Жарким летом вышел сериал «Холод», где Аксенова играет графа Монте-Кристо в юбке Разбираем новый проект про месть и переосмысление романа Александра Дюма с Любовью Аксёновой, Петром Фёдоровым, Ларисой Гузеевой и Линдой Лапиньш в главных ролях.

Пока рекордно жаркое лето продолжается, вы радуетесь хорошей погоде, пикникам с друзьями и мечтаете побольше времени проводить под кондиционером, сразу на трех платформах («Иви», START, Wink) вышел сериал «Холод» с Любовь Аксеновой. Он не освежает. Проект выбрасывает вас в ледяной и бездонный океан, из которого непонятно, как выбраться. Зрителю будет плохо, тяжело, но интересно. Это остросюжетная история Графа Монте-Кристо в юбке.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Женя (Любовь Аксёнова) невиновна, но падает в тюрьму из-за аварии, в которой погиб ее муж и ребенок. Виновники – мажоры, которые повлияли на исход дела и вышли сухими из воды. В колонии Женя спасает Яну (Линда Лапиньш). Взамен она обучает героиню, как стать сильнее, чтобы отомстить, и помогает сбежать. После тюрьмы Женя получает деньги из-за наводки Яны, и начинает мстить врагам.

Автор (режиссер, сценарист, продюсер) проекта – Алексей Казаков. Для него это режиссерский дебют, как сценарист он начинал с комедий (дилогия «Горько!» и «СуперБобровы»), а позже были «Чернобыль», «Родные» и «Космическая собака Лида». Среди продюсеров Павел Буря («Уроки фарси»), Эдуард Илоян ( «Холоп 3» ), Александра Макарьева («Золотое дно»).

Актерский состав богат не только Аксеновой: Линда Лапиньш («Чужие деньги»), Лариса Гузеева, Пётр Фёдоров («Перевал Дятлова»), Александра Бабаскина ( «Легенды наших предков» ), Евгений Харитонов ( «Лихие» ).

Описание сюжета выглядит как смесь типичного НТВшного сериала («Ментовские войны», «Пес») и «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма. Для кого-то в «Холоде» будет передоз жести в сюжете, а кто-то будет возмущаться скопированным скелетом истории у французского писателя. И те, и те по-своему правы. Сценарист иногда действительно находится на грани, но не проваливается в дешевое мыло для телевизора, а остается в рамках очень жестокой действительности. С точки зрения Дюма — кажется, что это осознанное переосмысление классического сюжета, где главная героиня теперь девушка. Это действительно освежает. Сколько фильмов и сериалов, где герой незаслуженно оказывается в тюрьме, вынужден там выживать – кто от этого не устал? Но стоит поменять пол персонажа и все смотрится уже иначе. Ключевое для таких историй – это героиня, за которую хочется болеть. У нее четкий моральный компас, принципы, сила воли, а жизнь поступила с ней очень несправедливо.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

В первой серии буквально два кадра с Лапиньш, так и не показали героиню Ларисы Гузеевой, хотя она в касте заявлена. В сериале 90% времени мы наблюдаем именно за главной героиней Женей. Любовь Аксёнова со своей миловидной внешностью контрастирует с атмосферой и сюжетом сериала, от чего все выглядит еще более шокирующе. Актриса готовилась для этой роли: похудела на пять килограмм, занималась спортом с тренером, а прямо перед съемками сидела на сушке, чтобы образ был более изможденным. Во время сцен, когда Женя держит голодовку, Аксенова не пила воду, только кофе, это добавляло тремора. Из-за такого подхода ей физически было плохо, у актрисы кружилась голова и темнело в глазах. Преображение видно в кадре, появляется больше реалистичности. Это вам не Дженнифер Лоуренс с щеками в кадре «Голодных игр», где героиня по сюжету должна голодать.

Атмосфера у сериала тяжелая и мрачная. Во время некоторых сюжетных поворотов хочется отвернуться или поставить на паузу, чтобы переварить увиденное. Аксенова рассказывала, что после съемок врач диагностировал ей выгорание. Если честно, даже удивительно, что не депрессию, учитывая, что внутреннее актрисе пришлось пропустить через себя жесткую драму.

Визуально «Холод» темный, в сине-голубых тонах, с редкими проблесками теплого света. Но этот прием не выглядит нарочитым. Цвет добавляет атмосферу и раскрывает внутреннее состояние героини. Снимали либо на пленку, либо зерно добавили на постпродакшене (скорее всего, именно второй вариант). Здесь это не выглядит позерством в духе «Посмотрите, какие мы крутые кинематографисты, любим пленку, не уважаем цифру. Мы как Нолан». Пленочное, шумное, немного грязное изображение подходит под сюжет сериала, особенно в тюремных сценах.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Здесь практически отказались от классических флешбэков, воспоминаний. Вместо них только звуковая дорожка из голосов. Действительно выглядит так, будто героиня сходит с ума и слышит голоса в голове. Или персонаж из прошлого появляется в камере Жени, фактически галлюцинации. Это тоже подчеркивает, насколько героине плохо. Есть еще интересная обнаженная сцена. Часто критикуют российские фильмы и сериалы, что режиссеры просто хотят показывать голых женщин. С одной стороны, можно понять, зачем это делают. С другой стороны, частенько эти сцены абсолютно никак не оправданы и не несут за собой никакой художественной ценности, кроме голого тела актрисы. В «Холоде» Женя попадает в тюрьму и первым делом новенькие заключенные идут в душ, а за ними следят надзиратели. Это выглядит так дико, что тебе через экран становится некомфортно, будто ты сам в этом холодном грязном пространстве голый, а на тебя смотрят.

Сюжет Дюма будет актуален всегда. Тема с мажорами, которые скинули с себя вину и избежали наказания, актуальна была десять лет назад, актуальна сейчас и лет через пятнадцать тоже будет актуальна. Кто-то говорил, что слишком нереалистично, что богатеньких детишек полностью оправдали, а невиновную мать посадили. Вы точно читаете новости? Таких историй просто тьма. А громкие скандалы происходят стабильно пару раз в год.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Помимо вайба НТВшных сериалов и романа Дюма, сериал на удивление чем-то схож с авторскими фильмами Быкова и Звягинцева. Атмосфера безысходности, когда маленького героя переламывает огромная система. Ты думаешь, что хуже уже не будет, а потом приходит надзиратель… Все, вот сейчас точно дно, хуже не будет, а потом телефонный звонок… В дальнейшем, видимо, будут ассоциации со шпионскими боевиками. От них пока только интригующие кадры с вертолета и постер, где Аксенова с пистолетом.

Создатели планировали проект как разговор о возмездии: нужна ли месть, обязательно ли она создает порочный круг, и что вообще делать в таких ситуациях? После первой серии, очевидно, нет никакого намека на моральные разговоры. Получилось ли у создателей переосмыслить Дюма – узнаем только в конце сериала.

Новое прочтение «Графа Монте-Кристо» вполне может оказаться его дешевой копией. Но при этом у «Холода» есть все шансы стать запоминающимся и ярким, в смысле темным, сериалом. Вы вряд ли захотите его пересмотреть, потому что история тяжелая, но, скорее всего, будете советовать со словами «Такое надо видеть». «Холод» актуален. Аксенова завораживает. А сюжет не отпускает.