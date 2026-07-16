Шедевры, снятые за копейки: топ культовых фильмов, у которых не было бюджета Можно ли сделать хит, когда у тебя нет денег? Разбираем самые громкие малобюджетные фильмы, которые стали культовыми.

Кино – безумно дорогое искусство, на производство некоторых проектов уходят миллиарды долларов. Поэтому каждый раз, когда фильм с маленьким бюджетом собирает много денег в прокате или получает престижные награды – это событие. Но малобюджетный проект – это сколько? Мы, конечно, не говорим о реальных копейках — примеров, как фильм сняли на МРОТ, здесь не будет.

В среднем голливудский фильм стоит 50 миллионов долларов – тогда будем рассматривать все, что примерно в 50 раз меньше этой сумму. А для сопоставления масштабов (и смеха ради) будем еще сравнивать такие проекты с российским «Викингом» с Данилой Козловским, бюджет которого 20,8 миллиона долларов. Для справки: проект не окупился, а оценка у него 4,7.

«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»

Бюджет: $22 000, с учетом пересъемок - $750 000 (≈ ₽1 628 000 — ₽555 000 000)

В 1994 году трое студентов-кинематографистов исчезли в лесах Мэриленда, пока снимали документальный фильм о местной легенде – Ведьме из Блэр. Год спустя эти пленки нашли.

Это образцовый пример фильма, снятого за копейки. Создатели настолько экономили, что для съемок купили камеру, все сняли, а потом успели вернуть ее в магазин обратно. Фильм за пару десятков тысяч долларов показали на кинофестивале «Сандэнс», где им заинтересовалась компания Artisan Entertainment. Они купили проект и вложили деньги, чтобы доработать монтаж, звук, изготовить копии фильма и переснять некоторые сцены. Причем забавно, что создатели пересняли концовку, но она оказалась хуже оригинальной, поэтому оставили первую.

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Сборы почти 250 миллионов долларов (я даже боюсь считать, во сколько раз это больше бюджета). Огромную роль здесь сыграл маркетинг, проект рекламировали будто это «найденная пленка» (к слову, «Ведьма из Блэр» так и выглядит). Это имитация документальной съемки. Причем это не совсем имитация: полностью готового сценария не было, создали давали актером общие указания, и они импровизировали, и даже по-настоящему терялись в лесу.

На бюджет «Викинга» можно было снять 27 фильмов «Ведьма из Блэр».

«Поиск» (2018)

Бюджет: $880 000 (≈ ₽65 120 000)

16-летняя девочка пропадает. Отец взламывает ее компьютер и понимает, что не знает про нее ничего.

Это редкий случай, когда фильм, снятый в формате скринлайф («жизнь на экране»), получился интересным. Создали особенно сильно с этим заморочились. Сценарий писали, учитывая особенности интерфейса, времени загрузки. А потом еще монтировали так, чтобы каждый клик и движение курсора помогало драматургии. Зрители оценили «Поиск» на 7,5 баллов, а сборы составили 75 миллионов долларов.

На бюджет «Викинга» можно было снять 22 фильма «Поиск».

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«Человек с Земли» (2007)

Бюджет: $200 000 (≈ ₽14 800 000)

На прощальной тусовке с коллегами профессор университета рассказывает, что он бессмертный человек, который живет на Земле уже 14 тысяч лет.

Картину сняли всего за восемь дней и действие происходит практически полностью в одной комнате. Здесь нет графики, активных действий – вместо этого диалоги и размышления зрителя. Уникальность истории в том, что при отсутствии рекламы и нормально проката пираты слили фильм в интернет, а там он уже разлетелся. Создатели даже официально поблагодарили их за это. Оказывается, пиратство может приносить пользу. Почти 280 тысяч зрителей поставили фильму оценку 7,8.

На деньги «Викинга» можно было снять 100 фильмов «Человек с Земли», а на сдачу еще одну «Ведьму из Блэр».

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За копейки можно выиграть даже «Оскар»!

Окей, можно снять фильм за копейки и заработать много денег, картину полюбят зрители. Но подобные проекты могут выигрывать престижные награды, например, «Оскар»?

«Рокки» (1976)

Бюджет: $1 100 000 (≈ ₽81 400 000)

Рокки Бальбоа – молодой боксер, который ведет очень бедную жизнь, работая вышибалой. Но однажды ему улыбается удача, и он получается предложение сразиться с действующим чемпионом Аполло Кридом.

Этот фильм старше 90% людей в моей редакции, но пример до сих пор остается образцовым. Проект с бюджетом в миллион долларов заработал 225 миллионов, а бонусом выиграл три «Оскара». Про то, что это картина сих пор считается одной из лучших спортивных драм, что запустила звездную карьеру Сильвестру Сталлоне – даже говорить не стоит.

На деньги «Викинга» можно было снять 18 «Рокки», получить кучу наград и народную любовь.

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«Лунный свет» (2016)

Бюджет: $1 500 000 (≈ ₽111 000 000)

Широн родился в Майами, где вокруг только запрещенные вещества и деньги от продажи запрещенных веществ. Парень преодолевает драму в семье, представительство друзей, пытается понять, кто он, и найти свой путь.

Если «Рокки» – классика и ровесник мамонта, то это совсем недавний пример, где маленький фильм может выиграть три «Оскара», «Золотой глобус», получить признание от критиков. Маленький бюджет, всего 25 съемочных дней, почти все актеры неизвестные, кроме Махершала Али, который и стал после этого проекта звездой, но это не помешало режиссеру Барри Дженкинсу создать визуальный шедевр. Фильм разделен на три акта, каждый из которых имеет свою палитру.

На деньги «Викинга» можно было снять 13 фильмов «Лунный свет».

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«Одержимость» (2013)

Бюджет: $3 300 000 (≈ ₽244 200 000)

Эндрю мечтает стать великим барабанщиком. Его замечает гениальный дирижер и решает взять парня под свое крыло. Но его методы, мягко говоря, очень жестокие. Наставник буквально изживает своего подопечного – сможет ли Эндрю выдержать это ради своей цели?

Автор фото: IMDb Автор фото: IMDb

Вы не поверите, но здесь снова три «Оскара». И как после этого не верить в магию чисел? Помимо этого фильм собрал почти 50 миллионов долларов и стал по-настоящему культовым. «Одержимость» занимает 80 место в топ-250 от «Кинопоиска» и имеет оценку 8,4. Забавно, но Дэмьен Шазелл изначально даже не собирался снимать этот фильм, он хотел сразу сделать «Ла-Ла Ленд», но тогда ему никто не доверял. Тогда режиссер снял короткометражку «Одержимости», убедил продюсеров, снял эту картину, а позже ему уже дали денег на его мечту.

Да, у «Одержимости» в этом списке самый большой бюджет, но помните, что это всего лишь 15% от «Викинга».