План на VK Fest в Казани: как успеть максимум Баня, гольф и диджей-сет – не голубая мечта, а обычный день на фестивале.

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с парадоксом выходных: всю неделю ждешь их и планируешь, но как только наступают – никуда не успеваешь. На VK Фесте, который пройдет 7 июня у Центра семьи «Казан», такой проблемы не будет: помимо крутого лайнапа, в состав которого вошли Клава Кока, Сироткин, FEDUK, Дора, Zivert, Татьяна Куртукова и Ришат Тухватуллин, будут еще спецзоны, в которых взрослые и дети смогут участвовать в мастер-классах, выигрывать подарки и отдыхать.

Чтобы хватило времени на все самое интересное, мы предлагаем удобный гид. Читайте внимательно и сохраняйте в заметки.

Сначала мы с вами должны сильно устать от активностей:

Играем в игры с «Mind Games», «PRESS F» и «Gameingame.ru»

Если вы все еще думаете, что игры – что-то для детей и любителей настолок, вы глубоко ошибаетесь. Они могут быть интересными для всех. Mind Games развернет игротеку на 50+ игр. Компьютерный клуб с ироничным названием «PRESS F» переместит гостей в киберпространство. Вас ждут ПК, автосимуляторы и «Just Dance». У Gmeingame.ru будут крафтовые игры ручной работы. Тут активности инклюзивные, будут доступны для гостей от 6 лет.

А если вам не хватит, обратите внимание на:

- Вау Квиз с тематическими викторинами (игр будет всего 5), в которых у вас будет шанс получить призы: стикеры, сертификаты, носки, кружки.

- Музлото, где каждый меломан поучаствует в музыкальных играх. Угадываете хиты 2008 года и русские песни. Внимание, вокалисты! Для вас – караоке-баттлы.

Сдаем ГТО и идем играть в гольф

Да-да, вы не ослышались: вы можете сдать ГТО. ГТО РТ подготовит мобильную площадку с теми самыми нормативами, которые вы сдавали в школе. Оцените спустя годы свои прыжки в длину, наклоны, отжимания и подтягивания. За это вас вознаградят носками, обложками на паспорт, шейкерами, браслетами и другими сувенирами.

Молодежный экстрим-парк УРАМ организует зону с рампами с трюками, соревнованиями и мастер-классами по экстремальным видам спорта. А еще – виртуальное катание на скейтборде и танцевальные баттлы.

Вместе с Ассоциацией гольфа Татарстана вы попадете в зоны с мини-гольфом. Вам проведут мастер-класс профессиональные спортсмены: узнаете секретные тактики игры и попробуете симуляторы. Времени это много не отнимет – всего 3-5 минут, так что в очереди долго ждать не придется.

После активностей не забываем подкрепиться в гигантской фуд-зоне, где будет представлено множество казанских и не только заведений.

А дальше маршируют такой:

Ходим на мастер-классы

Вместе со студией «Беседка» можно создать изделия по шести направлениям рукоделия: в их число, конечно же, входит фишка бренда – флористика. Каждый сможет унести с собой брендированный бумажный пакет и мини-флажок. У Aromalage, которые не первый год делают шикарные свечки и парфюмерную продукцию, вы создадите духи. Алгоритм прост: вы выбираете ноты из красивых бокалов с сухоцветами, и парфюмер помогает вам создать похожий аромат.

В «Истоках» предлагают роспись гипса, создание ловцов снов, чайные пакетики для ванны, диффузоры и картинки-аффирмации. А вместе со Школой креативных индустрий вы посетите пять студий по направлениям дизайн, фото, звук, анимация и интерактивные технологии.

Паримся в «Бани у Дани»

Ребята завезут на фестиваль настоящую мобильную парную. Поиски не займут много времени: достаточно увидеть клубы пара или учуять травяных настоев и запах дерева. Впервые на площадке будет воссоздан интерьер бани; все по канону – запаренные веники, банные сборы и утварь – матрасы, валики, текстиль. Вы примите участие в мастер-классах и узнаете о том, как правильно париться и заряжаться бодростью даже без похода в спа. Ну, красота!

Танцуем вместе с Scratch DJ School

Все желающие могут себя попробовать в роли диджеев. Кстати, в прошлом году у них была очень крутая площадка – пульт был расположен аутентично – в багажнике машины. Также пройдете мастер-классы по диджеингу и скретчу и попробуете создать свой бит. Будут разыгрываться сертификаты на занятия по диджеингу – принять участие сможет каждый, кто участвовал в интерактиве.

Что по детской зоне?

VK Фест не забывает про юных гостей и предлагает заглянуть сюда:

Семейный парк «Тики вики» – игры на меткость (футбол, липучки, обручи), а особенно активных участников будут награждать купонами до 50% на посещение парка.

Игропарк «Остров сокровищ» – завоеватели морей смогут прийти сюда посмотреть на надувную фигуру Пирата. Впереди – пенная вечеринка, участие в рыбалке, тропа равновесия и мастер-класс по браслетикам.

«Миры Ави» – здесь ребенок пройдет квест с «Паспортом путешественника»: на каждой станции он соберет печати, а в финале получит мерч. А еще тут будет аквагрим и сборка брелков.

MazaPark – его любят и взрослые и дети. Вас ждет шоу мыльных пузырей, аквагрим, портреты, шаромоделирование.

«Туган Батыр» – в гостях у «Туган Батыра» пройдут показы мультфильма и спектакля, а еще для детей готовят мастер-классы по чеканке монет и керамике.

ГБУ «Таткультресурсцентр» – организуют традиционные игры Сабантуя.