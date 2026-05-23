Гай Ричи продолжает зарабатывать «Грязные деньги»: почему новый фильм ужасен? Разбираем картину британского режиссера с Джейком Джилленхолом, Генри Кавиллом и Розамунд Пайк, недоумевая, почему она получилась такой плохой.

Гай Ричи – один из самых любимых режиссеров в России. Он снял по-настоящему культовые фильмы: «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола», «Джентльмены». Некоторые говорят даже о том, что у нас его любят намного больше, чем во все мире. Оно и понятно: бандиты, жесткий юмор, веселая музыка, интригующий сюжет, — как в это может не влюбиться человек, который жил или в рос в девяностые. Или хотя бы имеет отпечаток того времени. В кинотеатрах вышел новый фильм британского режиссера «Грязные деньги», который…явно не дотягивает до визитных карточек режиссера. Разбираем, что же не так с проектом, а также пытаемся понять, с чем это связано.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Бесчеловечный богач Саласар ворует миллиард долларов. И отряд элитных агентов под руководством Рэйчел получает задание вернуть деньги любой ценой. Чтобы провернуть это дело, они отправляют к нему на остров, где все выходит из-под контроля.

Режиссер, автор сценария и один из продюсеров – Гай Ричи (к сожалению). Можно почти с уверенностью сказать, что это полноценный авторский фильм британца. В главных ролях супер звезды, которые уже не в первый раз работаю с Ричи: Джейк Джилленхол («Зодиак») и Генри Кавилл («Ведьмак»). С ними играет Эйса Гонсалес («Министерство неджентльменских дел»). Среди актеров второго плана – Розамунд Пайк («Исчезнувшая»).

Давайте сразу проясним, у фильма плохое название, но это косяк наших локализаторов и маркетологов. В оригинале – «In the Grey», с английского дословно «В серой зоне» или более подходящее сюжету «Вне закона». Оба варианта, на мой взгляд, в разы лучше описывают фильм, но это очередной раз, когда горе-локализаторы начудили. Наш большой материал про самые вопиющие ошибки переводов можно прочитать здесь .

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Гай Ричи почти всегда снимает экшен-боевики. Но обычно у режиссера был невероятно закрученный сюжет с параллельными линиями, яркие персонажи и шикарный юмор. Здесь, к сожалению, только боевик. Номинально в «Грязных деньгах» есть неожиданный поворот и какое-то раскрытие персонажей, но это выглядит картонно. За историей абсолютно неинтересно следить, на героев в целом все равно. Да, персонажи Джилленхол и Кавилла крутые парни, но к ним невозможно подключиться. Про героиню вообще молчу, там просто ноль.

Всё, что касается боевика, в «Грязных деньгах» на запредельно высоком уровне. Помимо нетипичных аттракционов (минные поля, проваливающиеся земля, погони на веревках), здесь активно используются разные вариации дронов, чего нет в других современных представителях жанра (еще кто-то может увидеть аллюзию на похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро). А какие здесь взрывы! Масштабные, красивые, эпичные. Казалось бы, можно ли удивить кого-то взрывом в 2026 году? Но Ричи это удалось.

Что еще удивляет в этом фильме – очень мало фирменного стиля Гая Ричи. За фильм один раз показали полиэкран (несколько маленьких кадров в одном кадре), есть фирменное обсуждение и съемка плана персонажей, но на этом все. Кто-то может возразить, что это наоборот хорошо – режиссер движется вперед, не застревает в прошлом. Но вместо старых крутых приемов в «Грязных деньгах» нет никаких новых. Переосмысления тоже. От этого картина явно проигрывает, становясь очередным штампованным боевиком.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Гай Ричи – это режиссер с довольно интересной и очень нестабильной карьерой. Его фильмография — настоящие американские горки, причем раньше они почти всегда были только с точки зрения успешности в прокате. Он выпускал шикарный «Револьвер» или «Рок-н-рольщик», у которых топовые оценки, отзывы критиков, но абсолютно никакущие сборы. Поэтому Ричи начинает делать успешные коммерческие фильмы («Шерлок Холмс», «Аладдин»), а потом проваливался с авторскими («Меч короля Артура»). Казалось, в 2019 году ситуация изменилась и он вылез из ямы. Авторские фильмы режиссера наконец-то стали успешными («Джентельмены»). Но спустя пять лет можно заметить новую тенденцию.