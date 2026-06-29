Фильмы про отпуск для тех, у кого нет на него времени Собрали уникальную летнюю кино-подборку, которая может и не заменит вам путешествие, но хотя бы поможет отвлечься.

Вы работаете 24/7 в офисе, высыпаетесь только на выходных, а еще и отпуска не будет летом? Из новых впечатлений — поход до ближайшего магазина, а из-за ситуации в мире даже поехать на отдых не сможете? Да, мы прекрасно вас понимаем. Даже в такой момент можно получить новые положительные эмоции. GALA тоже мечтает об отпуске за границей, поэтому мы составили подборку фильмов, которые помогут сублимировать мысли об отпуске. Все очень просто: один легкий и веселый фильм = одна красивая страна, куда мы мечтаем отправиться. Можете не собирать чемодан, загранник тоже не нужен. Достаточно только пачки чипсов и газировки. Пристегнись, мы отправляемся в уникальный тур из десяти стран.

Греция

«Мамма MIA!» (2008)

Режиссер: Филлида Ллойд

Возраст: 18+

София выходит замуж и хочет пригласить на свадьбу отца, но не знает, кто он. В дневнике матери она находит описание трех отношений. И в итоге приглашает троих мужчин.

Помимо того, что здесь невероятный актерский состав: Аманда Сайфред, Мэрил Стрип, Пирс Броснан, Стеллан Скарсгард, Колин Фёрт, главное – это как любят говорить зумеры вайб картины! Фильм очень хорошо передает праздничное настроение и атмосферу идеального лета: песни ABBA, море, пляжи, солнце, прогулки на лодке. Если почему-то в вашем виш-листе стран нет Греции, то «Мамма MIA!» исправит этот недочет.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Индия

«Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» (2007)

Режиссер: Уэс Андерсон

Возраст: 18+

Три брата, которые не разговаривают друг с другом после смерти отца, оказываются в одном поезде, едущем через Индию. Старший из них собрал такую компанию, чтобы воссоединиться. Но все идет не по плану и герои попадают в череду передряг.

Уэс Андерсон может любую конуру снять так, чтобы она стала произведением искусства. А чего уж говорить об Индии, уникальной и яркой стране, у которой множество интересных локаций: храмы, рынкъи, пустыни, рикши. Добавляет атмосферности то, что герои путешествуют в очень колоритном поезде. А зритель вместе с героями проезжает этот путь и географически, и психологически, испытывая радостную грусть. Тем более, в кадре еще очень крутые актеры: Оуэн Уилсон («Полночь в Париже»), Эдриан Броуди, Джейсон Шварцман («Отель «Гранд Будапешт»»).

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Италия

«Письма к Джульетте» (2010)

Режиссер: Гари Виник

Возраст: 12+

Верона – город любви, родина Ромео и Джульетты. Молодая журналистка находит затерявшееся любовное письмо из 60-х. Она отправляется на поиск пожилой англичанки, чтобы вдохновить ее приехать в Италию и найти давно потерянного возлюбленного.

Старинные улочки, вино, спагетти, романтическая музыка, итальянские виноградники и легкая история о любви. Фильм помогает забыться от работы и бытовых проблемах, чтобы окунуться в добрую сказку. Это отличный летний ромком, который оставляет после себя приятное и трогательное послевкусие. Для полного погружения требуется бутылка красного сухого, карпаччо и гриссини.

Автор фото: Кинопоиск Автор фото: Кинопоиск

Исландия

«Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013)

Режиссер: Бен Стиллер

Возраст: 12+

Уолтер Митти работает на рутинной работе в отделе иллюстраций журнала Life. В отправленных фотографиях Шона О'Коннела для обложки не хватает одного кадра. Единственный способ получать его — отправить в путешествие и найти Шона.

Считает, что это лучший фильм для офисных сотрудников или для работников, кто устал от рутина. Будем честны, с этим очень сложно спорить. Интересно, что все природные части фильма снимали в Исландии, хотя по сюжету герой бывает в Гренландии, Гималаях. Помимо того, что здесь собрана настоящая коллекция уникальных природных видов и приключений, философия картины вдохновляет тебя на путешествия и поиск новых эмоций, интересной жизни.

Автор фото: Кинопоиск Автор фото: Кинопоиск

Испания

«Вики Кристина Барселона» (2008)

Режиссер: Вуди Аллен

Возраст: 18+

Две американки Вики и Кристина проводят каникулы в Барселоны и знакомятся с художником Антонио. Он влюблен в обеих. Их отношения становятся очень запутанными, а здесь еще появляется его бывшая жена с очень бурным характером.

