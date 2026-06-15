Тело — это данные: как биохакеры переписывают правила старения Полезный материал про инвестиции в своё долголетие, энергию и красоту.

В Казани состоялся «Форум долголетия», собравший и биохакеров, и желающих стать такими. Мы уже писали про это модное течение и пришли к выводу, что биохакинг в том виде, в котором его преподносят соцсети, — это развлечение для богатых. Да, все хотят жить долго и счастливо, но не у всех есть на это лишние сотни тысяч. Оказалось, что это не так: спикеры «Форума долголетия» рассказали о доступных каждому практиках, принципах и приёмах, чтобы жизнь действительно была наполненной и здоровой.

В зале не было профессоров в мантиях и людей, козыряющих дипломами, — обстановка была скорее расслабленной и дружественной, чем напоминающей скучный лекторий. Спикеры — это инженеры своей физиологии, инвесторы в собственное здоровье, те, кто не принимает возраст как что-то негативное. Они говорили об изменениях организма с годами и давали научно обоснованные советы о смягчении непростого периода. Биохакеры не читали лекции в общем понимании, а делились протоколами, и на этом был построен форум — организаторы делали упор на экспертизу, глубину, пользу и практику.

Автор фото: magnific.com

Что было на форуме?

Специалисты по биохакингу и врачи рассказали, как увеличить продолжительность здоровой активной жизни любого человека, если внедрить модель управления здоровьем.

Показали на своём примере, что долголетие — это не генетическая лотерея, а доступная каждому осознанная стратегия.



Рассказали, что болезни можно и нужно предупреждать, а не лечить.

Снижение энергии и иммунитета влияют на долголетие?

Корина Ерофеева, основатель и руководитель сети клиник здоровья SPINA, общественный деятель, член клуба предпринимателей Татарстана: снижение энергии и иммунитета — это не просто плохое самочувствие. Это ранние индикаторы того, что процессы старения в организме уже запущены. Игнорировать их — ускорять свой биологический возраст. Хроническое воспаление от скрытой пищевой непереносимости, плохого сна, стресса, малоподвижного образа жизни разрушает клетки и ведёт к «болезням цивилизации» — ожирению, диабету, аутоиммунным заболеваниям и онкологии. Здоровый иммунитет и энергия — основа активного долголетия.

Какие есть способы, чтобы это предотвратить:

Иммунодиетология — это питание по индивидуальному протоколу. Тест на скрытую иммунную реакцию на пищу (IgG), или ImmunoHealth (можно сдать в сети клиник здоровья SPINA), выявляет продукты, которые организм не усваивает. Исключение их из рациона помогает устранить хроническое воспаление, отёки, боли, усталость.

ImmunoHealth помогает снизить уровень хронического воспаления и укрепить иммунитет. Не является лечением, а больше превентивной мерой или помогает быстрее восстанавливаться после лечения. Этого анализа нет в клинических рекомендациях, по сей день из профилактики официальная медицина предлагает по большому счету прививки и флюорографию, что очень важно, но катастрофически недостаточно. Поэтому в рамках профилактической медицины мы стараемся смотреть шире. И конечно я не называю этот анализ панацеей, а лишь делюсь своим личным опытом, как после онкологии и нескольких операций мне помогло восстановиться и даже сделать здоровье лучше, чем до болезни.

Форум не противопоставляет одно другому. Мы за интегративный подход: официальная медицина как база, а дополнительные инструменты — для тех, кто хочет большего.

Гипоксические тренировки митохондрий через дефицит кислорода (например, приседания с задержкой дыхания). Запускают клеточное обновление, повышают энергию и стрессоустойчивость. Это бесплатно и доступно каждому.



База — сон семь-восемь часов, умеренная физическая активность, здоровое питание, управление стрессом. Без этого никакие методы не сработают. Долголетие начинается с системного подхода.

Научный факт: гипоксические тренировки — это метод дозированного кислородного голодания, когда организм попеременно дышит воздухом с пониженным и нормальным содержанием кислорода. Способ стимулирует выработку эритроцитов, увеличивает количество митохондрий и учит тело экономнее расходовать кислород. Пользу этого метода в 2019 году доказали Уильям Кэлин (США), Питер Рэтклифф (Великобритания) и Грегг Семенца (США): за открытие того, как клетки чувствуют и адаптируются к доступу кислорода, учёные получили Нобелевскую премию по медицине.

Автор фото: «Форум долголетия» Автор фото: «Форум долголетия» Автор фото: «Форум долголетия» Автор фото: «Форум долголетия»

— Тест ImmunoHealth помогает снизить уровень хронического воспаления и укрепить иммунитет. Это не лечение, а превентивная мера, помогающая быстрее восстановиться после основного курса лечения. Этого анализа нет в клинических рекомендациях — сегодня из профилактики официальная медицина предлагает в большинстве прививки и флюорографию. Они важны, но их катастрофически недостаточно. Поэтому в рамках профилактической медицины мы стараемся смотреть шире. Я не называю этот анализ панацеей, лишь делюсь своим опытом: после побеждённого онкозаболевания и нескольких перенесённых операций этот анализ помог грамотно выстроить период восстановления и сделать здоровье лучше, чем до болезни. Наш форум не противопоставляет одно другому, мы за интегративный подход: официальная медицина выступает в качестве базы, а дополнительные инструменты мы предлагаем тем, кто хочет большего, — рассказала Корина Ерофеева.

Все болезни действительно от стресса?

