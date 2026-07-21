Дизайн будущего: что мы знаем о победителях премии Archpoint Concept Awards В конкурсе принимали участие нереализованные, или пока нереализованные проекты.

Премия Archpoint Concept Awards проходит пусть не на регулярной основе, зато с 2015 года. Это международный конкурс, к участию в котором принимаются концепции, то есть нереализованные проекты. В этом году конкурсные работы оценивали основатель Московского музея дизайна Александра Санькова, архитектор, куратор фестиваля «Архстояние» Антон Кочуркин, директор Международной школы дизайна Дарья Лапошина, архитектор, эксперт Комиссии по сохранению культурного наследия при Минстрое России Сергей Краснов и многие другие.

Archpoint Concept Awards-2026 основной темой объявил русский код — искали смелые частные и общественные интерьеры, в которых русский стиль проявлялся через декор, предметы, планировку или общую концепцию. Участникам предлагалось черпать вдохновение в любых источниках от древнерусских мотивов до русского космизма и утопических идей прошлого . Было прислано более ста заявок, в шорт-лист попали около 10, в главные награды забрали три победителя, разделив призовой фонд в 350 тысяч рублей.

Интерьеры клубного дома «Узоры». Архитектурное бюро ATRIUM

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Чтобы сразу задать тон, сообщаем, что клубный дом находится в Хамовниках — районе Москвы, где, по последним данным, квадратный метр в новостройке сегодня обходится в среднем в 3 миллиона рублей. А «Узоры» — это строящийся дом, его планируют сдать в конце следующего года, поэтому ценник на сегодняшний день озвучивать не имеет смысла, ведь он полетит вверх. Архитектурное бюро ATRIUM, основанное 30 лет назад Антоном Надточим и Верой Бутко, создало много известных проектов по всей России. Например, жилой район «Символ» на территории бывшего завода «Серп и Молот», парк будущих поколений в Якутске, многофункциональный комплекс в Чебоксарах и московский молодежный центр «Планета КВН». Для «Узоров» архитектурное бюро разработало действительно русский и богатый стиль. За основу взяли образ каменного терема — крепкого и надёжного дома , который защищает и в котором чувствуешь себя спокойно. Его переиначили на современный лад, сделав лаконичным и без лишних деталей. В общедоступных локациях дома использованы светлые тона стен, добавлено дерево и металл, а акценты распределяют детали красного цвета.

Проект ресторана «Злато да Ладо», архитектурное бюро «Ателье 27»

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За основу концепции точки общепита взяли древнерусскую архитектуру XII века, упаковав её в дорогие тактильные материалы. Авторы проекта вдохновлялись белокаменным зодчеством Владимиро-Суздальской Руси, тем узнаваемым стилем, который мы знаем по старинным храмам и соборам. Но «Ателье 27» не стали копировать прошлое, а взяли его главные приёмы и переложили на современный язык. Например, знаменитую резьбу по камню Дмитриевского собора во Владимире переосмыслили как узоры на стенах и декоративные панно — они не повторяют древние орнаменты, а копируют их ритм и пластику. Арочные проёмы и своды, характерные для тех старых построек, здесь превратились в торжественные входы. Интерьер ресторана получился царским благодаря приглушённой подсветке, камерности и латуни, создающей видимость жидкого золота.

Концепция бьюти-пространства «Зрак». Катерина Коковина

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Автор проекта — независимый дизайнер интерьеров с архитектурным образованием из Брянска. Катерина постаралась по-новому осмыслить русские традиции, интегрировав их в дизайн салона красоты. За основу были взяты два известных памятника древнерусского зодчества — церковь Покрова на Нерли (Владимирская область) и Дмитриевский собор во Владимире. Резные каменные узоры храмов, в которых переплелись языческие и библейские сюжеты, помогли дизайнеру найти ключ к пониманию русской идентичности — в барельефах Катерина увидела глубокое, сложное, но при этом живое и органичное (что бы это ни означало). Интерьер визуально разделён пополам: стены и потолок выполнены в светлых и коричневых тонах, а пол выложен плиткой под хохлому. Катерина создала акцентный интерьер, расставив по всему пространству ярко-красные элементы декора в русском стиле, но без нарочитой старины и тяжеловесности. Кстати, проект можно взять под реализацию, о чём автор сообщила в своих соцсетях.