Фильм смотрится легко, но при этом его никак нельзя назвать поверхностным. Как много картин про любовные треугольники. Для Вуди Аллена это слишком просто, он снял фильм про любовный четырехугольник. Если вы вдруг никогда не видели фильмы Аллена (как это возможно?), срочно исправляйте ситуацию. Наслаждайтесь тонким юмором и иронией, сложными и неоднозначными характерами, необычной любовью. Вместе с этим зритель любуется жаркой Барселоной — каждый кадр буквально обжигает испанским солнцем, и не менее жаркими актерами.

Автор фото: Кинопоиск Автор фото: Кинопоиск

Австралия

«Тропы» (2013)

Режиссер: Джон Кёрран

Возраст: 18+

Молодая девушка Робин в одиночку решает пересечь Австралию. Компанию ей составляет собака и четыре верблюда. Журнал National Geographic заинтересовался ее проектом и предложил писать заметки, а также отправил к ней фотографа.

Фильм основан на автобиографической книге Робин Дэвидсон, которая в 1977 году в одиночку прошла через австралийскую пустыню длиной примерно 2700 километров. «Тропы» сильно отличаются от предыдущих проектов в подборке. Здесь вам никаких удобств, отелей, милых кафе и цивилизации. Только дикая и настоящая природа Австралии. Помимо всех физических сложностей, это картина про свободу, одиночество, поиск себя и принятие. Конечно, еще это абсолютно невероятное и уникальное путешествие.

Автор фото: Кинопоиск Автор фото: Кинопоиск

Франция

«Полночь в Париже» (2011)

Режиссер: Вуди Аллен

Возраст: 18+

Писатель и безумный романтик уверен в том, что должен жить в 1920-х годах. Вместе со своей возлюбленной он приезжает в Париж на каникулы и случайно попадает в прошлое. Там он встречает Хемингуэя, Пикассо, Фицджеральда, Гертруду Стайн, и понимает, что его место здесь.

Да, снова Вуди Аллен. Но в этот раз это самые необычный его фильм, который, кстати, выиграл «Оскар» за лучший сценарий. Предыдущие проекты в подборке вдохновляют на путешествие в другую страну и дарят ощущение, что ты побывал там хотя бы через экран. «Полночь в Париже» вместе с этим переносит тебя в прошлое, показывает величайших деятелей искусств 1920-х годов. А такого не получишь, даже если окажешься во Франции. После титров же, скорее всего, появится желание начать новую и прекрасную жизнь. Или слетать в Париж. Или отправиться в прошлое в Париже.

Автор фото: Кинопоиск Автор фото: Кинопоиск

Новая Зеландия

«Охота на дикарей» (2016)

Режиссер: Тайка Вайтити

Возраст: 18+

Хулигана Рикки Бейкера социальная служба увозят в деревню, где его принимает семьи – Белла и ее нелюдимый муж Гек. Когда умирает Белла, то соцзащита хочет забрать подростка, но он убегает вместе с Геком. На их поиски власти отправляют все свои силы.

Есть ли что-то более уникальное, чем природа Австралии – возможно, это именно Новая Зеландия. Тем более весь фильм построен на приключениях в диких лесах, где невозможно оторвать взгляд от природного ландшафта. Вместе с этим тут фирменный юмор Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Кролик Джоджо»), авантюристский дух и непростые, но теплые отношения между героями.

Автор фото: IMDb Автор фото: IMDb

Австрия

«Перед рассветом» (1995)

Режиссер: Ричард Линклейтер

Возраст: 18+

Молодой американец Джесси знакомится в поезде с француженкой Селин. Они нравятся друг другу, и парень предлагает сойти девушке в Вене, чтобы провести вместе вечер и ночь, потому что утром он уезжает. За это время они очень сильно влюбляется в друг друга и стараются успеть как можно больше перед рассветом.

Если вы вдруг искали маршрут по Вене на один день, то этот фильм — отличное пособие. Картина влюбляет зрителя в ночной город, причем не с помощью достопримечательностей, а демонстрируя реальную Вену. Дунай, мосты, кафе, парки. А вместе с этим здесь красивая и романтичная история случайной влюбленности, которая проживет только до утра.

Автор фото: Кинопоиск Автор фото: Кинопоиск

США

«На обочине» (2004)

Режиссер: Александр Пэйн

Возраст: 16+

Спивающийся писатель-неудачник Майлз берет своего друга горе-актера Джека в поездку по винодельням Калифорнии. Джеку нужно расслабиться перед свадьбой, которая будет через неделю. Мужчины даже не догадываются, насколько это путешествие изменит их жизни.

У проекта два «Золотых глобуса» за лучший фильм и сценарий. Уникальность этой картины в том, что здесь путешествие по нетипичной Америке. Тут только маленькие городишки и винодельни. Как и весь фильм состоит из простых разговоров под вино и дороги, которые ведет к следующим виноградникам. Возможно, для хорошего путешествия не обязательно ехать на другой континент или в туристическую страну. Ведь можно взять лучшего друга, машину и поехать вперед, разговаривая обо всем на свете.