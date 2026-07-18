18 июля 09:00
10 лучших базовых вещей для летнего гардероба
Что купить на остаток лета или в отпуск, чтобы это стало разумным вложением?
Есть вещи, которые живут один сезон. А есть те, которые не теряют актуальности годами. В этой подборке вы не найдете трендовой одежды, которая выйдет из моды спустя пару месяцев. Ведь перед вами – супер-практичный список вещей-инвестиций для летнего периода. Мы собрали 10 самых базовых предметов гардероба, которые сделают жаркий сезон стильным и комфортным без лишних заморочек.
Платье-комбинация
И в пир, и в мир, и в добрые люди. Атласное платье-комбинация нейтрального оттенка – в песочном, черном или белом цвете, станет отличной базой для летних образов. Здесь можно уйти в повседневную историю, обыграв платье рубашкой, мягкой сумкой и босоножками на плоском ходу. Или же собрать образ для вечера – добавить каблуки, клатч и элегантные украшения. Такое платье точно не будет висеть в шкафу летом, а по окончанию теплого сезона порадует вас в уютных луках с свитерами и кардиганами.
Хлопковая рубашка
Качественная хлопковая рубашка прямого кроя выручит в тот самый момент «нечего надеть». Ее можно накинуть поверх топа с шортами или сделать самостоятельным элементом в сочетании с джинсовой юбкой. Главное, чтобы ткань не просвечивала и не сильно мялась. Тогда летний образ будет выглядеть аккуратно и стильно. Выбирайте модель в белом, молочном, голубом или светло-бежевом оттенках. Такая рубашка легко впишется в базовый гардероб и прослужит не один сезон.
Качественные солнцезащитные очки
Вместо пяти недорогих очков для солнца приобретите одни, но качественные. Не скупитесь на хорошие бренды, потому что это не только про стиль, а также про безопасность ваших глаз. Отдавайте предпочтение классическим формам, спокойным оттенкам и фактурам. Варианты с броскими логотипами и цветными линзами лучше оставить в магазине: в образе они будут перетягивать все внимание на себя. Если вы любите металлические оправы, то делайте выбор в пользу серебряных. Их легче вписать в повседневный стиль, в отличие от золотых, которые предполагают наличие аксессуаров в этом же оттенке.
Светлая сумка
Светлая сумка – один из самых универсальных аксессуаров летнего гардероба. Модели в молочном, кремовом, бежевом или песочном оттенке легко сочетаются практически с любой одеждой и делают образ визуально более легким и свежим. Такая сумка гармонично смотрится с льняными костюмами, джинсами, платьями и шортами, а благодаря своей универсальности не выйдет из моды всего через сезон. Чтобы такая модель стала настоящей инвестицией, выбирайте сумку лаконичного дизайна без лишнего декора.
Атласная юбка
Летом 2026 атласная юбка остается одной из самых универсальных моделей гардероба. Ее легко адаптировать для повседневных и для вечерних образов. Днем сочетайте ее с базовым топом, светлой майкой или льняной рубашкой, а вечером – с укороченным жакетом, корсетом и босоножками на каблуке. Особенно актуальны юбки в белом, сливочно-желтом и светло-голубом оттенках, которые выглядят дорого и легко комбинируются с базовыми вещами.
Базовый боди
Базовый боди на тонких лямках сделает образ более собранным и элегантным без лишних усилий. Модель на тонких лямках в белом, черном или бежевом оттенке легко заменит привычную майку или топ. При выборе отдавайте предпочтение боди из мягких, дышащих материалов с небольшим добавлением эластана. Они красиво облегают фигуру, не сковывают движения и комфортно ощущаются на теле даже в жаркую погоду.
Кожаные сандалии
Кожаные сандалии – лучшее вложение в летний гардероб, которое окупится неоднократно. Они подходят абсолютно под любой образ: отлично сочетаются и с шортами, и с платьями или юбками. Советуем не экономить на этой обуви, потому что она будет выручать вас все лето абсолютно везде – на длинных прогулках по городу, в спонтанных путешествиях и даже на вечерних выходах в ресторан.
Автор фото: соцсети
Джинсовые шорты прямого кроя
Пожалуйста, оставьте укороченные шорты в прошлом. Несколько лет подряд балом правят модели прямого кроя из джинсы чуть выше колена. Такой силуэт стройнит, делает образ более собранным и идеально подходит для городских прогулок. Отдавайте свой выбор моделям в светлых оттенках, чтобы создать стильные летние луки без визуального перегруза.
Льняной жакет
Для тех, кто летом ходит на работу, льняной жакет станет просто спасением. Он позволит сохранить в образе строгость, но при этом не будет сковывать движения в течение дня. В отличие от вискозных или синтетических моделей в льняном жакете не будет жарко благодаря дышащей ткани. Выбирайте жакеты в светлых оттенках классического кроя без лишних элементов и декора. С базовой моделью вам будет проще составлять образы.
Хлопковое платье
Хлопковое платье – идеальный вариант для жары. Натуральная ткань хорошо пропускает воздух и ощущается на теле комфортно даже при высокой температуре. В сезоне 2026 стоит обратить внимание на модели свободного кроя: платья-рубашки и сарафаны на широких бретелях. Хлопковое платье легко сочетать с кожаными сандалиями, плетеной сумкой и минималистичными украшениями. Такая вещь станет настоящей палочкой-выручалочкой и подойдет как для прогулок по городу, так и для отпуска у моря.
Автор материала: Лайзет Савельева
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