото: KUKOYAKA Автор фото: KUKOYAKA

Вообще, ценники вызывают биполярное расстройство мнение. Крутой лонгслив стоит дешевле концертного мерча (четыре тысячи), а вот за шоппер с названием просят больше трех. В чем логика?

Но надо признать, что вещи стильные. В отличие от остальных селебрити звездная семья смело ворвалась в альтернативную моду. Спрос на джинсы, худи, вареные футболки будет у подрастающих скейтеров и рокеров всегда, и медийность создателей бренда KUKOYAKA прекрасно подходит этим атрибутам юности. Главное больше ничем без спроса не вдохновляться.

Actress

Бренд принадлежит актрисе-шансонье Настасье Самбурской. Торговля осуществляется только через шоурум, никакого тебе сайта. Но мы и так уже поняли, что Самбурская — женщина консервативная. В соцсетях магазина вещи представлены на самих владелицах фирмы.

Бренд люксовый, ни о какой «базе» тут речи быть не может. Чего только стоит рекламный ролик, где Самбурская выходит из «Бентли». Фирма предлагает покупателям пальто, шубы, платья, пиджаки. Выглядит все сдержанно, но элитно.

Автор фото: Actress Автор фото: Actress

Ценники соответствующий. Еще в 2024 году, когда шоу-рум только открылся, Самбурская показывала журналистам пальто за шестьдесят тысяч рублей. Поговаривают, что одним из первых клиентов стала Собчак.

Но есть ли смысл в таком бренде? Хорошо, когда за твоими вещами приходят коллеги из шоубиза, но магазин ведь должен быть ориентирован не на круг знакомых. К тому же, авторских дизайнерских решений мы здесь не увидели. Чем же тогда привлекать клиентов?

LA Story Бренд создан более 10 лет назад Анной Седоковой. В отличие от бренда Самбурской, у «LA Story» есть свой интернет-магазин. Только вот забавная с ним штука: на самом сайте написано, что целевая аудитория - мужчины и женщины. Но мужской одежды в каталогах я не нашел. Зато женской одежды много. Сможете приобрести и скромные худи на каждый день, и вечерние платья. В дизайне, как и у Воли, простота: большинство вещей однотонные и без детализации. Цвета яркие, что иногда выглядит свежо, а иногда отталкивает. В общем, заманчивые позиции есть, но их совсем немного. Цены небольшие, видимо, ориентированы на массовый рынок. Даже за стильный вечерний костюм, состоящий из жакета и брюк, просят меньше пяти тысяч. Но если эти вещи сшиты для широкой публики, то где тогда разнообразие, возможность выбрать? На вкладках сайта, посвященных разным категориям одежды, очень часто представлены буквально одни и те же вещи. Не легче ли все-таки пойти в масс-маркет шоу-рум и выбирать там из неограниченного количества моделей, чем ориентироваться просто на известное имя? Автор фото: LA Story OLOLOL Бренд основан Оксаной Лаврентьевой. Сейчас светская львица известна всем как бизнес-леди, блогер, дизайнер одежды. Но ее личность более многогранна: Лаврентьева была моделью, актрисой, работала телеведущей. Сейчас развивается как коуч. А что по поводу ее фешен-бренда? На официальном сайте указано, что цель фирмы – вернуть женщинам силу. Надо признать, что мощь чувствуется с первых секунд просмотра каталога. Во-первых, из-за разнообразия. К приобретению доступна и верхняя одежда, и блузки, и брюки, жакеты, жилеты, шорты и много чего еще. Даже свадебные капсулы есть. По дизайну ярко и интересно: тут и тихая роскошь, и вечерние образы, и даже принты, вдохновленные этническими мотивами. Во-вторых, цены, которые доходят до шестидесяти тысяч рублей. Это определенно люксовый бренд. Любителям настоящего гламура советуем посмотреть страницу бренда с аксессуарами: там притаился золотой(!) пояс. Скажем прямо, некоторые вещи сильно переоценены. Автор фото: соцсети

Автор материала: Ратмир Потапов