Риваз Бикбов, психолог, кинезиолог, специалист по психоэмоциональной коррекции сети клиник здоровья SPINA: причин развития болезней много (структура, биохимия, эмоции), но стресс — их мощный активатор. «Застрявшие» в теле эмоции бьют по нему: гнев и злость живут в челюсти (стиснутые зубы порождают головные боли), бьют по печени и желчному пузырю; страх и тревога ослабляют поясницу, истощают почки; обида и невыплаканные слезы сдавливают грудную клетку, мешая дышать.

Как быстро оказать себе помощь:

Регулируем уровень кортизола и балансируем вегетативную нервную систему: 5 минут делаем вдохи и выдохи по 6 секунд.

Сбрасываем адреналин (например, если сильно испугались или разозлились): начинаем мелко трясти руками, ногами, всем телом, подпрыгиваем 1–2 минуты.

Возвращаем ясность мышлению: кладём ладони на лоб и затылок и дышим, думая о проблеме, 1–2 минуты.

Функциональное питание может заменить обычный рацион?

Ильдар Галиахметов, химик, директор по науке и технологиям: Функциональное питание возвращает организму способность к саморегуляции, как и задумано природой. На 100% натуральные крестоцветные растения активируют детоксикацию печени, что стабилизирует гормоны, вес, глюкозу, холестерин и иммунитет, а также снижает риски онкологии и клеточного старения. Утренний стакан воды с функциональным питанием даёт физическую лёгкость, а пребиотики запускают синтез биотина и кератина — основ красивой кожи, ногтей и волос.



Научный факт: крестоцветные (брокколи, редька, капуста, репа) низкокалорийны и содержат много клетчатки. Она помогает надолго сохранять чувство сытости и не переедать. Но крестоцветные могут быть причиной повышенного газообразования.

Что такое предупреждающая медицина?

Ландыш Нуриева, врач-терапевт высшей категории, нутрициолог, психолог сети клиник здоровья SPINA: предупреждающая медицина ищет слабые места до того, как они станут диагнозом. Повышенный сахар, холестерин, дефициты и воспаления часто маскируются под усталость и возраст, но большинство хронических болезней развиваются годами (атеросклероз 10–20 лет, инсулинорезистентность 5–10 лет). У организма есть длительный период, когда он ещё способен восстановиться. Главная задача — снизить сердечные риски, выявить онкологию, предотвратить диабет, сохранить когнитивное и физическое здоровье, замедлить старение. А значит, обеспечить ясный ум, энергию и жизненную силу на долгие годы.

Здоровье кишечника влияет на долголетие и красоту?

Ильмира Валеева, председатель РОО онкопациентов «Рак победим», основатель «Бутик Здоровья», представитель завода «Биовестин»: микрофлора кишечника влияет на иммунитет, обмен веществ, контроль воспаления — а значит, на старение и хронические болезни. Баланс микробиома помогает сохранить энергию и способность к восстановлению. Настоящая красота — это не косметика, а здоровье, ресурс и ясный взгляд. Забота о микрофлоре — инвестиция в здоровье, качество жизни и активное долголетие.

Правда, что в период менопаузы женский организм стремительно стареет?

Наталья Крылова , врач-остеопат, акушер-гинеколог сети клиник здоровья SPINA: во время менопаузы снижается выработка эстрогенов (женских половых гормонов), что влияет на работу сердечно-сосудистой системы, на костную ткань (разрушение происходит быстрее её создания) и на сосуды (они становятся хрупкими). Готовиться к менопаузе необходимо в возрасте примерно 30 лет, так как обостряются хронические болезни и страдает иммунитет. Важно следить за гормонами (включая гормоны щитовидной железы), работой кишечника, убирать продукты, вызывающие хронические воспаления, регулярно заниматься спортом, чтобы сохранять мышцы, проверять уровень витаминов и микроэлементов. Заместительная гормональная терапия проводится по необходимости, ведь здоровый организм часто обходится без гормонов.

Автор фото: «Форум долголетия» Автор фото: «Форум долголетия» Автор фото: «Форум долголетия» Автор фото: «Форум долголетия»

Как правильно дышать? А ходить?

Леонид Плотников, кинезиолог, PDTR-терапевт сети клиник здоровья SPINA, член ассоциации НАНМ: существуют разные типы дыхания, но в обычной жизни мы сталкиваемся с двумя: спокойным (правильным) и стрессорным. Правильное дыхание происходит с подключением диафрагмы: вдох носом, живот и рёбра расширяются, выдох ртом с шёпотом «А», втягивание низа живота. Такая техника делает массаж внутренних органов, позвоночника, обеспечивает лимфодренаж, регуляцию гормонов и поддерживает стрессоустойчивость. Правильное дыхание переходит в правильную ходьбу, которая выглядит как остановленное падение – человек должен начать падать вперёд, перенеся вес тела на пальцы ног. Чтобы не упасть, нужно подставить опору — правую ногу. В этот момент тело начинает скручиваться при помощи косых мышц живота и межрёберной мускулатуры, и левая рука подаётся вперёд для стабилизации.

Позвоночник в этом случае является осью, вокруг которой закручиваются по спирали все части тела. Такой шаг делает бестравматичный массаж, правку позвонков, лимфодренаж, смазку суставов. Всё это продлевает жизнь через саморегуляцию организма.

Организаторы «Форума долголетия» пообещали регулярно давать лучшие научные инструменты и мотивацию, чтобы никто не сбивался на пути к долгой и счастливой жизни. Поэтому уже заявлен следующий форум, который пройдёт, предположительно, осенью. Помимо этого, в течение лета ожидаются интенсивы, практические сессии и тренинги, касающиеся мужского и женского здоровья и долголетия.