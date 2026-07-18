magnific.com

Автор фото: magnific.com

Мода
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GALA mag

18 июля 09:00

10 лучших базовых вещей для летнего гардероба

Что купить на остаток лета или в отпуск, чтобы это стало разумным вложением?

Есть вещи, которые живут один сезон. А есть те, которые не теряют актуальности годами. В этой подборке вы не найдете трендовой одежды, которая выйдет из моды спустя пару месяцев. Ведь перед вами – супер-практичный список вещей-инвестиций для летнего периода. Мы собрали 10 самых базовых предметов гардероба, которые сделают жаркий сезон стильным и комфортным без лишних заморочек.

Платье-комбинация

И в пир, и в мир, и в добрые люди. Атласное платье-комбинация нейтрального оттенка – в песочном, черном или белом цвете, станет отличной базой для летних образов. Здесь можно уйти в повседневную историю, обыграв платье рубашкой, мягкой сумкой и босоножками на плоском ходу. Или же собрать образ для вечера – добавить каблуки, клатч и элегантные украшения. Такое платье точно не будет висеть в шкафу летом, а по окончанию теплого сезона порадует вас в уютных луках с свитерами и кардиганами.

Автор фото: соцсети

Хлопковая рубашка

Качественная хлопковая рубашка прямого кроя выручит в тот самый момент «нечего надеть». Ее можно накинуть поверх топа с шортами или сделать самостоятельным элементом в сочетании с джинсовой юбкой. Главное, чтобы ткань не просвечивала и не сильно мялась. Тогда летний образ будет выглядеть аккуратно и стильно. Выбирайте модель в белом, молочном, голубом или светло-бежевом оттенках. Такая рубашка легко впишется в базовый гардероб и прослужит не один сезон.

Автор фото: соцсети

Качественные солнцезащитные очки

Вместо пяти недорогих очков для солнца приобретите одни, но качественные. Не скупитесь на хорошие бренды, потому что это не только про стиль, а также про безопасность ваших глаз. Отдавайте предпочтение классическим формам, спокойным оттенкам и фактурам. Варианты с броскими логотипами и цветными линзами лучше оставить в магазине: в образе они будут перетягивать все внимание на себя. Если вы любите металлические оправы, то делайте выбор в пользу серебряных. Их легче вписать в повседневный стиль, в отличие от золотых, которые предполагают наличие аксессуаров в этом же оттенке.

Автор фото: соцсети

Светлая сумка

Светлая сумка – один из самых универсальных аксессуаров летнего гардероба. Модели в молочном, кремовом, бежевом или песочном оттенке легко сочетаются практически с любой одеждой и делают образ визуально более легким и свежим. Такая сумка гармонично смотрится с льняными костюмами, джинсами, платьями и шортами, а благодаря своей универсальности не выйдет из моды всего через сезон. Чтобы такая модель стала настоящей инвестицией, выбирайте сумку лаконичного дизайна без лишнего декора.

Автор фото: соцсети

Атласная юбка

Летом 2026 атласная юбка остается одной из самых универсальных моделей гардероба. Ее легко адаптировать для повседневных и для вечерних образов. Днем сочетайте ее с базовым топом, светлой майкой или льняной рубашкой, а вечером – с укороченным жакетом, корсетом и босоножками на каблуке. Особенно актуальны юбки в белом, сливочно-желтом и светло-голубом оттенках, которые выглядят дорого и легко комбинируются с базовыми вещами.

Автор фото: соцсети

Базовый боди

Базовый боди на тонких лямках сделает образ более собранным и элегантным без лишних усилий. Модель на тонких лямках в белом, черном или бежевом оттенке легко заменит привычную майку или топ. При выборе отдавайте предпочтение боди из мягких, дышащих материалов с небольшим добавлением эластана. Они красиво облегают фигуру, не сковывают движения и комфортно ощущаются на теле даже в жаркую погоду.

Автор фото: соцсети

Кожаные сандалии

Кожаные сандалии – лучшее вложение в летний гардероб, которое окупится неоднократно. Они подходят абсолютно под любой образ: отлично сочетаются и с шортами, и с платьями или юбками. Советуем не экономить на этой обуви, потому что она будет выручать вас все лето абсолютно везде – на длинных прогулках по городу, в спонтанных путешествиях и даже на вечерних выходах в ресторан.

Автор фото: соцсети

Джинсовые шорты прямого кроя

Пожалуйста, оставьте укороченные шорты в прошлом. Несколько лет подряд балом правят модели прямого кроя из джинсы чуть выше колена. Такой силуэт стройнит, делает образ более собранным и идеально подходит для городских прогулок. Отдавайте свой выбор моделям в светлых оттенках, чтобы создать стильные летние луки без визуального перегруза.

Автор фото: соцсети

Льняной жакет

Для тех, кто летом ходит на работу, льняной жакет станет просто спасением. Он позволит сохранить в образе строгость, но при этом не будет сковывать движения в течение дня. В отличие от вискозных или синтетических моделей в льняном жакете не будет жарко благодаря дышащей ткани. Выбирайте жакеты в светлых оттенках классического кроя без лишних элементов и декора. С базовой моделью вам будет проще составлять образы.

Хлопковое платье

Хлопковое платье – идеальный вариант для жары. Натуральная ткань хорошо пропускает воздух и ощущается на теле комфортно даже при высокой температуре. В сезоне 2026 стоит обратить внимание на модели свободного кроя: платья-рубашки и сарафаны на широких бретелях. Хлопковое платье легко сочетать с кожаными сандалиями, плетеной сумкой и минималистичными украшениями. Такая вещь станет настоящей палочкой-выручалочкой и подойдет как для прогулок по городу, так и для отпуска у моря.

Автор фото: соцсети

Автор материала: Лайзет Савельева

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