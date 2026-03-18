Неозодчество: русский код, рождающий архитектуру будущего Не очередная попытка законсервировать прошлое и не бесконечная ностальгия по деревянным избам, а попытка объединить вековую мудрость традиционного зодчества с технологиями будущего.

В отличие от неоклассицизма, который возрождал античные формы, неозодчество отказывается от декоративного цитирования прошлого. Вместо этого оно перерабатывает конструктивную логику традиционной архитектуры и интегрирует в наши реалии. Будущее русской архитектуры — не в стеклянных коробках и не в лубочных теремах, а в массироватности, в доступности света и в ощущении дорогой обстоятельной роскоши. Что общего у неозодчества и избинга, о котором мы уже писали , что делает этот стиль уникальным и сможет ли он показать, как должна выглядеть современная русская архитектура? Ответы ищем с руководителем Группы компаний СиЭлТи РУС, членом Союза Архитекторов России, победителем Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли» и автором стиля неозодчество Дмитрием Зубовым.

Автор фото: Личный архив Дмитрия Зубова Что такое неозодчество? Неозодчество — это современный архитектурный стиль, который опирается на принципы русского деревянного зодчества, но реализуется через современные технологии и конструктив. Речь не о копировании изб, не о декоративных наличниках и не о стилизации «под старину», а о конструктивной логике. — В его основе — масса, глубина, работа с тенью, ощущением укрытия. Когда дом воспринимается как цельный объём, а не как набор фасадных приёмов. Окна утоплены, вход оформлен как архитектурный портал, фасад собирается слоями. Орнамент, если он используется, выполняет отдельную функцию — солнцезащиту, вентиляцию, приватность. И это зафиксировано в стандарте стиля. Дмитрий Зубов говорит, что неозодчество — это не сплав разных направлений и не эклектика. Он не соединял минимализм, скандинавский стиль и русскую тему, а взял за основу принципы исторического зодчества: ритм, толщину стены, паузу перед входом — и выразил их через CLT (инновационный, экологически чистый конструкционный материал, состоящий из нескольких слоев деревянных слоёв, соединённых перпендикулярно друг другу — GALA), клеёную балку, современную инженерию. Форма может быть архетипичной, а конструкция и технологии — полностью современные. Поэтому корректнее говорить, что это новое архитектурное направление с историческим основанием, а не смесь стилей.

Почему в эпоху стекла и бетона люди тянутся к натуральному дереву?

Последние двадцать лет архитектура активно шла в сторону прозрачности, мы видели как набирали популярность стеклянные фасады и открытые планы, уводя приватность к минимуму. Конечно, это эффектно и современно — открытые пространства, много естественного света, отсутствие визуальных границ, но концепция почти изжила себя и утомила, а человеку необходимо ощущение укрытия.

— Дерево работает иначе, оно теплее визуально и тактильно, оно стареет естественно, меняет оттенок, реагирует на свет, воспринимается живым и понятным. Если говорить про резные наличники и декоративные элементы — это уже больше про культурную память. Люди ищут узнаваемые коды. Но здесь легко перейти в стилизацию. В неозодчестве я избегаю декоративного цитирования — орнамент используется как архитектурный инструмент, а не как украшение. Так что это не просто ностальгия, а реакция на переизбыток стекла и визуального шума, попытка вернуть дому ощущение устойчивости, приватности и связи с материалом, — поделился наш эксперт.

Автор фото: Александра Шестакова/GALA Автор фото: Александра Шестакова/GALA Автор фото: Александра Шестакова/GALA Автор фото: Александра Шестакова/GALA

Неозодчество — это осознанный выбор или тренд на экологичность?

Экологичность — это массовый тренд, даже потребность, и дерево как материал автоматически попадает в эту категорию. Но если строить стиль только на эко-повестке, он проживёт ровно столько, сколько проживёт мода на неё. Неозодчество — это осознанный архитектурный выбор. Да, дерево — возобновляемый материал, у него ниже углеродный след по сравнению с бетоном и сталью. Да, клеёная балка позволяет строить быстрее и чище. Но экологичность здесь следствие, а не причина. Дмитрий Зубов считает, что людям нравится неозодчество не потому, что это модно и зелено, а потому, что им нужен дом с характером, с ощущением устойчивости и приватности. А если к этому добавляется экологический фактор — то это отлично.

Автор фото: Александра Шестакова/GALA Автор фото: Александра Шестакова/GALA

Может ли неозодчество выйти за рамки загородных домов и коттеджей и повлиять на городскую среду?

Городу, как и частной загородной застройке, тоже нужна архитектура укрытия, а не только визуал. Особенно в общественных пространствах, где важны масштаб, акустика и тактильность. Поэтому неозодчество позиционируется как система, способная работать и в инфраструктуре городского пространства: такие дома можно внедрить в застройку, но всё зависит от запроса города и от готовности застройщиков мыслить шире, чем типовой фасад из стекла.