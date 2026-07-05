Топовые актеры не спасут новую комедию «Дед Фомич» от провала Пострадали за вас и увидели громкий проект с Кологривым, Калюжным и Мерзликиным. Вам не советуем.

Кинокритикам пора задумать и официально создать новый жанр «плохие летние комедии», потому что их уже слишком много. Киношники пользуется тем, что летом чаще всего не выходят большие проекты. Люди хотят посмотреть что-то легкое, смешное. А подобные комедии еще и снимать недорого. Взял горстку известных актеров, выехал с ними в подмосковье, начинающий сценарист накидал пару шуток в сценарий – и готово. Буквально из говна и палок всего, что было под рукой.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

У деда очень плохие отношения со всей своей семьей. Он мечтает это исправить, поэтому прикидывается смертельно больным, и собирает родственников под одной крышей.

Кто бы мог подумать, но «Дед Фомич» - это довольно авторский фильм. Снимали всей деревней: Григорий Сухов («Не та кнопка») - один из режиссеров, сценаристов и продюсеров, сорежиссер – Гарик Петросян («Блогеры взаперти»), сосценарист – Ольга Дорн («Не та кнопка»). По совершенно случайному стечению обстоятельств Сухов, помимо трех главных должностей в фильме, директор Глеба Калюжного и СЕО GOLDEN FISH MUSIC.

На удивление летняя комедия смогла собрать немало именитых актеров: Никита Кологривый, Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный, Екатерина Волкова («Воронины»), Николай Добрынин («Юность»), Сергей Степин («Кадетство») и блогерша Аня Покров. Обычно в подобных проектах ругают всё, кроме актерской игры. Но здесь и этого спасательного круга нет. В таком положении дел сложно обвинять артистов, им просто нечего играть, они существуют в кадре, эмоционально говорят реплики, но когда нет внятного сюжета и нормальных предлагаемых обстоятельств, то и результат никакой. Конечно, это никак не мешает Никите Кологривому, который по классике играет классного и харизматичного парня (то есть типичный Никита Кологривый в кино). Калюжный еще старается хоть что-то привнести в картину, но невнятно написанная роль не дает ему разыграться. Мерзликин показывает свой уровень, но его в кадре от силы пять минут. Актеров действительно жалко.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

Дело, конечно, в сценарии. В негативных рецензиях на неудачные комедии авторы часто обвиняют дырявый сюжет с ляпами, нелогичными действиями. Это другой случай. Как могут быть дыры в сценарии, когда буквально нет сценария? «Дед Фомич» - это набор бессмысленных и невнятных сцен. В кадре просто говорят актеры – эти диалоги ни к чему не приводят, ничего не раскрывают. Сцена, когда в кадре четыре актера, два из которыхразговаривают, а два просто стоят и слушают, а потом все дружно уходят — обычное дело. Ни одного персонажа здесь не раскрыли. Ноль сопереживаний к каждому. Так вдобавок их еще и 11 (!). Даже при качественном сценарии проблематично будет каждому уделить нужное количество экранного времени. А когда нет никакой истории и предыстории, то это вообще абсурд. «Дед Фомич» по задумке - это фильм, где вся семья изначально недолюбливает друг друга, а потом все объединяются без причины. Поскольку история никак не работает, зритель просто смотрит на неприятных людей, за которымиабсолютно неинтересно наблюдать в принципе. Сидя в кинотеатре я не хочу, чтобы герои мирились. Я просто хочу, чтобы этот фильм закончился.

Держите самый быстрый и простой мастер-класс по режиссуре от создателей «Деда Фомича». Изначальные условия: герои друг друга не любят, у них нет никакой связи. Цель: показать, что они сближаются и становятся ближе. Решение: просто включите веселую музыку и пусть актеры улыбаются в кадре и смеются. Это прием повторялся 3-4 раза. Чтобы окончательно добить зрителя и пробить его на слезу – есть еще один простой лайфхак (хотя куда уже проще). Включайте песню Басты «Сансара» и снимайте плачущего актера. Не сработало? Повторите еще два раза. Вот вам и секрет идеального фильма. Только мне кажется, что режиссёру лучше клипы снимать, чем фильмы. К слову, главный создатель Григорий Сухов из музыкальной индустрии – это многое объясняет.

Неужели в фильме все так плохо? Ладно, есть одно светлое пятно. Это флэшбэки из 90-х. Теплая, яркая, ламповка картинка, характерное художественное оформление, харизматичный Кологривый что-то делает под песню «Белая ночь». В первую четверть фильма это было самым интересным. Но фантазия у создателей кончилась крайне быстро, и все скатилось к практически одинаковым коротким сценам: герой Кологривого танцует с Женой, танцует с другой женщиной, кружит на руках дочку, чинит велосипед, продает кассеты, – получилось месиво из случайных и бессмысленных кадров.

Аня Покров отвечает здесь за молодежность. Она, конечно же, блогерша и постоянно что-то записывает для своих подписчиков. Но здесь есть один маленький нюанс. Ее персонаж записывает сторис, смотрит видео, но всегда на телефоне идет прямой эфир, где зрители пишут комментарии. Видимо, у создателей был только один футаж для телефона на весь фильм.

Автор фото: kino-teatr.ru Автор фото: kino-teatr.ru

За весь проект есть несколько реально классных шуток. Но проблема в том, что почти все они были в трейлере. В целом, им действительно можно спокойно заменить просмотр фильма. Там собраны все лучшие моменты, еще и бесплатно.

Есть легкое ощущение, что «Дед Фомич» хочет статьей «Батей» или «Батей 2. Дед» (режиссер этого проекта рассказывал нам , как создавался фильм). Ностальгия за счет флэшбэков, отношение деда и своей семьи, юмор, легкость, теплая и ламповая атмосфера. Только ничего из этого не работает. Нет ярких персонажей, мало хороших шуток, про какую-то теплоту вообще забудьте. Весь фильм неприятные персонажи ненавидят друг друга, а потом по щелчку пальцев (обязательно с музыкальной вставкой) начинают любить друг друга.